Авторские туры в Кеми

Туры по городам России
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По популярности
Соловки: природа Севера и история края
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Соловки: природа Севера и история края
Архангельская область, Приморский район, муниципал...
8 июня
4 июля
15 авг
39 800 за человека
Соловецкий архипелаг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкий архипелаг
г. Кемь
2 июня
9 июня
16 июня
18 июня
от 30 500 за человека
Соловецкие острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова
г. Кемь
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
от 33 600 за человека
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
г. Кемь
14 июля
21 июля
28 июля
27 000 за человека
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
г. Кемь
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 59 500 за человека
Магия Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Магия Соловецких островов
г. Кемь
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 43 800 за человека
Соловки - тайны севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - тайны севера
Кемь
6 июня
29 авг
5 сен
34 500 за человека
Тайны Соловецкого Архипелага
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тайны Соловецкого Архипелага
Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
13 июня
27 июня
4 июля
11 июля
от 48 500 за человека
Соловецкие острова и Беломорканал
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова и Беломорканал
Беломорск
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 42 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • М
    Михаил
    30 января 2024
    Соловки - тайны севера
    Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.
  • Р
    Роман
    24 января 2024
    Соловки - тайны севера
    Всё чётко, организованно, без сбоев и накладок. Комфорт на высшем уровне.
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Соловецкие острова
    Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров, на Секирную гору. Вот про СЛОН не впечатлила. Показалось, что хватило бы самостоятельного посещения музея. Экскурсия на катере по каналам очень интересная. Соловки-отель отличный. Прогулки по острову, полярный день- замечательно!
    Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров
  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Тайны Соловецкого Архипелага
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • К
    Кирилл
    17 января 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Оценка говорит сама за себя =)
    Оценка говорит сама за себя =)
  • И
    Инета
    16 января 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.
    Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемоСпасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемоСпасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Тайны Соловецкого Архипелага
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Тайны Соловецкого Архипелага
    Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
  • Е
    Екатерина
    13 сентября 2023
    День России на Соловецких островах
    Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать вопросы. Повезло с погодой.
    Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать

Ответы на вопросы от путешественников по Кеми

Самые популярные туры в Кеми
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Соловки: природа Севера и история края
  2. Соловецкий архипелаг
  3. Соловецкие острова
  4. Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
  5. Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
Что посмотреть в Кеми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Ботанический сад
  2. Соловецкий монастырь
Сколько стоит тур в Кеми в апреле 2024
Сейчас в Кеми можно забронировать 9 авторских туров от 27 000 ₽ до 59 500 ₽. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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