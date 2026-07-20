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Нескучные экскурсии по Казани

Найдено 636 экскурсий в Казани, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
2029 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
Увидеть главные улицы, кремль, театр «Экият» и точки притяжения в историческом центре города
Начало: В районе кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1799 ₽ за человека
За горизонт Казани: речной экспресс к Храму всех религий
На катере
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
За горизонт Казани: речной экспресс к Храму всех религий
По Волге - от заброшенного острова-водозабора до Печищенского разреза (без гида)
Начало: У яхт-клуба «Локомотив»
Сегодня в 09:00
10 авг в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
511 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выбор
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Казань за 4 часа: обзорная + Кремль
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
279 отзывов
Групповая
Казань за 4 часа: обзорная + Кремль
Узнать историю тысячелетнего города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1600 ₽ за человека
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
-
5%
1145 отзывов
Групповая
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1900 ₽2000 ₽ за человека
Сап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
2 часа
19 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)
Насладитесь закатной сап-прогулкой по Казанке с опытными инструкторами. Откройте для себя городские и природные пейзажи в мини-группе
Начало: На пирсе Ак Барс Арены
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2600 ₽ за человека
Казань: первые впечатления о третьей столице
На машине
3.5 часа
1383 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
Изучить весь город и проникнуться его контрастами на индивидуальной автопешеходной экскурсии
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 8999 ₽ за всё до 12 чел.
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Пешая
1.5 часа
230 отзывов
Групповая
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Погрузиться в прошлое через увлекательные истории, звуки и запахи, сюрпризы и находки
Начало: У Черного озера
Сегодня в 20:00
10 авг в 20:00
2800 ₽ за человека
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь
На автобусе
8 часов
575 отзывов
Групповая
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь
Насыщенная групповая экскурсия по святым местам в окрестностях Казани
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис) "
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2800 ₽ за человека
Парадная Казань: индивидуальная прогулка с фотографом
Пешая
1 час
572 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Казань: индивидуальная прогулка с фотографом
Рассмотреть главные символы города и пополнить фотоколлекцию оригинальными художественными снимками
Начало: В центре города
Завтра в 11:00
10 авг в 13:00
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Пешая
3.5 часа
142 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:15
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1800 ₽ за человека
На минивэне по Казани
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
-
5%
207 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На минивэне по Казани
Погрузиться в легенды и факты столицы Татарстана и познакомиться с ней в непринуждённой обстановке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:00
10 авг в 08:00
от 9025 ₽9500 ₽ за всё до 4 чел.
Вечерняя поездка по сверкающей Казани + колесо обозрения «Ривьера»
На автобусе
Прогулки по Казанке
2.5 часа
800 отзывов
Групповая
Вечерняя поездка по сверкающей Казани + колесо обозрения «Ривьера»
Прокатиться по современному центру и увидеть город в новом свете и цвете
Начало: В 5 минутах пешком от станции метро «Кремлёвская»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
1900 ₽ за человека
Удиви меня, Йошкар-Ола
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
424 отзыва
Групповая
Удиви меня, Йошкар-Ола
Автобусная экскурсия из Казани в город, где есть кусочек Брюгге, Амстердама и Царевококшайска
Начало: В холле отеля «Азимут»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30, в воскресенье в 08:30
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
3300 ₽ за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
На катере
Прогулки по Казанке
1 час
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова, 51 ВМК (лодочная станция)
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная
Узнайте, как Казань связана с великими умами прошлого. Прогулка по местам, где жили профессора и дворяне, откроет новые грани города
Начало: В сквере Толстого
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
от 6910 ₽ за всё до 8 чел.
Интерактивная историческая программа по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Пешая
1 час
-
10%
324 отзыва
Квест
до 20 чел.
Интерактивная историческая программа по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
1080 ₽1200 ₽ за человека
Закат на сапах в центре Казани
SUP-прогулки
Прогулки по Казанке
1.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Закат на сапах в центре Казани
Перезагрузиться и поймать магию летнего вечера
Начало: У стадиона «Ак Барс Арена»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2000 ₽ за человека
Из Казани - к бездонным глубинам Голубых озёр
На машине
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - к бездонным глубинам Голубых озёр
Всего 20 км от Казани, и вы окажетесь в уникальном месте! Голубые озёра поражают красотой и целебными свойствами. Не упустите шанс увидеть это чудо природы
Начало: По месту вашего проживания в Казани
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 10 400 ₽ за всё до 4 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
Пешая
1.5 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5385 ₽ за всё до 4 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация фермерских продуктов
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
-
5%
476 отзывов
Групповая
Болгар, Белая мечеть и дегустация фермерских продуктов
Познакомиться со священными и историческими памятниками древнего города в автобусном путешествии
Начало: В 5 минутах пешком от станции метро «Кремлёвская»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3230 ₽3400 ₽ за человека
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
На автобусе
6 часов
152 отзыва
Групповая
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
2500 ₽ за человека
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
Пешая
1.5 часа
333 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
Открыть для себя удивительное сочетание красоты, истории и волшебства на татарской земле
Начало: Возле озера Кабан
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 3700 ₽ за всё до 4 чел.
Из Казани - к Голубым озёрам и Зилантову монастырю
На автобусе
5 часов
37 отзывов
Групповая
Из Казани - к Голубым озёрам и Зилантову монастырю
Если устали от города и хотите заземлиться
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:15 и 14:45
Сегодня в 14:45
Завтра в 10:15
1600 ₽ за человека
3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий
На автобусе
8 часов
15 отзывов
Групповая
3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий
Увидеть остров-крепость, монастырь среди лесов и самый необычный храм недалеко от Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
2800 ₽ за человека
4 в 1: Иннополис, остров-град Свияжск, Раифа и Вселенский храм
На автобусе
9 часов
354 отзыва
Групповая
4 в 1: Иннополис, остров-град Свияжск, Раифа и Вселенский храм
Посетить татарскую Кремниевую долину, святые места и высокотехнологический город-спутник
Начало: В 5 минутах пешком от станции метро «Кремлёвская»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2800 ₽ за человека
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
Пешая
2 часа
239 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
Прогулка по Казани раскрывает её архитектурные тайны и истории жителей. Окунитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 авг в 14:00
11 авг в 14:00
1100 ₽ за человека
Иннополис: технологии и современная архитектура
Пешая
1.5 часа
429 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иннополис: технологии и современная архитектура
Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
На машине
Прогулки по Казанке
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится ночными огнями
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Сегодня в 15:30
10 авг в 20:30
от 6200 ₽ за всё до 4 чел.
Стендап-экскурсия по Казани
Пешая
1.5 часа
80 отзывов
Групповая
Стендап-экскурсия по Казани
История города, от которой не зевнёшь - а засмеёшься
Начало: У парка «Чёрное озеро»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1090 ₽ за человека

