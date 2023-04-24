Откройте для себя удивительную историю Казани, насчитывающую более тысячи лет.
Пройдитесь лабиринтами улочек, окутанных древними легендами, почувствуйте мощь города, его духовную силу и побывайте в настоящей сказке.
Пройдитесь лабиринтами улочек, окутанных древними легендами, почувствуйте мощь города, его духовную силу и побывайте в настоящей сказке.
Ближайшие даты:
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Старо-Татарская слобода
- Комплекс «Туган Авылым»
- Театр кукол «Экият»
- Набережная озера Кабан
- Площадь Тукая
- Казанский Богородицкий монастырь
- Казанский Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время экскурсии вы увидите достопримечательности города, обладающие исторической ценностью, и откроете для себя целый мир под названием «Казань».
Что вас ждетНачнем знакомство с городом со Старо-Татарской слободы, где вы увидите старобытные расписные дома купцов и откуда сможете полюбоваться прекрасным видом на озеро Кабан, о котором сложено немало преданий. Далее мы посетим комплекс «Туган Авылым», своего рода село в городе, и посмотрим на обновленный Театр кукол «Экият», рядом с которым чувствуешь себя будто в сказке. Затем заедем в Казанский Богородицкий монастырь — в его стенах и сводах заключена огромная духовная сила. Также вы увидите самую значимую достопримечательность города — Казанский Кремль, древнейшую часть и цитадель Казани.
Во время экскурсии вы узнаете тайны и легенды, коих за более чем тысячелетнюю историю Казани собралось великое множество, сделаете фото на память и, несомненно, влюбитесь в этот удивительный город.
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 10:30, 11:30, 14:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Входные билеты в Кремль
- Место начала и завершения?
- Станция метро «Площадь Габдуллы Тукая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 10:30, 11:30, 14:00, 15:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Групповые
На автобусе
Обзорные
Казанский кремль
Популярные места
Туган Авылым
Старо-татарская слобода
История и культура
Театр кукол «Экият»
Озеро Кабан
Природа и пейзажи
Богородицкий монастырь
Религиозные
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании