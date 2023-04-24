По лабиринтам тысячелетнего города

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Откройте для себя удивительную историю Казани, насчитывающую более тысячи лет.

Пройдитесь лабиринтами улочек, окутанных древними легендами, почувствуйте мощь города, его духовную силу и побывайте в настоящей сказке.
По лабиринтам тысячелетнего города
По лабиринтам тысячелетнего города
По лабиринтам тысячелетнего города
По лабиринтам тысячелетнего города
По лабиринтам тысячелетнего города
По лабиринтам тысячелетнего города
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Что вас ожидает:

  • Старо-Татарская слобода
  • Комплекс «Туган Авылым»
  • Театр кукол «Экият»
  • Набережная озера Кабан
  • Площадь Тукая
  • Казанский Богородицкий монастырь
  • Казанский Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Во время экскурсии вы увидите достопримечательности города, обладающие исторической ценностью, и откроете для себя целый мир под названием «Казань».
Что вас ждетНачнем знакомство с городом со Старо-Татарской слободы, где вы увидите старобытные расписные дома купцов и откуда сможете полюбоваться прекрасным видом на озеро Кабан, о котором сложено немало преданий. Далее мы посетим комплекс «Туган Авылым», своего рода село в городе, и посмотрим на обновленный Театр кукол «Экият», рядом с которым чувствуешь себя будто в сказке. Затем заедем в Казанский Богородицкий монастырь — в его стенах и сводах заключена огромная духовная сила. Также вы увидите самую значимую достопримечательность города — Казанский Кремль, древнейшую часть и цитадель Казани.
Во время экскурсии вы узнаете тайны и легенды, коих за более чем тысячелетнюю историю Казани собралось великое множество, сделаете фото на память и, несомненно, влюбитесь в этот удивительный город.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 10:30, 11:30, 14:00, 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Входные билеты в Кремль
Место начала и завершения?
Станция метро «Площадь Габдуллы Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 10:30, 11:30, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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