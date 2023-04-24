Во время экскурсии вы увидите достопримечательности города, обладающие исторической ценностью, и откроете для себя целый мир под названием «Казань».

Что вас ждетНачнем знакомство с городом со Старо-Татарской слободы, где вы увидите старобытные расписные дома купцов и откуда сможете полюбоваться прекрасным видом на озеро Кабан, о котором сложено немало преданий. Далее мы посетим комплекс «Туган Авылым», своего рода село в городе, и посмотрим на обновленный Театр кукол «Экият», рядом с которым чувствуешь себя будто в сказке. Затем заедем в Казанский Богородицкий монастырь — в его стенах и сводах заключена огромная духовная сила. Также вы увидите самую значимую достопримечательность города — Казанский Кремль, древнейшую часть и цитадель Казани.

Во время экскурсии вы узнаете тайны и легенды, коих за более чем тысячелетнюю историю Казани собралось великое множество, сделаете фото на память и, несомненно, влюбитесь в этот удивительный город.