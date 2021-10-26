Все экскурсии в Казани
Доступно 249 экскурсий 🚌 в Казани на 2021 год, 9865 ⭐ отзывов, цены от 300₽, посетите достопримечательности: Старо-Татарская слобода, Благовещенский собор, Казанский Кремль, Старая Казань, Казанский Спасо-Преображенский монастырь, Башня Сююмбике, Театр кукол «Экият», Дворец земледельцев. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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800₽
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
Знакомство с Казанью за несколько часов
6ч
1 200₽
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Обзорная 6-часовая автобусная экскурсия из центра Казани на остров-град Свияжск и визит в Храм всех...
Ежедневно в 11:00
2ч
700₽
за 1 чел.
Групповая вечерняя поездка по Казани
Прокатиться по центру, увидеть город в новом свете и познакомиться с его историей
ежедневно в 18:30
8ч
1 500₽
за 1 чел.
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
Посетите важнейшие религиозные места центрального Поволжья! Экскурсия будет интересной не только с...
Ежедневно в 09:30 и 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 500₽
за 1-10 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
Изучить весь город и проникнуться его контрастами на авто-пешеходной экскурсии
11ч
1 800₽
за 1 чел.
В Йошкар-Олу из Казани
Вы посетите Йошкар-олу - город контрастов, где остатки коммунизма и памятники военной истории,...
Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30
3ч 30м
800₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
Объехать город на автобусе, увидеть ключевые памятники и побывать в кремле и мечети Кул-Шариф
ежедневно в 13:00
11ч
1 900₽
за 1 чел.
Болгар - Северная Мекка
Татарский город Болгар расположен на месте столицы волжских булгар
Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
7ч
1 500₽
за 1 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
ежедневно в 10:00
2ч 30м
900₽
за 1 чел.
Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения «Вокруг света»
Казань в свете ночных огней особенно прекрасна! Приглашаем вас на вечернюю прогулку, во время...
Ежедневно в 19:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 500₽
за 1-10 чел.
Часто заказывают
Иннополис: технологии и современная архитектура
Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты
1ч 30м
1 400₽
за 1 чел.
«Гостеприимный Дом Бая» - интерактивная театрализованная программа
В театрализованной форме о национальных праздниках, обрядах
Ежедневно в 20:00, кроме среды
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 850₽
за 1-5 чел.
Казань — первое свидание
Познакомиться с одним из древнейших городов страны на обзорной авто-пешеходной экскурсии
1ч 10м
1 900₽
за 1 чел.
Театрализованное путешествие по Казанскому Кремлю с Farolero
Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники - в них голосами профессиональных...
Ежедневно в 20:00 и по запросу
2ч
900₽
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Казани
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
2ч 30м
700₽
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Казани
Казань - один из древних городов России
Ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00, 15:00
7ч
1 500₽
за 1 чел.
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Исследовать святыни в окрестностях города на групповой автобусной экскурсии
ежедневно в 09:30
10ч
2 600₽
за 1 чел.
Елабуга, старинный купеческий город
На автобусной экскурсии в Елабугу из Казани вы увидите Чертово городище, Шишкинские пруды,...
Пятница и суббота
Индивидуальная экскурсия
2ч
650₽
за 1 чел.
Казанский кремль — сердце города
С умом погулять по старинной крепости и открыть все ее секреты
2ч
700₽
за 1 чел.
Ночная экскурсия «Огни Казани»
Благодаря автобусной экскурсии по ночному городу у вас есть все шансы еще раз влюбиться в Казань
Ежедневно в 19:00 (по набору группы)
3ч 30м
799₽
за 1 чел.
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского Кремля и Старо-татарской слободы
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30, в воскресенье в 11:00
2ч
900₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
Почему экскурсии проводят только днем
ежедневно в 19:45
10ч
1 900₽
за 1 чел.
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
Совершить паломничество к Тадж-Махалу Волжской Булгарии на групповой экскурсии
ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
7 000₽
за 1-5 чел.
Речная прогулка по Волге
Вы хотите немного замедлиться и отдохнуть от рабочей рутины
Любой день и время
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Последние отзывы «Экскурсии Казани»
- Отзыв на: Групповая вечерняя поездка по КазаниААлла26 октября 2021Доброе утро! Очень понравилась вечерняя Казань! Экскурсия тоже содержательная, экскурсовод - профессионал. Единственный минус, все очень быстро!
- Отзыв на: Казанский Кремль вдоль и поперекИИрина26 октября 2021Огромное спасибо Татьяне за интересную экскурсию по сердцу Казани -Казанскому Кремлю! История просто оживает в ее замечательном эмоциональном рассказе!
- Отзыв на: Легенды и загадки КазаниВВиктория26 октября 2021Гид Инна замечательный экскурсовод! Информвция подаётся понятно и интересно, маршрут очень красивый. Особенно понравилось в ночи бродить по службам в храмах - настоящая мистерия! Ответила на все вопросы, которых было не мало! Огромное спасибо!
- Отзыв на: Казанский кремль — сердце городаООльга26 октября 2021Спасибо большое за познавательную экскурсию! Душевное общение - прекрасно проведенное время!
- Отзыв на: Групповая вечерняя поездка по КазаниММарина25 октября 2021Обязательно посетите экскурсию "Вечерняя Казань" - очень красиво и зрелищно. А гиды в Трипстере - всегда на высоте, большое спасибо.
- Отзыв на: Легенды и загадки КазаниЖЖильцова25 октября 2021Экскурсию для нашей группы проводила Надежда. Замечательная получилась прогулка. Надежда с большой любовью к городу.
- Отзыв на: Казанский кремль — сердце городаММарина25 октября 2021Экскурсия очень понравилась, Вероника отличный рассказчик, любящий и знающий свой город. Обязательно посетите данную экскурсию
- ЕЕвгений25 октября 2021Гульфия - прекрасный гид, милая девушка, приятный собеседник! Рекомендуем всем! Спасибо Вам за отлично проведенное время!
- ЛЛюдмила25 октября 2021Наша экскурсия была по старотатарской слободе. Это был квест, ездили мы всем классом 31 человек. Дети все в восторге, им все понравилось! У нас был квест на тему "детективная история, тайна восточной шкатулки. " Участники разгадывают подсказки, перемещаясь по маршруту, а гид рассказывает про достопримечательности. Наш класс разделили на 4 команды, у каждой был свой гид. Заняло все это примерно 1, 5 часа. Совет: если вы отправляетесь с классом, заранее продумайте какой у детей будет приз награда. В конце они находят шкатулку, открывают ее и там сладкий клад. Но что там будет лежать, зависит только от вас, т. к. в стоимость билета не входит. Сразу включайте эти расходы в стоимость билета. Большое спасибо команде🙏, дети в восторге! 👍 мы обязательно соберёмся еще, теперь в кремль😊.
- EEkaterina25 октября 2021Мы прекрасно провели время с Александром в Казани! Узнали много интересного и получили представление о городе в первый день нашего путешествия. Маршрут был подстроен под наши пожелания и особенности. У нас была не простая компания с ребенком, бабушками и нелюбителями экскурсий, но всем очень понравилось и время пролетело незаметно! Воспользовались рекомендациями куда еще съездить, где поесть и что купить - все отлично! Однозначно рекомендуем экскурсию с Александром!