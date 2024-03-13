Охта - путеводная река
Любите рыбу? Рыбачьте! На все хватит времени — вы можете на озерах использовать мотор и не грести, а на порогах вволю покататься на байдарке.
В конце маршрута у вас будет возможность посетить оплот русского православия на Севере — Соловецкий монастырь. При групповой заявке возможна организация тура в индивидуальные сроки.
июл
июл
июл
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Программа тура по дням
Начало сплава по реке Охта
В 01:00 встречаемся на ж/д вокзале г. Кемь.
Нас встречают инструкторы, их легко узнать, они будут с табличкой.
Наше приключение начнется с утра, а пока на автобусах отправляемся к месту старта сплава — озеро Муезеро (167 км).
Дорога долгая (в зависимости от состояния дороги, в пути проведем 4–5 часов), поэтому прямо в автобусе устраиваем перекус сухим пайком.
На месте будем ранним утром: ставим лагерь и ненадолго ложимся спать.
Просыпаемся, во время вкусного завтрака инструкторы ознакомят нас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.
После завтрака на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Немного о реке Охта, по которой мы сплавляемся.
Древнее название реки «Охта» в переводе означает «путеводная река». Естественные препятствия на маршруте — пороги и озера.
Искусственные препятствия — лотки на выходах реки из озер и при впадении реки в озера. Лоток — деревянное сооружение плотины, построенное для поднятия воды при лесосплаве.
На реке насчитывается 46 перекатов и порогов и 6 лесосплавных плотин.
Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию — тренировочные занятия на воде.
Маршрут сплава по реке Охта на сегодня: оз. Муезеро (с карельского — Ряпушковое) — о. Троицы — оз. Юляозеро, 24 км.
Проходим несколько узких проток и выходим в озеро Муезеро.
На Муезере, выходим на остров Троицы, где в XVII в. существовал православный монастырь.
На его месте до сих пор сохранилась не только церковь Святого Николая (1602 г.), но еще и сакральная роща с елями в три обхвата, древние могилы и деревянный склеп.
В часовне рядом с церковью очень редкое явление — крест на корню.
На выходе из озера первое препятствие — плотина, далее несколько перекатов и очень интересный по смене пейзажа участок реки с заболоченным берегом и мертвым лесом, называемый краем Похъелы.
Край Похъелы по карельскому эпосу — «Злое место».
На одном из берегов Юляозера мы останавливаемся, чтобы разбить лагерь среди сосен, приготовить ужин и познакомиться поближе.
Если хватаем сил, купаемся, играем в волейбол или более спокойные настольные игры.
Длинный день ложится приятной тяжестью на плечи, пора ложиться спать и набираться сил для завтрашнего дня.
Продолжение сплава: оз. Юляозеро - оз. Лежево
Зарядка — отличный способ проснуться.
Завтракаем и в путь.
Сегодня нас ждет сплав на моторафтах по маршруту: оз. Юляозеро — ламбушка Пюхавелле (с карельского «Святой плес») — пор. Немес (с саамского «Медлительный», 2–3 к. с.) — длинный участок спокойной воды (проходится под мотором) — оз. Лежево, 25 км.
После ламбушки Пюхавелле, такой участок реки без течения, где нужно грести вёслами, называется плёсом, проходим порог Немес.
Этот порог образовался из-за строительства лесосплавных сооружений.
Дальше нас ждет длинный участок спокойной воды с шиверами, перекатами и плёсом, где река расширяется, — в народе его прозвали «гнилая Охта».
Так как участок очень длинный, проходим его на моторе. Около выхода в озеро Лежево берега выше, и уже можно найти подходящую стоянку.
Само озеро Лежево очень большое и красивое, а еще здесь водится много рыбы.
Поэтому можно будет порыбачить.
Ставим лагерь, готовим ужин и проводим время у костра за историями, воспоминаниями и играми.
Дневка
Сегодня днёвка, а это значит, что лагерь снимать не надо, спешить никуда не надо.
Отдыхаем, играем в активные игры, рыбачим, купаемся и наслаждаемся видами.
А еще сегодня обязательно затопим баню.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода.
Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
После бани варим ароматный глинтвейн!
Продолжение сплава: оз. Лежево - пор. Ойнегайне
Утро встречаем на озере Лежево.
