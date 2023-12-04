Здесь находятся самые высокие вершины Урала: гора Народная (1895 м) и своеобразный символ парка — Манарага (1662 м).
А одна из главных ценностей парка — кристально чистая и экологически безупречная природная вода реки Косью. Даты тура могут измениться на 1 день в зависимости от расписания РЖД. Точные даты будут известны за 75 суток до начала тура.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Треккинг до перевала Либекоиз
04:00 Сбор группы в поселке Инта.
Здесь мы встречаемся с туристами нашей группы из других городов и даже других стран.
04:30 Отправление на вахтовке до базы Желанная.
09:00 Прибытие на начало пешего маршрута.
Завтрак.
10:00 Инструктаж по технике безопасности на маршруте, план похода, проверка всего необходимого снаряжения, раскладка продуктов по рюкзакам участников.
11:00 Выдвигаемся вдоль озера Нижнее Балбанты вдоль реки Балбанью.
14:00 Обед в урочище "Долина предков" на берегу озера Верхнее Балбанты, с видом на культовую гору Старуха-Из.
Далее треккинг до перевала Либекоиз, где становимся лагерем на ночь.
По дороге после ржавеющего вездехода те, у кого будут силы, смогут на склоне трога найти отличные образцы добывавшегося здесь кварца.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
Маршрут: 16,5 км.
Запасной день
Запасной день (полуднёвка с выходом к озеру Бублик и переходу через перевал Кар-Кар в случае непогоды).
Радиальный выход на г. Народная
08:00 Подъем.
Завтрак.
09:30 Налегке поднимаемся мимо величественных отрогов к каровому озеру Бублик.
Далее по леднику начинаем восхождение на гору Народа.
На перевале-границе Европы и Азии – обед.
Затем поднимаемся на вершину и видим Уральский хребет не большими кучами курумника, а действительно высокими и крутыми горами!
Вдали видна вторая точка нашего маршрута – Манарага.
Спускаемся через плато Народа, откуда изумительный вид на озеро бублик, перевал кар-кар и верхнюю часть долины Манараги.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
Маршрут: 18-20 км.
Перевал Лимбекоиз. Купание в озере. Треккинг
08:00 Подъем.
Завтрак.
Сбор лагеря.
10:00 Переходим через перевал Лимбекоиз в долину реки Лимбекою.
Поднимаемся к перевалу 600 ступеней.
На верхней точке – классическое перевальное озеро.
Уютное, закрытое от ветра с песчаными пляжами.
Купаемся по погоде и состоянию души.
Далее спускаемся вдоль грохочущих водопадов.
Их так много, что возникает ощущение, что мы на дождливом Хамар-Дабане, а не в северных широтах, на приполярном Урале.
На берегу реки Манараги – обед.
Затем треккинг мимо теплых озер до стоянок на берегу напротив г. Манарага.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
Маршрут: 18,5 км.
Радиальный выход на г. Манарага
08:00 Подъем.
Завтрак.
09:30 Налегке поднимаемся по девственному лесу к высокогорной тундре и перевалу на плече Манараги.
Дальше сложный пусть по крутому курумнику наверх.
Немного лазания и мы на крайнем зубце “Медвежьей лапы”.
Отмечаем восхождение и любуемся видами.
Спускаемся по пути подъема.
Усталые, но счастливые.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
Маршрут: 16-18 км.
Дневка
Запасной день (днёвка), либо (маршрут 3,5 км).
09:00 Подъем.
Завтрак.
Отдыхаем и наслаждаемся этим занятием.
13:00 Обед.
15:00 трекинг 3,5 км. до слияния рек Косью и Манараги.
Лагерь и стапель.
Сбор катамаранов.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
Сплав по горной части Косью
Сплав 4 дня по горной части Косью и затем, после впадения реки Вангыр, один день по равнинной части до станции Косью.
Удивительно, но несмотря на полное отсутствие следов пребывания человека все время сплава, на маршруте есть 2 отличные бани!
Одну из них мы непременно посетим.
Сплав по горной части Косью
Продолжение сплава.
Изумительной чистоты вода, невероятное количество рыбы и бесподобные девственные пейзажи!
Сплав по горной части Косью
Продолжение сплава.
Изумительной чистоты вода, невероятное количество рыбы и бесподобные девственные пейзажи!
Сплав по горной части Косью
Продолжение сплава.
Изумительной чистоты вода, невероятное количество рыбы и бесподобные девственные пейзажи!
Общий маршрут за 4 дня сплава: 130 км.
Отъезд
Обнимаемся и прощаемся до следующего классного путешествия!
