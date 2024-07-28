Берег левый, берег правый. Рафтинг в Приполярном Урале

Погрузиться в созерцание природы национального парка «Югыд-Ва» и зарядиться эмоциями от сплава
Наш сплав по рекам Балбанью и Кожим направлен на получение новых ярких эмоций и ощущений, которые рождаются, когда позволяешь себе то спокойно дрейфовать, то быстро нестись вместе с течением реки.

Мы
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познакомим вас с историей национального парка «Югыд-Ва», а вы будете любоваться его красотами и наслаждаться первозданной природой, входящей в список объектов ЮНЕСКО, и чарующими горными пейзажами.

Всего одну ночь мы проведём в палатках, две другие — в уютных гостевых домах, а все «бытовые» хлопоты инструкторы возьмут на себя. Вам останется только наслаждаться!

Берег левый, берег правый. Рафтинг в Приполярном Урале
Берег левый, берег правый. Рафтинг в Приполярном Урале
Берег левый, берег правый. Рафтинг в Приполярном Урале

Описание тура

Организационные детали

Список необходимого личного снаряжения:
•Рюкзак (80 – 90 литров), коврик
•Маленький рюкзачок для пешеходного выхода (для термоса, перекуса, мелких вещей, дождевика).
•Личная посуда (Кружка, Ложка, Миска, Нож). Металлическая или пластиковая!
•Бутылка или фляга для воды (0,5 -1 л)
•Перчатки рабочие 1 пара
•Термос (1 л)
•Солнцезащитные очки
•Головной убор от солнца

Одежда:
•Комплект термобелья
•Шерстяные носки
•Лёгкие штаны
•Носки трекинговые 2-3 пары
•Рубашка х/б или футболка
•Ветрозащитная куртка.
•Дождевик.
•Шапка (тонкая вязаная или флисовая)
•Утепленная куртка или пуховой жилет
•Флисовая толстовка или свитер
•Нижнее бельё
• Гидрокостюм

Обувь:
•Резиновые сапоги, бродни или сапоги из материала ЭВА.
•Треккинговые ботинки, берцы или кроссовки для пешеходной экскурсии
•Сменная обувь для лагеря

Другое
•Средства личной гигиены
•Умывальные принадлежности
•Полотенце
•Антикомарин от мошек и комаров
•Солнцезащитный крем
•Налобный фонарик
•Гермочехол для документов, телефона
•Гермочехол для маленького рюкзака
•Походная мини-аптечка
•Документы (паспорт, медицинский страховой полис)
•Мобильный телефон
Подъём/спуск в горы сопровождается нагрузкой на колени. Поэтому всем рекомендовано брать треккинговые палки.

Проживание. 1 ночь на базе «Савонаж» (*фото базы взято с сайта rasfokus.ru), 1 ночь в палатках, 1 ночь в гостевом доме на базе «Переправа».

Питание. В стоимость включено 3-разовое походное питание.

Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто может переносить умеренные физические нагрузки. Также подойдёт новичкам, так как наши опытные инструкторы прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить вашу безопасность с момента встречи.
Не подойдёт людям с болезнями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд до базы, подготовка к сплаву и поход в баню

Встречаемся на ж. -д. вокзале города Инта, размещаемся в автомобиле «Урал» и едем до базы «Санавож» на реке Балбанью. Время в пути — 5 часов.

По приезде устроимся в гостевых домах, после чего вас ждёт инструктаж по технике безопасности на воде. Затем вы поучаствуете в специальном мероприятии для сплочения команды и развития навыков командной работы. Перед сном погреемся в баньке и смоем с себя усталость от дороги.

Встреча, переезд до базы, подготовка к сплаву и поход в банюВстреча, переезд до базы, подготовка к сплаву и поход в банюВстреча, переезд до базы, подготовка к сплаву и поход в баню
2 день

Пеший переход, сплав на рафтах, ночь в палатках

Позавтракав, дойдём до стоянки «Гроты» на реке Балбанью (в пути — 3 часа). По пути насладимся единением с первозданной природой, подышим чистейшим воздухом и полюбуемся видами. Затем загрузимся в рафты и сплавимся до стоянки «Стрелка».

По прибытии разобьём лагерь в живописном местечке: установкой палаток и другими «бытовыми» делами займутся инструкторы — вам останется только отдыхать и весело проводить время.

Пеший переход, сплав на рафтах, ночь в палаткахПеший переход, сплав на рафтах, ночь в палаткахПеший переход, сплав на рафтах, ночь в палаткахПеший переход, сплав на рафтах, ночь в палаткахПеший переход, сплав на рафтах, ночь в палатках
3 день

Продолжение сплава до стоянки «Переправа»

Сегодня после завтрака продолжим наш водный путь на рафтах. Осмотрим необычные скалы — каменные останцы, напоминающие башни средневековых замков: двуликого «Старика — хозяина» и тридцатиметровую «Каменную бабу».

Затем выйдем в полноводную реку Кожим, которая встретит нас порогом Манюку — самым сложным препятствием. Потраченные на его прохождение усилия окупятся новым приливом энергии, ощущением бодрости и хорошим настроением.

Во второй половине дня дойдём до стоянки «Переправа», где разместимся в гостевом доме и отдохнём.

Продолжение сплава до стоянки «Переправа»Продолжение сплава до стоянки «Переправа»Продолжение сплава до стоянки «Переправа»Продолжение сплава до стоянки «Переправа»Продолжение сплава до стоянки «Переправа»
4 день

Релакс-день, отъезд

В этот день не будем никуда спешить. Отдохнём на базе, прогуляемся до смотровой площадки. Будем любоваться нетронутыми пейзажами и наслаждаться контактом с природой: шумом реки, чистотой лесного воздуха, ощущением полной свободы и гармонии с миром.

Во второй половине дня — выезд в г. Инта.

Релакс-день, отъездРелакс-день, отъездРелакс-день, отъездРелакс-день, отъездРелакс-день, отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер к началу сплава по маршруту г. Инта - база "Санавож" и обратно с места финиша по маршруту стоянка "Переправа" - г. Инта
  • Услуги инструкторов
  • Необходимое снаряжение для сплава
  • Продукты питания (по походной раскладке)
  • Оформление разрешения на посещение национального парка «Югыд-Ва»
  • Оплата стоянок, гостевых домов и бани
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до г. Инты и обратно (возможна организованная покупка билетов по запросу)
  • Страхование участников
  • Личное снаряжение (спальник, коврик, рюкзак)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Инта, ж. - д. вокзал, утро
Завершение: Инта, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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