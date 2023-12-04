Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью

Групповой тур в Инте
5
3 отзыва
Югыд ва — один из самых больших национальных парков России. На этом маршруте вы познакомитесь с его уникальным ландшафтом и природными достопримечательностями.

Здесь находятся самые высокие вершины Урала: гора Народная (1895 м) и своеобразный символ парка — Манарага (1662 м).

А одна из главных ценностей парка — кристально чистая и экологически безупречная природная вода реки Косью. Даты тура могут измениться на 1 день в зависимости от расписания РЖД. Точные даты будут известны за 75 суток до начала тура.
Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
Ближайшие даты:
28
июл

Что вас ожидает:

Восхождение на гору Народная
Восхождение на гору Народная
Покорим высшую точку Уральских гор
Знаменитая гора Манарага
Знаменитая гора Манарага
Поднимемся по девственному лесу к высокогорной тундре и перевалу на плече Манараги
Освежающий 4-дневный сплав
Освежающий 4-дневный сплав
Нас ждет изумительной чистоты вода и невероятное количество рыбы
Жаркая банька
Жаркая банька
Несмотря на отсутствие цивилизации, на маршруте будет отличная баня
Купание на перевале Лимбекоиз
Купание на перевале Лимбекоиз
Искупаемся на уютном, закрытом от ветра, перевальном озере с песчаными пляжами
Граница Европы и Азии
Граница Европы и Азии
Устроим незабываемый обед на перевале прямо на границе двух частей света

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Треккинг до перевала Либекоиз

04:00 Сбор группы в поселке Инта.

Здесь мы встречаемся с туристами нашей группы из других городов и даже других стран.

04:30 Отправление на вахтовке до базы Желанная.

09:00 Прибытие на начало пешего маршрута.

Завтрак.

10:00 Инструктаж по технике безопасности на маршруте, план похода, проверка всего необходимого снаряжения, раскладка продуктов по рюкзакам участников.

11:00 Выдвигаемся вдоль озера Нижнее Балбанты вдоль реки Балбанью.

14:00 Обед в урочище "Долина предков" на берегу озера Верхнее Балбанты, с видом на культовую гору Старуха-Из.

Далее треккинг до перевала Либекоиз, где становимся лагерем на ночь.

По дороге после ржавеющего вездехода те, у кого будут силы, смогут на склоне трога найти отличные образцы добывавшегося здесь кварца.

20:00 Ужин.

Свободное время.

Ночевка.

Маршрут: 16,5 км.

Встреча. Треккинг до перевала ЛибекоизВстреча. Треккинг до перевала ЛибекоизВстреча. Треккинг до перевала ЛибекоизВстреча. Треккинг до перевала Либекоиз
2 день

Запасной день

Запасной день (полуднёвка с выходом к озеру Бублик и переходу через перевал Кар-Кар в случае непогоды).

Запасной деньЗапасной день
3 день

Радиальный выход на г. Народная

08:00 Подъем.

Завтрак.

09:30 Налегке поднимаемся мимо величественных отрогов к каровому озеру Бублик.

Далее по леднику начинаем восхождение на гору Народа.

На перевале-границе Европы и Азии – обед.

Затем поднимаемся на вершину и видим Уральский хребет не большими кучами курумника, а действительно высокими и крутыми горами!

Вдали видна вторая точка нашего маршрута – Манарага.

Спускаемся через плато Народа, откуда изумительный вид на озеро бублик, перевал кар-кар и верхнюю часть долины Манараги.

20:00 Ужин.

Свободное время.

Ночевка.

Маршрут: 18-20 км.

Радиальный выход на г. НароднаяРадиальный выход на г. НароднаяРадиальный выход на г. НароднаяРадиальный выход на г. Народная
4 день

Перевал Лимбекоиз. Купание в озере. Треккинг

08:00 Подъем.

Завтрак.

Сбор лагеря.

10:00 Переходим через перевал Лимбекоиз в долину реки Лимбекою.

Поднимаемся к перевалу 600 ступеней.

На верхней точке – классическое перевальное озеро.

Уютное, закрытое от ветра с песчаными пляжами.

Купаемся по погоде и состоянию души.