Столица Татарстана — удивительное место, где можно наблюдать уникальное смешение культур, эпох и религий. Это древний город с тысячелетней историей, но местные небоскребы не уступают по внушительности Москве-Сити. Здесь изобилие мечетей соседствует с немалым числом православных храмов. А исторические памятники неплохо себя чувствуют рядом с современными арт-выставками и граффити. Взглянем на самые интересные экскурсии в Казани в 2026 году!

Что посмотреть в Казани

Крупнейшие достопримечательности города обычно встречаются во всех обзорных экскурсиях. Посмотрите на них и решите, какие из них для вас интереснее всего.

636 экскурсий
от самых лучших организаторов!

Казанский кремль: сердце города, которое должен увидеть каждый

Казанский кремль — must-see любой экскурсии в Казани, касающейся истории и культуры. Этот величественный комплекс — самая древняя часть города; здесь нет уголка старше. Казанский кремль включает в себя целый набор архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города. С 2000 года Казанский кремль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Казанский кремль включает в себя немало интересных достопримечательностей. Одна только башня Сююмбике чего стоит! Если вы хотите осмотреть его с гидом по доступной цене, отправляйтесь на групповую экскурсию — в Казани они стоят недорого. Но есть возможность и полностью забронировать экскурсовода под себя. В этой экскурсии по кремлю вы выбираете состав и размер группы.