Завтракаем и снова отправляемся в путь.
Маршрут на сегодня: оз. Лежево — пор. Метро (искусственный порог, 1–2 к. с.) — пор. Мельничный (1–2 к. с.) — пор. Терос (1 к. с.) — пор. Пебозерский (2 к. с.) — оз. Воронье — остров Добрых Духов — пор. Пичепорог — пор. Кожаный (2 к. с.) — пор. Ойнегайне, 22 км.
Выходим из озера Лежево и проходим несколько несложных порогов, один из которых искусственно созданный, в том числе для лесосплава.
Вокруг живописный лес, склоняющийся над рекой, почти скрывая её.
Следующий порог — порог Пебозерский (2 к. с.). Его легко узнать: он представляет собой несколько полуразвалившихся ряжевых стенок.
Здесь перепад высоты довольно ощутимым, поэтому проходить его будем с взаимной страховкой.
Где-то в пути, в зависимости от скорости нашего движения, встанем на обед.
Может быть, это случится на одном из берегов озера Воронье — во-первых, по его берегам много разных стоянок, во-вторых, в озере много островов. Найдем самое живописное место!
Еще одна остановка сегодня — «Остров добрых духов».
Это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье.
Здесь собрано около сотни деревянных скульптур и поделок, есть даже артефакты прямиком из 70 годов.
Дальше пройдем длинный порог Пичепорог, небольшой плёс приведет нас к порогу Кожанный, а чуть дальше преодолеваем порог Ойнегайне. Его название с саамского переводится как «Большой сиг».
Ищем место для стоянки, готовим ужин.
Провожаем солнце, поем песни у костра, наслаждаемся приятной компанией.
Продолжение сплава: пор. Лоуна - пор. Тюттерин
Просыпаемся.
Завтракаем и готовимся выдвигаться дальше.
Сплав на моторафтах сегодня пройдет по следующему маршруту: пор. Лоуна — пор. Хемег (3 к. с.) — пор. Кивиристи (4 к. с.), — Печко-порог (3 к. с.) — пор. Нилош (1–2 к. с.) — пор. Муравейный (2 к. с.) — пор. Тюттерин (3–4 к. с.), 20 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Порог Лоуна с саамского переводится как «Торфяной» и представляет собой достаточно длинный порог, где мы используем все навыки управления плавсредством. Но мы же уже все умеем, да?!
До следующего порога идем около 30 минут.
Порог Хемег (по-саамски — «Короткий крутой порог») перед прохождением осматриваем с берега, выставляем страховку и готовимся записывать видео нашего прохождения и делать фотографии! Порог Хемег — это слив с бочкой между скал, поэтому нам пригодятся навыки маневрирования. Вы готовы?
Сразу за ним на нашем пути появляется порог Кивиристи — это самый большой порог на маршруте и самый красивый. Он относится к 4–5 категории сложности.
Решение о его прохождении или обносе принимает инструктор, в зависимости от уровня воды и подготовки команды.
В переводе с саамского Кивиристи означает «Скальное место», а с карельского — «Каменный крест». И не случайно! Порог Киривисти представляет собой пятиметровый слив с каньоном в скалистом ущелье.
Один за другим преодолеваем пороги, которые чередуются с небольшими плёсами: Печко-порог (с саамского переводится как «Крутой», но не переживайте, его категория сложности — 3), пороги Нилош и Муравейный. Этот участок маршрута не даёт нам заскучать.
В пути обязательно остановимся просто перекусить или приготовить полноценный горячий обед.
Следующий непростой порог в нашем путешествии — порог Тюттерен (в переводе с карельского — «Дочкин»).
Решение о прохождении также принимает инструктор: в низкую воду обносим по левому берегу. Иногда этот порог обносят, чтобы избежать поломки снаряжения.
Порог образован множеством огромных наклонных каменных плит, бочкой и большим количеством камней внизу, большое падение — около 2 метров.
Ставим лагерь, готовим ужин и приступаем к вечерней части программы — игры, разговоры, песни у костра.
Полудневка. Продолжение сплава: пор. Курна - Охта-порог
Просыпаемся, делаем зарядку и снова отправляемся в путь.