Далее спускаемся вдоль грохочущих водопадов.

Их так много, что возникает ощущение, что мы на дождливом Хамар-Дабане, а не в северных широтах, на приполярном Урале.

На берегу реки Манараги – обед.

Затем треккинг мимо теплых озер до стоянок на берегу напротив г. Манарага.

20:00 Ужин.

Свободное время.

Ночевка.

Маршрут: 18,5 км.

Перевал Лимбекоиз. Купание в озере. ТреккингПеревал Лимбекоиз. Купание в озере. ТреккингПеревал Лимбекоиз. Купание в озере. ТреккингПеревал Лимбекоиз. Купание в озере. Треккинг
5 день

Радиальный выход на г. Манарага

08:00 Подъем.

Завтрак.

09:30 Налегке поднимаемся по девственному лесу к высокогорной тундре и перевалу на плече Манараги.

Дальше сложный пусть по крутому курумнику наверх.

Немного лазания и мы на крайнем зубце “Медвежьей лапы”.

Отмечаем восхождение и любуемся видами.

Спускаемся по пути подъема.

Усталые, но счастливые.

20:00 Ужин.

Свободное время.

Ночевка.

Маршрут: 16-18 км.

Радиальный выход на г. МанарагаРадиальный выход на г. МанарагаРадиальный выход на г. МанарагаРадиальный выход на г. Манарага
6 день

Дневка

Запасной день (днёвка), либо (маршрут 3,5 км).

09:00 Подъем.

Завтрак.

Отдыхаем и наслаждаемся этим занятием.

13:00 Обед.

15:00 трекинг 3,5 км. до слияния рек Косью и Манараги.

Лагерь и стапель.

Сбор катамаранов.

20:00 Ужин.

Свободное время.

Ночевка.

ДневкаДневкаДневкаДневка
7 день

Сплав по горной части Косью

Сплав 4 дня по горной части Косью и затем, после впадения реки Вангыр, один день по равнинной части до станции Косью.

Удивительно, но несмотря на полное отсутствие следов пребывания человека все время сплава, на маршруте есть 2 отличные бани!

Одну из них мы непременно посетим.

Сплав по горной части КосьюСплав по горной части Косью
8 день

Сплав по горной части Косью

Продолжение сплава.

Изумительной чистоты вода, невероятное количество рыбы и бесподобные девственные пейзажи!

Сплав по горной части Косью
9 день

Сплав по горной части Косью

Продолжение сплава.

Изумительной чистоты вода, невероятное количество рыбы и бесподобные девственные пейзажи!

Сплав по горной части Косью
10 день

Сплав по горной части Косью

Продолжение сплава.

Изумительной чистоты вода, невероятное количество рыбы и бесподобные девственные пейзажи!

Общий маршрут за 4 дня сплава: 130 км.

Сплав по горной части Косью
11 день

Отъезд

Обнимаемся и прощаемся до следующего классного путешествия!

02:45 Выезжаем поездом №089Г со станции Косью домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в трехместных и четырехместных палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

9 ночей

Проживание в палаточном лагере.

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер п. Инта - база Желанная
  • Сопровождение гида
  • Обеспечение экстренной спутниковой связью
  • Экскурсии по программе
  • Страховка
  • Питание на маршруте
  • Экскурсионные услуги заповедника
  • Аренда общего снаряжения: катамаран и т. п
Что не входит в цену
  • Билеты на поезд до пос. Инта и обратно от станции Косью
  • В дороге питание за свой счет
Место начала и завершения?
Республика Коми, Инта
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

По снаряжению:

Обязательно:

  • рюкзак 85-110 л(необходимо оставить резерв для общего снаряжения 25-30 литров);
  • гермомешок на весь объем рюкзака. Кроме того, желателен небольшой гермомешок на 3-5 литров для личных вещей "под рукой";
  • трекинговые палки;
  • репеллент Рефтамид синий(или иной эффективный) минимум 1 флакон на человека. Желательно 2 флакона. Мошка вероятна;
  • фонарик налобный с запасным комплектом батареек;
  • документы личные и деньги в гермоупаковке;
  • две пластиковые бутылки для питьевой воды, можно гидратор;
  • гидротапочки(гидроноски) неопреновые.