Каждое отдельное здание в кремле заслуживает особого внимания.

Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
4.7
277 отзывов
1600
за чел.
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Экскурсия по Казанскому Кремлю с доступом в башни
Экскурсия по Казанскому Кремлю с доступом в башни
1500
за чел.
Примерить на себя роль защитников кремля и разобраться в деталях фортификации
Знакомство с Казанским Кремлем
Знакомство с Казанским Кремлем
4.8
54 отзыва
4000
за всё
Отправляемся на прогулку по Казанскому Кремлю, полюбуйтесь на красавицу мечеть Кул-Шариф, увидим Благовещенский собор. Узнаем историю и легенды это ме...

Мечеть Кул-Шариф

Кул-Шариф — главная мечеть Казани и всего Татарстана (с 2005 года). Здание, которое сегодня стоит в Казанском кремле, относительно новое: его начали строить в 1996 году и закончили в 2005. Но это не значит, что у мечети нет истории! Кул-Шариф — храм, воссоздающий древнюю многоминаретную мечеть столицы Казанского ханства. Древняя мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. А воссозданный храм назван в честь последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани. Когда именно была возведена историческая мечеть, неизвестно. Но, скорее всего, ей было не меньше пары сотен лет на момент штурма Казани Грозным.

Разумеется, никаких фотографий древней мечети не было, поэтому архитекторы разрабатывали внешний облик, опираясь на довольно скудные описания. Кроме того, они учитывали местные архитектурные традиции.

Мечеть выполняет не только религиозные задачи; в ней расположен Музей исламской культуры и истории распространения ислама на территории Поволжья. Его могут свободно посещать туристы любых конфессий, но желательно при посещении одеться как можно скромнее, чтобы не смущать верующих. Учитывайте также расписание экскурсий — в Казани, как и во многих других городах, музеи порой работают по причудливому графику и могут быть закрыты в день вашей поездки.

Фасады мечети облицованы белым мрамором, и каждый посетитель города просто обязан посмотреть на здание в лучах заходящего солнца: белый мрамор отдает нежным, даже слегка потусторонним розовым мерцанием. А когда солнце садится, включается эффектная ночная подсветка. Поэтому посещение мечети стоит запланировать на свободный вечер.

Осмотр мечети почти всегда входит в цену экскурсии по кремлю Казани, и в 2026 году можно запланировать прогулку по сердцу города с гидом.

Благовещенский собор

Когда Иван Грозный пришел в Казань и уничтожил древнюю мечеть, он установил вместо нее православный храм, который стоит до сих пор. Строительство велось с 1552 по 1562 год. Благовещенский собор Казани примечателен тем, что это самый удалённый в сторону востока образец псковской архитектурной школы и самый древний из сохранившихся памятников истории и архитектуры в ансамбле кремля и города.

К сожалению, многие сокровища храма (собрание икон, литургических сосудов, мелкой пластики, шитья, рукописных и старопечатных книг) были утеряны: в ходе боев за Казань в 1918 году храм был разграблен. Из всего великолепия, что хранилось ранее в соборе, сохранились лишь три иконы и немножко книг (они хранятся в библиотеке КГУ). В 1922 году была разрушена колокольня собора, а чуть позже — крыльцо под парадной дверью, так что некоторое время вход словно висел в воздухе (на высоте 3 метров от земли). Впоследствии были проведены множественные реконструкции и реставрации, вернувшие храму его прежний облик. В итоге от всего соборного комплекса, построенного при Грозном, остался лишь центральный объём здания с тремя апсидами и шестью круглыми в сечении массивными столбами.