02:45 Выезжаем поездом №089Г со станции Косью домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в трехместных и четырехместных палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в палаточном лагере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер п. Инта - база Желанная
- Сопровождение гида
- Обеспечение экстренной спутниковой связью
- Экскурсии по программе
- Страховка
- Питание на маршруте
- Экскурсионные услуги заповедника
- Аренда общего снаряжения: катамаран и т. п
Что не входит в цену
- Билеты на поезд до пос. Инта и обратно от станции Косью
- В дороге питание за свой счет
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
По снаряжению:
Обязательно:
- рюкзак 85-110 л(необходимо оставить резерв для общего снаряжения 25-30 литров);
- гермомешок на весь объем рюкзака. Кроме того, желателен небольшой гермомешок на 3-5 литров для личных вещей "под рукой";
- трекинговые палки;
- репеллент Рефтамид синий(или иной эффективный) минимум 1 флакон на человека. Желательно 2 флакона. Мошка вероятна;
- фонарик налобный с запасным комплектом батареек;
- документы личные и деньги в гермоупаковке;
- две пластиковые бутылки для питьевой воды, можно гидратор;
- гидротапочки(гидроноски) неопреновые.
Желательно:
- гидрокостюм частичный (полукомбинезон, тапки, перчатки)) сухой или мокрый(3мм-5мм);
- сидушка теплоизоляционная (хоба, подпопник);
- гигиеническая помада, крем детский или мазь Боро-Плюс;
- часы, спички в гермоупаковке, зажигалка;
- солнцезащитный крем (горное солнце+вода жестоки).
По одежде:
Обязательно:
- ботинки трекинговые;
- сапоги резиновые легкие или "мокрые" ботинки с неопреновыми носками;
- носки трекинговые в количестве не менее 2 пар;
- куртка и брюки штормовые или мембранные, непромокаемые;
- утепленная куртка, желателен пуховик(ночью может быть -10);
- шапка тёплая ветрозащитная (виндблок, полартек);
- нож, ложка, тарелка, кружка.
Желательно:
- толстовка (кофта) флисовая;
- нижнее белье и носки в количестве, соответствующем вашим гигиеническим запросам;
- кроссовки или легкая обувь;
- дополнительный комплект теплой, но легкой одежды для аварийных случаев;
- ветрозащитная маска, труба теплая на шею, бафф, балаклава (шлем флисовый);
- перчатки флисовые ходовые или рабочие перчатки х/б;
- туалетные принадлежности;
- купальные принадлежности для сильных и смелых.
Входят ли билеты на поезд/самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сложный ли маршрут?
1. Пеший маршрут имеет категорию 1А и будет проходить по болотистым и каменистым почвам - обувь необходимо иметь соответствующую. Нельзя(!) брать новую обувь. Нужно иметь достаточное количество специализированных носков для треккинга.
2. Водный маршрут имеет категорию 2 и будет проходить по небольшому количеству порогов 3 к. с. Это относительно простые пороги, однако, требования по безопасности нахождения на воде мы будем соблюдать в полной мере.
3. Если есть какие-то заболевания, которые могут хоть как-то повлиять на прохождение тура, необходимо сообщить о них до бронирования тура! Если у кого-то есть какие-то ограничения по пище, необходимо сообщить о них до бронирования тура!
4. Необходимо учесть, что у каждого будет еще около 6 кг. продуктов и 8 кг. общего снаряжения(включая палатки и катамараны в комплекте). Необходимо учесть это при комплектовании рюкзаков и оставить место на 25-30 литров и запас по весу на 14 кг. Не надо брать ничего лишнего. Все это придется нести 40 км. по пересеченной местности 2,5 дня с перепадом высот до 500 м.
5. Восхождения на горы Народная и Манарага будут зависеть от погодных условий. Если на Народную можно идти практически всегда, кроме сильно неблагоприятных условий, то восхождение на г. Манарага даже в небольшой дождь будет под вопросом.
6. Связь на маршруте будет только спутниковая и только экстренная.
Какое выдается снаряжение?
Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6-местными катамаранами, веслами, страховочными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-, 4-местными палатками.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут, если туристы из Перми?
Прибытие:
26.07.2024 (поезд).
11:44 Отправление поезда от станции Пермь 2.
17:25 Пересадка в Кирове
23.51 Поезд до г. Инта.
27.07.2024.
Поезд, весь день в дороге).
28.08.2024.
04:12 Прибытие в поселок Инта.
Отъезд:
07.08.2024 (поезд).
02:45 ночи выезжаем со станции Косью в г. Киров.
08.08.2024 (поезд).
03:05 прибываем в Киров
Выезжаем в г. Пермь в 05:15, либо в 05.25.
В Пермь прибываем в 14:57 или 15:06 соответственно.
Время указано местное.
Билеты на поезд до Инты в стоимость тура не входят.
Могут ли измениться программа и даты тура?
Даты тура могут измениться на 1 день в зависимости от расписания РЖД! Точные даты будут известны за 75 суток до начала тура.