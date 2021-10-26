Гид Инна замечательный экскурсовод! Информвция подаётся понятно и интересно, маршрут очень красивый. Особенно понравилось в ночи бродить по службам в храмах - настоящая мистерия! Ответила на все вопросы, которых было не мало! Огромное спасибо!

Наша экскурсия была по старотатарской слободе. Это был квест, ездили мы всем классом 31 человек. Дети все в восторге, им все понравилось! У нас был квест на тему "детективная история, тайна восточной шкатулки. " Участники разгадывают подсказки, перемещаясь по маршруту, а гид рассказывает про достопримечательности. Наш класс разделили на 4 команды, у каждой был свой гид. Заняло все это примерно 1, 5 часа. Совет: если вы отправляетесь с классом, заранее продумайте какой у детей будет приз награда. В конце они находят шкатулку, открывают ее и там сладкий клад. Но что там будет лежать, зависит только от вас, т. к. в стоимость билета не входит. Сразу включайте эти расходы в стоимость билета. Большое спасибо команде🙏, дети в восторге! 👍 мы обязательно соберёмся еще, теперь в кремль😊.

Отзыв на: Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу

E Ekaterina 5

Мы прекрасно провели время с Александром в Казани! Узнали много интересного и получили представление о городе в первый день нашего путешествия. Маршрут был подстроен под наши пожелания и особенности. У нас была не простая компания с ребенком, бабушками и нелюбителями экскурсий, но всем очень понравилось и время пролетело незаметно! Воспользовались рекомендациями куда еще съездить, где поесть и что купить - все отлично! Однозначно рекомендуем экскурсию с Александром!