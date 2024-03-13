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Авторский тур
5 дней
Соловки: природа Севера и история края
Архангельская область, Приморский район, муниципал...
8 июня
4 июля
15 авг
39 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Соловецкий архипелаг
г. Кемь
2 июня
9 июня
16 июня
18 июня
от 30 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Соловецкие острова
г. Кемь
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
от 33 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
14 июля
21 июля
28 июля
27 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 59 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Магия Соловецких островов
г. Кемь
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
6 июня
29 авг
5 сен
34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тайны Соловецкого Архипелага
Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
13 июня
27 июня
4 июля
11 июля
от 48 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Соловецкие острова и Беломорканал
Беломорск
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 42 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ММихаил30 января 2024Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.
- РРоман24 января 2024Всё чётко, организованно, без сбоев и накладок. Комфорт на высшем уровне.
- ЮЮлия21 января 2024Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров, на Секирную гору. Вот про СЛОН не впечатлила. Показалось, что хватило бы самостоятельного посещения музея. Экскурсия на катере по каналам очень интересная. Соловки-отель отличный. Прогулки по острову, полярный день- замечательно!
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".
- ККирилл17 января 2024Оценка говорит сама за себя =)
- ИИнета16 января 2024Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.
- ЮЮлия16 января 2024Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ЕЕлена16 января 2024Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
- ЕЕкатерина13 сентября 2023День России на Соловецких островахОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать вопросы. Повезло с погодой.
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Кеми в апреле 2024
Сейчас в Кеми можно забронировать 9 авторских туров от 27 000 ₽ до 59 500 ₽. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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