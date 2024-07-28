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Описание тура
Организационные детали
Список необходимого личного снаряжения:
•Рюкзак (80 – 90 литров), коврик
•Маленький рюкзачок для пешеходного выхода (для термоса, перекуса, мелких вещей, дождевика).
•Личная посуда (Кружка, Ложка, Миска, Нож). Металлическая или пластиковая!
•Бутылка или фляга для воды (0,5 -1 л)
•Перчатки рабочие 1 пара
•Термос (1 л)
•Солнцезащитные очки
•Головной убор от солнца
Одежда:
•Комплект термобелья
•Шерстяные носки
•Лёгкие штаны
•Носки трекинговые 2-3 пары
•Рубашка х/б или футболка
•Ветрозащитная куртка.
•Дождевик.
•Шапка (тонкая вязаная или флисовая)
•Утепленная куртка или пуховой жилет
•Флисовая толстовка или свитер
•Нижнее бельё
• Гидрокостюм
Обувь:
•Резиновые сапоги, бродни или сапоги из материала ЭВА.
•Треккинговые ботинки, берцы или кроссовки для пешеходной экскурсии
•Сменная обувь для лагеря
Другое
•Средства личной гигиены
•Умывальные принадлежности
•Полотенце
•Антикомарин от мошек и комаров
•Солнцезащитный крем
•Налобный фонарик
•Гермочехол для документов, телефона
•Гермочехол для маленького рюкзака
•Походная мини-аптечка
•Документы (паспорт, медицинский страховой полис)
•Мобильный телефон
Подъём/спуск в горы сопровождается нагрузкой на колени. Поэтому всем рекомендовано брать треккинговые палки.
Проживание. 1 ночь на базе «Савонаж» (*фото базы взято с сайта rasfokus.ru), 1 ночь в палатках, 1 ночь в гостевом доме на базе «Переправа».
Питание. В стоимость включено 3-разовое походное питание.
Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто может переносить умеренные физические нагрузки. Также подойдёт новичкам, так как наши опытные инструкторы прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить вашу безопасность с момента встречи.
Не подойдёт людям с болезнями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Программа тура по дням
Встреча, переезд до базы, подготовка к сплаву и поход в баню
Встречаемся на ж. -д. вокзале города Инта, размещаемся в автомобиле «Урал» и едем до базы «Санавож» на реке Балбанью. Время в пути — 5 часов.
По приезде устроимся в гостевых домах, после чего вас ждёт инструктаж по технике безопасности на воде. Затем вы поучаствуете в специальном мероприятии для сплочения команды и развития навыков командной работы. Перед сном погреемся в баньке и смоем с себя усталость от дороги.
Пеший переход, сплав на рафтах, ночь в палатках
Позавтракав, дойдём до стоянки «Гроты» на реке Балбанью (в пути — 3 часа). По пути насладимся единением с первозданной природой, подышим чистейшим воздухом и полюбуемся видами. Затем загрузимся в рафты и сплавимся до стоянки «Стрелка».
По прибытии разобьём лагерь в живописном местечке: установкой палаток и другими «бытовыми» делами займутся инструкторы — вам останется только отдыхать и весело проводить время.
Продолжение сплава до стоянки «Переправа»
Сегодня после завтрака продолжим наш водный путь на рафтах. Осмотрим необычные скалы — каменные останцы, напоминающие башни средневековых замков: двуликого «Старика — хозяина» и тридцатиметровую «Каменную бабу».
Затем выйдем в полноводную реку Кожим, которая встретит нас порогом Манюку — самым сложным препятствием. Потраченные на его прохождение усилия окупятся новым приливом энергии, ощущением бодрости и хорошим настроением.
Во второй половине дня дойдём до стоянки «Переправа», где разместимся в гостевом доме и отдохнём.
Релакс-день, отъезд
В этот день не будем никуда спешить. Отдохнём на базе, прогуляемся до смотровой площадки. Будем любоваться нетронутыми пейзажами и наслаждаться контактом с природой: шумом реки, чистотой лесного воздуха, ощущением полной свободы и гармонии с миром.
Во второй половине дня — выезд в г. Инта.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер к началу сплава по маршруту г. Инта - база "Санавож" и обратно с места финиша по маршруту стоянка "Переправа" - г. Инта
- Услуги инструкторов
- Необходимое снаряжение для сплава
- Продукты питания (по походной раскладке)
- Оформление разрешения на посещение национального парка «Югыд-Ва»
- Оплата стоянок, гостевых домов и бани
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до г. Инты и обратно (возможна организованная покупка билетов по запросу)
- Страхование участников
- Личное снаряжение (спальник, коврик, рюкзак)