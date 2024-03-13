В Виктория Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

М Михаил Соловки - тайны севера Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

Р Роман Соловки - тайны севера Всё чётко, организованно, без сбоев и накладок. Комфорт на высшем уровне.

Ю Юлия Соловецкие острова Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров, на Секирную гору. Вот про СЛОН не впечатлила. Показалось, что хватило бы самостоятельного посещения музея. Экскурсия на катере по каналам очень интересная. Соловки-отель отличный. Прогулки по острову, полярный день- замечательно!

Н Надежда Тайны Соловецкого Архипелага Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

К Кирилл Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка Оценка говорит сама за себя =)

И Инета Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.

Ю Юлия Тайны Соловецкого Архипелага Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.

Е Елена Тайны Соловецкого Архипелага Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!