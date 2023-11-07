янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
«Мир глиняной игрушки» в Коврове, мастер-класс, переезд в Шую, деревенское застолье
Рекомендуемые поезда: “Ласточка”, отправление из г. Москвы в 07:15, прибытие в Ковров в 09:30.
Встреча на ж/д вокзале г. Ковров в 09:30.
Наша волшебная сказка начинается с экспозиции «Мир глиняной игрушки».
Ковровская глиняная игрушка — народный промысел. Ковровские игрушки отличаются от дымковских и филимоновских. Здесь мастера создают не только фигурки животных и сказочных героев, но и бытовые сценки из русской жизни, и с предельной чёткостью выписывают все детали.
Изделия мастеров-игрушечников отображают многообразные сценки русского быта, а также персонажи русских сказок.
Игрушка нашего времени — это глиняные свистульки, сувениры, оригинальные композиции из быта людей, а также фигурки мифических и животных существ.
Кто из нас в детстве не мастерил игрушки? У вас будет такая возможность. Под руководством мастера Вы распишите глиняную игрушку и сможете забрать ее с собой.
Переезд в небольшой городок Шуя, который стал столицей русского Рождества с 2020 года.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.
Здесь зарождалась текстильная промышленность. Город Шуя был выбран столицей русского Рождества не случайно: до революции, из-за количества церквей, его называли вторым Суздалем.
Обед.
15:00 Размещение в гостинице « Гранд Отель Шуя». Свободное время для отдыха и подготовке к новогоднему празднику.
21:00 Отъезд в настоящую деревню для встречи старого Нового года.
21:30 Деревенское новогоднее застолье с развлекательной программой в деревенской избе.
Танцы, песни, конкурсы, гадания, поздравления президента и Деда Мороза, вкусные домашние блюда! По приезде Вас встретят песнями и скатертью-самобранкой с русскими разносолами, будут приятные сюрпризы и веселые шутки!
Веселые конкурсы для взрослых и детей. Фото у самовара "Я и моя Маша" в русских народных костюмах, новогодние гадания, сюрпризы и подарки.
Для вас радушные хозяева к столу отобрали самые качественные, самые вкусные, самые экологические продукты. Мясные и овощные нарезки от местных фермеров, селедочка с картошечкой, сало да студень свойские, рыбка домашнего копчения, капуста, соленья и маринады, ну и, конечно, король новогоднего стола — оливье! Пальчики оближешь!
Из народных напитков — особый хмельной напиток “ Домоткановка”, ягодный морс и ароматный травяной чай.
Заряд бодрости и отличного настроения на весь год!
Возвращение в гостиницу ориентировочно в 04:00.
Обзорная пешеходная экскурсия по Шуе, сыроварня, краеведческий музей, особняк купца Павлова
Поздний завтрак в отеле. Свободный день.
Для гостей будет работать тренажерный зал, бильярдная, оздоровительный центр (доп. плата по прайсу, заказ на стойке регистрации).
Обзорная пешеходная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.
Вы полюбуетесь прекрасно сохранившейся купеческой застройкой, прогуляетесь по историческому центру Шуи и посетите жемчужину шуйских достопримечательностей — грандиозный Воскресенский собор!
Высота его колокольни составляет 106 метров — по высоте уступает лишь колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (120 м). Она самая высокая в России из отдельно стоящих!
В самом соборе находится чудотворная Шуйская икона Смоленской Божией Матери, которая спасла город от моровой язвы в ХVII веке.
После отправимся в отель.
Посещение сыроварни семьи Гагариных. Частная "Сыроварня за стеклом", где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.
Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан — Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.
Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени. Дегустация производимых сыров. У вас будет возможность купить продукцию сыроварни.
Обед.
Посещение краеведческого музея.
Увлекательная программа «Ниточка вьется, строчка остается» — история и особенности вышивки в Шуйском крае, показ коллекции «монастырской строчки» и выставочных изделий Шуйской строчевышивальной фабрики из собрания музея.
Посетим одну из замечательных достопримечательностей города — особняк дворцового типа фабриканта, купца Первой гильдии, Михаила Алексеевича Павлова (1846-1915).
Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером. Особый интерес вызывает старинное зеркало. Волшебное стекло невозможно очистить от его прошлого. Если приложить ладонь к зеркалу и загадать заветное желание, то оно непременно сбудется. Только на стекле обязательно должен остаться след от ладони.
Экскурсия по залам, фото на память в интерьерах.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Гранд Отель Шуя”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|Доплата за одноместное размещение
|Стандарт
|16 200
|2 500
Варианты проживания
Отель «Гранд Отель Шуя»
Отель "Гранд Шуя" это новый отель бизнес класса категории 3 звезды.
Отель распахнул свои двери в 2011 году и уже завоевал любовь гостей и популярность среди туристов, пребывающих в Иваново.
Отель располагает 49 номерами от эконом категорий до люксов.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 1 ночь в гостинице «Гранд Отель Шуя» г. Шуя
- Питание: завтрак, 2 обеда, праздничный ужин с алкоголем
- Экскурсионная программа
- Творческие мастер-классы
- Входные билеты в музеи
- Работа сопровождающего и гидов
- Что не входит
- Ж/д билеты до Коврова и из Шуи
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Владимирская область, Ковров
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
- Может ли меняться программа тура?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.