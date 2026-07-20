Прогулка по Казани раскрывает её архитектурные тайны и истории жителей. Окунитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем

Всего 20 км от Казани, и вы окажетесь в уникальном месте! Голубые озёра поражают красотой и целебными свойствами. Не упустите шанс увидеть это чудо природы

Столица Татарстана — удивительное место, где можно наблюдать уникальное смешение культур, эпох и религий. Это древний город с тысячелетней историей, но местные небоскребы не уступают по внушительности Москве-Сити. Здесь изобилие мечетей соседствует с немалым числом православных храмов. А исторические памятники неплохо себя чувствуют рядом с современными арт-выставками и граффити. Взглянем на самые интересные экскурсии в Казани в 2026 году!

Что посмотреть в Казани

Крупнейшие достопримечательности города обычно встречаются во всех обзорных экскурсиях. Посмотрите на них и решите, какие из них для вас интереснее всего.

636 экскурсий от самых лучших организаторов!

Казанский кремль: сердце города, которое должен увидеть каждый

Казанский кремль — must-see любой экскурсии в Казани, касающейся истории и культуры. Этот величественный комплекс — самая древняя часть города; здесь нет уголка старше. Казанский кремль включает в себя целый набор архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города. С 2000 года Казанский кремль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Казанский кремль включает в себя немало интересных достопримечательностей. Одна только башня Сююмбике чего стоит! Если вы хотите осмотреть его с гидом по доступной цене, отправляйтесь на групповую экскурсию — в Казани они стоят недорого. Но есть возможность и полностью забронировать экскурсовода под себя. В этой экскурсии по кремлю вы выбираете состав и размер группы.

Каждое отдельное здание в кремле заслуживает особого внимания.

Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля 4.7 277 отзывов 1600 ₽ за чел. Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль Экскурсия по Казанскому Кремлю с доступом в башни 1500 ₽ за чел. Примерить на себя роль защитников кремля и разобраться в деталях фортификации Знакомство с Казанским Кремлем 4.8 54 отзыва 4000 ₽ за всё Отправляемся на прогулку по Казанскому Кремлю, полюбуйтесь на красавицу мечеть Кул-Шариф, увидим Благовещенский собор. Узнаем историю и легенды это ме...

Мечеть Кул-Шариф

Кул-Шариф — главная мечеть Казани и всего Татарстана (с 2005 года). Здание, которое сегодня стоит в Казанском кремле, относительно новое: его начали строить в 1996 году и закончили в 2005. Но это не значит, что у мечети нет истории! Кул-Шариф — храм, воссоздающий древнюю многоминаретную мечеть столицы Казанского ханства. Древняя мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. А воссозданный храм назван в честь последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани. Когда именно была возведена историческая мечеть, неизвестно. Но, скорее всего, ей было не меньше пары сотен лет на момент штурма Казани Грозным.

Разумеется, никаких фотографий древней мечети не было, поэтому архитекторы разрабатывали внешний облик, опираясь на довольно скудные описания. Кроме того, они учитывали местные архитектурные традиции.

Мечеть выполняет не только религиозные задачи; в ней расположен Музей исламской культуры и истории распространения ислама на территории Поволжья. Его могут свободно посещать туристы любых конфессий, но желательно при посещении одеться как можно скромнее, чтобы не смущать верующих. Учитывайте также расписание экскурсий — в Казани, как и во многих других городах, музеи порой работают по причудливому графику и могут быть закрыты в день вашей поездки.

Фасады мечети облицованы белым мрамором, и каждый посетитель города просто обязан посмотреть на здание в лучах заходящего солнца: белый мрамор отдает нежным, даже слегка потусторонним розовым мерцанием. А когда солнце садится, включается эффектная ночная подсветка. Поэтому посещение мечети стоит запланировать на свободный вечер.

Осмотр мечети почти всегда входит в цену экскурсии по кремлю Казани, и в 2026 году можно запланировать прогулку по сердцу города с гидом.