Сплав на моторафтах по маршруту: пор. Курна (с карельского — «Желоб», 2 к. с.) — Охта-порог (3 к. с.), 9 км.
До Охта-порога недалеко, на пути к нему нам встретится только порог Курна.
Финальный Охта-порог достаточно протяженный с большими валами и бочками.
Ищем стоянку неподалеку, ставим лагерь.
Можно покататься на пороге или истопить баньку (при возможности и наличии каменки на стоянке).
Отдыхаем, наслаждаемся путешествием — так проводим этот день.
Полудневка. Возвращение в Кемь
Завтракаем, потихоньку собираем лагерь.
Обедаем и выдвигаемся на антистапель (конечную точку нашего маршрута).
От последнего порога до места окончания маршрута около 5 км.
У Подужемской ГЭС разгружаем и сдуваем рафты, готовим прощальный ужин.
За ужином наслаждаемся приятной компанией и душевными разговорами, вспоминаем яркие момента путешествия.
После ужина собираем снаряжение и личные вещи, на автобусах едем в г. Кемь (20 км), откуда разъезжаемся по домам вечерними и ночными поездами.
Может, сделаем пару общих фотографий на память? Кто знает, это может стать доброй традицией — собираться теперь уже компанией друзей где-нибудь на сплаве в Карелии!
До встречи!
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках. Палатки — трехместные, заселение по 3 человека. Каждому участнику выдается индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура:
|Сплав на рафте
|8 участников + инструктор
|27 000 руб. /чел.
О необходимости 2-местной палатки сообщайте при оформлении тура. Доплата за размещение в двухместной палатке — 1 500 руб. /тур.
Условия для детей:
- детям от 6 до 7 лет включительно необходимо оплатить только продукты питания — 6 000 руб.;
- детям от 8 до 12 лет включительно предоставляется скидка 15%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Спутниковый телефон для экстренной связи
- Прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, лодочного мотора + ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
- Аренда спального мешка: температура комфорт +6°, экстрим 0° (оплачивается при бронировании тура) - 700 р. /тур
- Размещение в двухместной палатке - 1 500 руб. /тур
- Аренда неопренового костюма - 3 300 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 р. /чел. /сутки
- Экскурсия на о. Соловки - стоимость можно уточнить при бронировании
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/бафф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
7. Личные вещи:
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы — паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги — рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал появляется только на финише маршрута. Лучше сигнал у Мегафон и МТС. Просьба предупредить родных.
На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора — 150 руб.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
На маршрут допускаются дети с 6 лет в сопровождении родителей.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы.
Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее).
Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Рафты (моторафты) — специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов. Моторафты специально предназначены для коммерческого использования.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Можно ли взять с собой личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду:Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что вы находитесь в спасательном жилете);
- если ваше или страховочное судно рядом — подплывите к нему так, чтобы вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но вам метнули спасконец — возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если вы плывете по струе, и порог не заканчивается — развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если вас не отпускает «бочка» — задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое будет снаряжение в палаточном лагере?
Палатки — трехместные. Заселение в палатки — по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Возможно ли организовать тур в другие даты для своей компании?
При групповой заявке человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Подробности про экскурсию на о. Соловки
Остров Соловки находится в заливе Белого моря. Вы можете взять дополнительный день после сплава и посетить еще одно интересное место.
Стоимость билетов на теплоход будет известна в начале мая, вы можете забронировать гостиницу самостоятельно. Можно выбирать гостиницы в городе Кемь или п. Рабочеостровск.
Если необходимо, мы можем помочь с бронированием.
Теплоход прибывает в п. Рабочеостровский около 21:00, может немного задержаться, если на море поднимется волна.
От п. Рабочеостровский, где находится причал, до г. Кемь 15 км.
Билеты домой лучше брать на поезд после 22 часов.
Подробнее про экскурсию можно узнать при бронировании тура.
Что такое туристская баня?
Суть походной бани: из камней складывается подобие печи, печь топится, камни греются, когда камни нагреются сверху ставиться тент (палатка).
Внутри тента сохраняется тепло от прогретых камней.
Туристы заходят в баню, греются и потом моются в реке.
Если на улице прохладно, то после купания можно снова погреться в бане.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.