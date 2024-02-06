2 день

Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба», 09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг»,

09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».

09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы.

Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион).

16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

18:00 Возвращение в Санкт-Петербург, ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.