Башня Сююмбике

Среди туристов башня Сююмбике известна в первую очередь своей схожестью с Пизанской башней — нет, не в архитектурном плане, а исключительно в том, что обе слегка наклонены. Отклонение башни Сююмбике от вертикали составляет всего 2 метра (учитывая высоту постройки, это очень маленькое отклонение), но эту деталь можно заметить практически с любого ракурса. Считается, что отклонение произошло по причине проседания фундамента в одной части. На сегодняшний день падение башни остановлено, так что памятник архитектуры (как и туристы) в полной безопасности.

Несмотря на название, царица Сююмбике не возводила эту башню и даже не отдавала приказ об этом. Есть легенда, согласно которой царица хотела увековечить с помощью башни память о своем супруге Сафа-Гирее, но никаких научных подтверждений тому нет — первое упоминание башни встречается в 1703 году, а Сююмбике правила лишь до 1551 года и умерла не позднее 1557 года. Если бы Сююмбике действительно имела отношение к возведению башни, то ее наверняка упоминали бы и раньше. Ученые пока все еще не уверены в том, когда именно была возведена башня, но приблизительно датируют строительство XVII-XVIII веками, то есть после смерти Сююмбике.

Откуда же пошло название «башня Сююмбике»? Ведь до 1832 года у нее вообще словно нет названия — в разных источниках ее называют то просто башней, то «старинной башней, именуемой Татарскою»... Первоначально в татарском языке башня именовалась Хаn macete manarasi (то есть Ханским минаретом), что отражало историческую память о некогда стоявшей рядом Ханской мечети и её минарете. А романтическое название «Башня Сююмбике» («башня Сумбекина») появляется в 1832 году в четвёртом номере казанского журнала «Заволжский Муравей». Со временем оно приживается, и люди уже начинают использовать его.

Музеи Казани: закажите экскурсию в музей и познакомьтесь с местными сокровищами

В Казани хватает музеев на самые разные темы. Главный (и один из старейших) — Национальный музей Республики Татарстан, который начинает свою деятельность в 1879 году. Сперва музей не был публичным: собрание хранилось в витринах, шкафах и ящиках без какой-либо систематизации (а по словам современников, экспонаты были свалены в кучу и спрятаны), но постепенно открыл свои двери широкой публике. В 1895 году музей был торжественно открыт. Он расположился на первом и втором этажах Гостиного двора. В Национальном музее можно полюбоваться на археологические находки, этнографические достопримечательности, оружие, монеты, книги, картины, исторические фотографии и экспонаты естественной истории.

Купите экскурсию в Национальный музей Казани, чтобы сразу осмотреть самые интересные экспонаты вместе с гидом.

В Казанском кремле расположен центр «Эрмитаж-Казань» — филиал Государственного Эрмитажа. Это изысканное выставочное пространство, где можно познакомиться с произведениями классического и современного искусства. Здесь постоянно проходят тематические выставки, мастер-классы, лекции, а также квесты и викторины для участников разных возрастов. Казанский Эрмитаж примечателен необычным подходом к чувствам посетителей — здесь можно порадовать не только глаза, но и нос! Здесь немало ароматных станций, а на выходе в сувенирной лавке можно приобрести какие-нибудь из понравившихся ароматов.

Если вас интересует исламская культура, отправляйтесь в мечеть Кул-Шариф. Здесь вы найдете тюркоязычные рукописные и печатные издания, керамические изделия и изразцы периода Золотой Орды, макет мечети Нур-Али, располагавшейся в Кремле в XIV–XV веках, миниатюрный Коран с коранницей XIX века и многое другое. Основной экспонат — «Листающийся Коран». Это интерактивная книга, которую можно послушать — знаменитые чтецы зачитают для вас популярные суры.

ИТ-парк Башира Рамеева

Казань — это не только кремль и исторические музеи. Здесь немало современного — взять хотя бы ИТ-парк! Между прочим, Татарстан по праву считается одним из наиболее развитых в IT-плане регионов России, так что в его столице можно найти немало тематических достопримечательностей.