Желательно:

  • гидрокостюм частичный (полукомбинезон, тапки, перчатки)) сухой или мокрый(3мм-5мм);
  • сидушка теплоизоляционная (хоба, подпопник);
  • гигиеническая помада, крем детский или мазь Боро-Плюс;
  • часы, спички в гермоупаковке, зажигалка;
  • солнцезащитный крем (горное солнце+вода жестоки).

По одежде:

Обязательно:

  • ботинки трекинговые;
  • сапоги резиновые легкие или "мокрые" ботинки с неопреновыми носками;
  • носки трекинговые в количестве не менее 2 пар;
  • куртка и брюки штормовые или мембранные, непромокаемые;
  • утепленная куртка, желателен пуховик(ночью может быть -10);
  • шапка тёплая ветрозащитная (виндблок, полартек);
  • нож, ложка, тарелка, кружка.

Желательно:

  • толстовка (кофта) флисовая;
  • нижнее белье и носки в количестве, соответствующем вашим гигиеническим запросам;
  • кроссовки или легкая обувь;
  • дополнительный комплект теплой, но легкой одежды для аварийных случаев;
  • ветрозащитная маска, труба теплая на шею, бафф, балаклава (шлем флисовый);
  • перчатки флисовые ходовые или рабочие перчатки х/б;
  • туалетные принадлежности;
  • купальные принадлежности для сильных и смелых.
Входят ли билеты на поезд/самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Сложный ли маршрут?

1. Пеший маршрут имеет категорию 1А и будет проходить по болотистым и каменистым почвам - обувь необходимо иметь соответствующую. Нельзя(!) брать новую обувь. Нужно иметь достаточное количество специализированных носков для треккинга.

2. Водный маршрут имеет категорию 2 и будет проходить по небольшому количеству порогов 3 к. с. Это относительно простые пороги, однако, требования по безопасности нахождения на воде мы будем соблюдать в полной мере.

3. Если есть какие-то заболевания, которые могут хоть как-то повлиять на прохождение тура, необходимо сообщить о них до бронирования тура! Если у кого-то есть какие-то ограничения по пище, необходимо сообщить о них до бронирования тура!

4. Необходимо учесть, что у каждого будет еще около 6 кг. продуктов и 8 кг. общего снаряжения(включая палатки и катамараны в комплекте). Необходимо учесть это при комплектовании рюкзаков и оставить место на 25-30 литров и запас по весу на 14 кг. Не надо брать ничего лишнего. Все это придется нести 40 км. по пересеченной местности 2,5 дня с перепадом высот до 500 м.

5. Восхождения на горы Народная и Манарага будут зависеть от погодных условий. Если на Народную можно идти практически всегда, кроме сильно неблагоприятных условий, то восхождение на г. Манарага даже в небольшой дождь будет под вопросом.

6. Связь на маршруте будет только спутниковая и только экстренная.

Какое выдается снаряжение?

Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6-местными катамаранами, веслами, страховочными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-, 4-местными палатками.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.

Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут, если туристы из Перми?

Прибытие:

26.07.2024 (поезд).

11:44 Отправление поезда от станции Пермь 2.

17:25 Пересадка в Кирове

23.51 Поезд до г. Инта.

27.07.2024.

Поезд, весь день в дороге).

28.08.2024.

04:12 Прибытие в поселок Инта.

Отъезд:

07.08.2024 (поезд).

02:45 ночи выезжаем со станции Косью в г. Киров.

08.08.2024 (поезд).

03:05 прибываем в Киров

Выезжаем в г. Пермь в 05:15, либо в 05.25.

В Пермь прибываем в 14:57 или 15:06 соответственно.

Время указано местное.

Билеты на поезд до Инты в стоимость тура не входят.

Могут ли измениться программа и даты тура?

Даты тура могут измениться на 1 день в зависимости от расписания РЖД! Точные даты будут известны за 75 суток до начала тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
4 дек 2023
С организацией все отлично, проблем нет.
Л
28 сен 2023
Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
А
24 сен 2023
Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали много интересного по истории. Эта экскурсия была на голову выше других групповых экскурсий из моего опыта.
Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали
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