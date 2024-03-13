1 день

Начало сплава по реке Охта

В 01:00 встречаемся на ж/д вокзале г. Кемь.

Нас встречают инструкторы, их легко узнать, они будут с табличкой.

Наше приключение начнется с утра, а пока на автобусах отправляемся к месту старта сплава — озеро Муезеро (167 км).

Дорога долгая (в зависимости от состояния дороги, в пути проведем 4–5 часов), поэтому прямо в автобусе устраиваем перекус сухим пайком.

На месте будем ранним утром: ставим лагерь и ненадолго ложимся спать.

Просыпаемся, во время вкусного завтрака инструкторы ознакомят нас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.

После завтрака на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.

Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.

Немного о реке Охта, по которой мы сплавляемся.

Древнее название реки «Охта» в переводе означает «путеводная река». Естественные препятствия на маршруте — пороги и озера.

Искусственные препятствия — лотки на выходах реки из озер и при впадении реки в озера. Лоток — деревянное сооружение плотины, построенное для поднятия воды при лесосплаве.

На реке насчитывается 46 перекатов и порогов и 6 лесосплавных плотин.

Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию — тренировочные занятия на воде.

Маршрут сплава по реке Охта на сегодня: оз. Муезеро (с карельского — Ряпушковое) — о. Троицы — оз. Юляозеро, 24 км.

Проходим несколько узких проток и выходим в озеро Муезеро.

На Муезере, выходим на остров Троицы, где в XVII в. существовал православный монастырь.

На его месте до сих пор сохранилась не только церковь Святого Николая (1602 г.), но еще и сакральная роща с елями в три обхвата, древние могилы и деревянный склеп.

В часовне рядом с церковью очень редкое явление — крест на корню.

На выходе из озера первое препятствие — плотина, далее несколько перекатов и очень интересный по смене пейзажа участок реки с заболоченным берегом и мертвым лесом, называемый краем Похъелы.

Край Похъелы по карельскому эпосу — «Злое место».

На одном из берегов Юляозера мы останавливаемся, чтобы разбить лагерь среди сосен, приготовить ужин и познакомиться поближе.

Если хватаем сил, купаемся, играем в волейбол или более спокойные настольные игры.

Длинный день ложится приятной тяжестью на плечи, пора ложиться спать и набираться сил для завтрашнего дня.