ИТ-парк — это огромное пространство с киберареной, роботизированным роялем и стеной для рисования. Здесь понравится детям и взрослым. IT-парк расположен в просторном пятиэтажном здании и по ощущениям напоминает маленький изолированный городок. Здесь есть все: магазины, барбершопы, офисные пространства, коворкинги, тренировочный зал для киберспортсменов... Но зайти внутрь может кто угодно, а не только сотрудники или арендаторы. При желании вы сможете пройтись по этой необычной достопримечательности Казани вместе с экскурсоводом — на ресепшен можно записаться на экскурсию, где вам покажут самые интересные места в здании. Если же не хочется терять время — отправляйтесь сразу к роботизированному роялю. Этот арт-объект копирует автоматический рояль из сериала «Мир Дикого Запада» и играет сам по себе.

Если вам интересна тема IT и урбанизма будущего, познакомьтесь с экскурсиями по Иннополису.

Центр современного искусства «Смена»

«Смена» не похож на Эрарту или подобные современные арт-пространства. В первую очередь это книжный магазин, где периодически проходят лекции и мастер-классы. У «Смены» есть собственное издательство, которое сосредоточено на работе с малоизвестными современными авторами, чьи книги так или иначе связаны с Татарстаном. Помимо этого, в здании есть выставочный зал, где можно посмотреть на красивые и необычные творения свободных художников. Обязательно познакомьтесь с анонсом мероприятий, чтобы не пропустить интересные события. А если захочется перекусить, то к вашим услугам будут кафе и ресторан, которые тоже относятся к центру «Смена».

«Смену» часто включают в экскурсии по современным местам Казани, но перед покупкой билета стоит уточнить расписание мероприятий в центре — анонс крупного события может повлиять на цену билета.

Купите билет на экскурсию в Казани

Как видите, в Казани полно самых интересных достопримечательностей — от исторических зданий до современных арт-пространств. Знакомиться с ними лучше всего в компании опытного гида, который не только проведет вас по необычным местам, но и расскажет их историю, интересные факты или забавные моменты, связанные с достопримечательностью.

В нашем удобном каталоге вы сможете подобрать развлечение по вкусу: здесь есть индивидуальные экскурсии по Казани (их цена обычно выше, чем у групповых, но при этом гид будет только для вас), есть и групповые обзорные прогулки, а есть и экскурсии на автомобиле с экскурсоводом. Наполните свое путешествие смыслом и знаниями с ценами от 500₽!

Последние отзывы на экскурсии

С
За горизонт Казани: речной экспресс к Храму всех религий
Дата посещения: 20 июл 2026
Все супер! Индивидуальный подход, нам очень понравилось
Все супер! Индивидуальный подход, нам очень понравилось
Все супер! Индивидуальный подход, нам очень понравилось
Все супер! Индивидуальный подход, нам очень понравилось
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М
По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
Дата посещения: 23 июл 2026
Вчера побывали на обзорной экскурсии по Казани с замечательным экскурсоводом Лилией. Огромное спасибо ей за этот чудесный день!

Она сумела совместить
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глубокое знание истории с легкой, увлекательной подачей. Экскурсия была построена так, что было интересно и мне, и моему сыну. Отдельное спасибо за индивидуальный подход и внимание к деталям — мы не устали, не заскучали, а наоборот, получили массу впечатлений и открыли для себя Казань с новой стороны.

Лилия, вы профессионал с большой буквы! Спасибо вам за вашу любовь к городу, которую вы так искренне передали нам. Обязательно вернемся и будем рекомендовать вас всем друзьям!

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Е
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательная атмосферная прогулка. Отдельная благодарность гиду-фотографу Елене. Гуляли вчетвером - 3 взрослых и ребенок 9 лет. Всем очень понравилось.
Путешествуйте, наслаждайтесь, наполняйтесь атмосферой новых мест и людей. Спасибо за экскурсию.
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М
Огни и сюжеты вечерней Казани
Дата посещения: 7 июл 2026
На экскурсии были семьёй, три человека. Город ночью - красивый, рассказы о достопримечательностях - в нескучной подаче. Всем понравилось, было интересно и познавательно. Руслану большое спасибо!
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М
Парадная Казань: индивидуальная прогулка с фотографом
Дата посещения: 30 июн 2026
Хочу выразить огромную благодарность Елене за экскурсию! Это был один из самых запоминающихся дней в прекрасном городе.
Отдельно хочу отметить, что
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даже до просмотра фотографий мы получили огромное удовольствие. Экскурсия сама по себе стала ярким событием. На все наши вопросы были даны исчерпывающие и увлекательные ответы. С нетерпением ждём фото, чтобы вновь пережить эти эмоции!

