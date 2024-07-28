Наш сплав по рекам Балбанью и Кожим направлен на получение новых ярких эмоций и ощущений, которые рождаются, когда позволяешь себе то спокойно дрейфовать, то быстро нестись вместе с течением реки.Мы

познакомим вас с историей национального парка «Югыд-Ва», а вы будете любоваться его красотами и наслаждаться первозданной природой, входящей в список объектов ЮНЕСКО, и чарующими горными пейзажами. Всего одну ночь мы проведём в палатках, две другие — в уютных гостевых домах, а все «бытовые» хлопоты инструкторы возьмут на себя. Вам останется только наслаждаться!

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Описание тура

Организационные детали

Список необходимого личного снаряжения:

•Рюкзак (80 – 90 литров), коврик

•Маленький рюкзачок для пешеходного выхода (для термоса, перекуса, мелких вещей, дождевика).

•Личная посуда (Кружка, Ложка, Миска, Нож). Металлическая или пластиковая!

•Бутылка или фляга для воды (0,5 -1 л)

•Перчатки рабочие 1 пара

•Термос (1 л)

•Солнцезащитные очки

•Головной убор от солнца

Одежда:

•Комплект термобелья

•Шерстяные носки

•Лёгкие штаны

•Носки трекинговые 2-3 пары

•Рубашка х/б или футболка

•Ветрозащитная куртка.

•Дождевик.

•Шапка (тонкая вязаная или флисовая)

•Утепленная куртка или пуховой жилет

•Флисовая толстовка или свитер

•Нижнее бельё

• Гидрокостюм

Обувь:

•Резиновые сапоги, бродни или сапоги из материала ЭВА.

•Треккинговые ботинки, берцы или кроссовки для пешеходной экскурсии

•Сменная обувь для лагеря

Другое

•Средства личной гигиены

•Умывальные принадлежности

•Полотенце

•Антикомарин от мошек и комаров

•Солнцезащитный крем

•Налобный фонарик

•Гермочехол для документов, телефона

•Гермочехол для маленького рюкзака

•Походная мини-аптечка

•Документы (паспорт, медицинский страховой полис)

•Мобильный телефон

Подъём/спуск в горы сопровождается нагрузкой на колени. Поэтому всем рекомендовано брать треккинговые палки.