Благовещенский собор

Когда Иван Грозный пришел в Казань и уничтожил древнюю мечеть, он установил вместо нее православный храм, который стоит до сих пор. Строительство велось с 1552 по 1562 год. Благовещенский собор Казани примечателен тем, что это самый удалённый в сторону востока образец псковской архитектурной школы и самый древний из сохранившихся памятников истории и архитектуры в ансамбле кремля и города.

К сожалению, многие сокровища храма (собрание икон, литургических сосудов, мелкой пластики, шитья, рукописных и старопечатных книг) были утеряны: в ходе боев за Казань в 1918 году храм был разграблен. Из всего великолепия, что хранилось ранее в соборе, сохранились лишь три иконы и немножко книг (они хранятся в библиотеке КГУ). В 1922 году была разрушена колокольня собора, а чуть позже — крыльцо под парадной дверью, так что некоторое время вход словно висел в воздухе (на высоте 3 метров от земли). Впоследствии были проведены множественные реконструкции и реставрации, вернувшие храму его прежний облик. В итоге от всего соборного комплекса, построенного при Грозном, остался лишь центральный объём здания с тремя апсидами и шестью круглыми в сечении массивными столбами.

Башня Сююмбике

Среди туристов башня Сююмбике известна в первую очередь своей схожестью с Пизанской башней — нет, не в архитектурном плане, а исключительно в том, что обе слегка наклонены. Отклонение башни Сююмбике от вертикали составляет всего 2 метра (учитывая высоту постройки, это очень маленькое отклонение), но эту деталь можно заметить практически с любого ракурса. Считается, что отклонение произошло по причине проседания фундамента в одной части. На сегодняшний день падение башни остановлено, так что памятник архитектуры (как и туристы) в полной безопасности.

Несмотря на название, царица Сююмбике не возводила эту башню и даже не отдавала приказ об этом. Есть легенда, согласно которой царица хотела увековечить с помощью башни память о своем супруге Сафа-Гирее, но никаких научных подтверждений тому нет — первое упоминание башни встречается в 1703 году, а Сююмбике правила лишь до 1551 года и умерла не позднее 1557 года. Если бы Сююмбике действительно имела отношение к возведению башни, то ее наверняка упоминали бы и раньше. Ученые пока все еще не уверены в том, когда именно была возведена башня, но приблизительно датируют строительство XVII-XVIII веками, то есть после смерти Сююмбике.

Откуда же пошло название «башня Сююмбике»? Ведь до 1832 года у нее вообще словно нет названия — в разных источниках ее называют то просто башней, то «старинной башней, именуемой Татарскою»... Первоначально в татарском языке башня именовалась Хаn macete manarasi (то есть Ханским минаретом), что отражало историческую память о некогда стоявшей рядом Ханской мечети и её минарете. А романтическое название «Башня Сююмбике» («башня Сумбекина») появляется в 1832 году в четвёртом номере казанского журнала «Заволжский Муравей». Со временем оно приживается, и люди уже начинают использовать его.

Музеи Казани: закажите экскурсию в музей и познакомьтесь с местными сокровищами

В Казани хватает музеев на самые разные темы. Главный (и один из старейших) — Национальный музей Республики Татарстан, который начинает свою деятельность в 1879 году. Сперва музей не был публичным: собрание хранилось в витринах, шкафах и ящиках без какой-либо систематизации (а по словам современников, экспонаты были свалены в кучу и спрятаны), но постепенно открыл свои двери широкой публике. В 1895 году музей был торжественно открыт. Он расположился на первом и втором этажах Гостиного двора. В Национальном музее можно полюбоваться на археологические находки, этнографические достопримечательности, оружие, монеты, книги, картины, исторические фотографии и экспонаты естественной истории.

Купите экскурсию в Национальный музей Казани, чтобы сразу осмотреть самые интересные экспонаты вместе с гидом.