Однозначно рекомендую! Это было потрясающе.

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А
Казань: первые впечатления о третьей столице
Дата посещения: 9 июн 2026
Огромные спасибо Гульфие за настроение и профессионализм, доброжелательность и отзывчивость!!
Вечерняя экскурсия была великолепной!
Увидели и услышали, попробовали и даже потанцевали!
Очень впечатлили глубокие знания истории Татарстана, умение поговорить на любые темы!
Мы очень довольны!
Рекомендуем всем!
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м
Парадная Казань: индивидуальная прогулка с фотографом
Дата посещения: 16 апр 2026
Фотопрогулка прошла на высшем уровне!!! Прекрасная Елена это чудо- легкая, доброжелательная и очень интересно рассказывающая девушка. Фотографии отличные! Рекомендую!!
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Л
Парадная Казань: индивидуальная прогулка с фотографом
Дата посещения: 30 мар 2026
Гид Анастасия очень доброжелательно рассказала, показала. Нашла общий язык с подростком во время фотографирования. Рекомендуем как гида!
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М
Красавица Казань - днём или вечером
Дата посещения: 3 янв 2026
🌟 Потрясающая экскурсия по Казани с Ильнарой! 🌟

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ильнаре за незабываемое путешествие по Казани! 🚗💨
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Время пролетело незаметно и было наполнено интересными историями и удивительными открытиями — и всё это на комфортном Kia Sportage!

Что особенно запомнилось:
✅ Панорама у Дворца земледельцев — минареты мечети Кул-Шариф и купола Благовещенского собора, мирно соседствующие века!
✅ Сказочный театр кукол «Экият» — яркий фасад со сказочными героями, где можно почувствовать себя в волшебной истории!
✅ Уютный комплекс «Туган Авылым» — погружение в атмосферу татарского быта, деревянные домики, банька, мечеть и забавный памятник эчпочмаку! 🥟

Ильнара — не просто гид, а настоящий энтузиаст своего дела! Её глубокие знания, дружелюбие и внимание к деталям сделали экскурсию по-настоящему живой и увлекательной. Спасибо за тёплый приём, интересные факты и море позитивных эмоций! ❤️

Казань покорила наше сердце, а Ильнара сделала эту поездку особенной! Всем рекомендую эту экскурсию — вы точно не пожалеете! 👍✨

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В
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Дата посещения: 6 сен 2025
Летели в Питер через Казань, пересадка 6 часов. Заказали экскурсию - и не пожалели! Рамиль встретил в аэропорту, показал лучшие
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места в Казани - великолепный город, и отвез назад в аэропорт. Огромная благодарность за интересную экскурсию, ответы на все вопросы, вежливость и юмор! Посетили кафе с национальными угощениями - очень вкусно! Время пролетело как один миг, всем рекомендую посетить Казань с экскурсоводом Рамилем!

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Всего 72796 отзывов в Казани

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Ответы на вопросы от путешественников по Казани

Самые популярные экскурсии в Казани
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе;
  2. За горизонт Казани: речной экспресс к Храму всех религий;
  3. Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом;
  4. Казань за 4 часа: обзорная + Кремль;
  5. Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света».
Что посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Казанский кремль;
  2. Старо-татарская слобода;
  3. Старая Казань;
  4. Свияжск;
  5. Кул-Шариф;
  6. Набережная;
  7. Улица Баумана;
  8. Храм Всех Религий;
  9. Башня Сююмбике;
  10. Озеро Кабан.
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2026
Сейчас в Казани можно забронировать 636 экскурсий и билетов от 500 до 52 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 72796 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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