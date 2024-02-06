Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши. Тур признан Национальным Туристским Маршрутом России.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург
Переезд в Кронштадт.
Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
14:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия.
15:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион).
15:30 Размещение.
16:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.
Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.
Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.
Здесь можно купить книги, сувениры или путеводители с картой Выборга, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду.
20:00 Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус»
- 20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май-сентябрь). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
- 09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба», 09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг»,
- 09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».
09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы.
Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион).
16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.
17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
18:00 Возвращение в Санкт-Петербург, ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на заезды с февраля 2024 уточняется.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Выборг 3* (Выборг)
|Даты заездов
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Стандарт плюс
|07.10.23-02.12.23 (завтрак)
|9300
|8950
|10650
|9650
|9150
|11350
|07.10.23-02.12.23 (завтрак + обед)
|10700
|10350
|12050
|11050
|10550
|12750
Дружба 3* (Выборг)
|Даты заездов
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Улучшенный
|07.10.23-02.12.23 (завтрак)
|9450
|9150
|11050
|9700
|9350
|11550
|07.10.23-02.12.23 (завтрак + обед)
|10850
|10550
|12450
|11100
|10750
|12950
Виктория 4* (Выборг)
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Полулюкс
|07.10.23-28.10.23 (завтрак)
|11500
|14100
|13300
|12300
|19050
|07.10.23-28.10.23 (завтрак + обед)
|12900
|15500
|14700
|13700
|20450
|05.11.23-02.12.23 (завтрак)
|11000
|13100
|12750
|11850
|18050
|05.11.23-02.12.23 (завтрак + обед)
|12400
|14500
|14150
|13250
|19450
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам: 250 руб.
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание: завтрак «шведский стол» и 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (завтрак + обед)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
- В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание вне выбранного тарифа: тур. меню — 700 руб.
- Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам: 250 руб.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.