В Казанском кремле расположен центр «Эрмитаж-Казань» — филиал Государственного Эрмитажа. Это изысканное выставочное пространство, где можно познакомиться с произведениями классического и современного искусства. Здесь постоянно проходят тематические выставки, мастер-классы, лекции, а также квесты и викторины для участников разных возрастов. Казанский Эрмитаж примечателен необычным подходом к чувствам посетителей — здесь можно порадовать не только глаза, но и нос! Здесь немало ароматных станций, а на выходе в сувенирной лавке можно приобрести какие-нибудь из понравившихся ароматов.

Если вас интересует исламская культура, отправляйтесь в мечеть Кул-Шариф. Здесь вы найдете тюркоязычные рукописные и печатные издания, керамические изделия и изразцы периода Золотой Орды, макет мечети Нур-Али, располагавшейся в Кремле в XIV–XV веках, миниатюрный Коран с коранницей XIX века и многое другое. Основной экспонат — «Листающийся Коран». Это интерактивная книга, которую можно послушать — знаменитые чтецы зачитают для вас популярные суры.

ИТ-парк Башира Рамеева

Казань — это не только кремль и исторические музеи. Здесь немало современного — взять хотя бы ИТ-парк! Между прочим, Татарстан по праву считается одним из наиболее развитых в IT-плане регионов России, так что в его столице можно найти немало тематических достопримечательностей.

ИТ-парк — это огромное пространство с киберареной, роботизированным роялем и стеной для рисования. Здесь понравится детям и взрослым. IT-парк расположен в просторном пятиэтажном здании и по ощущениям напоминает маленький изолированный городок. Здесь есть все: магазины, барбершопы, офисные пространства, коворкинги, тренировочный зал для киберспортсменов... Но зайти внутрь может кто угодно, а не только сотрудники или арендаторы. При желании вы сможете пройтись по этой необычной достопримечательности Казани вместе с экскурсоводом — на ресепшен можно записаться на экскурсию, где вам покажут самые интересные места в здании. Если же не хочется терять время — отправляйтесь сразу к роботизированному роялю. Этот арт-объект копирует автоматический рояль из сериала «Мир Дикого Запада» и играет сам по себе.

Если вам интересна тема IT и урбанизма будущего, познакомьтесь с экскурсиями по Иннополису.

Центр современного искусства «Смена»

«Смена» не похож на Эрарту или подобные современные арт-пространства. В первую очередь это книжный магазин, где периодически проходят лекции и мастер-классы. У «Смены» есть собственное издательство, которое сосредоточено на работе с малоизвестными современными авторами, чьи книги так или иначе связаны с Татарстаном. Помимо этого, в здании есть выставочный зал, где можно посмотреть на красивые и необычные творения свободных художников. Обязательно познакомьтесь с анонсом мероприятий, чтобы не пропустить интересные события. А если захочется перекусить, то к вашим услугам будут кафе и ресторан, которые тоже относятся к центру «Смена».

«Смену» часто включают в экскурсии по современным местам Казани, но перед покупкой билета стоит уточнить расписание мероприятий в центре — анонс крупного события может повлиять на цену билета.

Купите билет на экскурсию в Казани

Как видите, в Казани полно самых интересных достопримечательностей — от исторических зданий до современных арт-пространств. Знакомиться с ними лучше всего в компании опытного гида, который не только проведет вас по необычным местам, но и расскажет их историю, интересные факты или забавные моменты, связанные с достопримечательностью.

В нашем удобном каталоге вы сможете подобрать развлечение по вкусу: здесь есть индивидуальные экскурсии по Казани (их цена обычно выше, чем у групповых, но при этом гид будет только для вас), есть и групповые обзорные прогулки, а есть и экскурсии на автомобиле с экскурсоводом. Наполните свое путешествие смыслом и знаниями с ценами от 500₽!