Истории и тайны средневекового Выборга

Групповой тур в Кронштадте
5
3 отзыва
Насыщенный двухдневный тур в Выборг: 8 экскурсий и 2 интерактива. Прогуляетесь по узким улочкам старого города и почувствуете дух Средневековья на Замковом острове.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши. Тур признан Национальным Туристским Маршрутом России.
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Ближайшие даты:
24
фев
9
мар
23
мар
13
апр
27
апр

Что вас ожидает:

Выборгский крендель
Выборгский крендель
Посетим усадьбу Бюргера — богатого шведского горожанина, где нас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем
Книжный дом
Книжный дом
Откроем для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора
Уникальный пейзажный парк
Уникальный пейзажный парк
Прогуляемся по аллеям парков, вдоль искристой воды Выборгского залива, послушаем пение птиц и дыхание каменных валунов

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург

Переезд в Кронштадт.

Обзорная экскурсия по Кронштадту.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

14:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия.

15:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион).

15:30 Размещение.

16:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.

Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.

Здесь можно купить книги, сувениры или путеводители с картой Выборга, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус»

  • 20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май-сентябрь). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову
2 день

Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

  • 09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба», 09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг»,
  • 09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».

09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы.

Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион).

16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

18:00 Возвращение в Санкт-Петербург, ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на заезды с февраля 2024 уточняется.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Выборг 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСтандарт плюс
07.10.23-02.12.23 (завтрак)93008950106509650915011350
07.10.23-02.12.23 (завтрак + обед)107001035012050110501055012750

Дружба 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый
СтандартныйУлучшенный
07.10.23-02.12.23 (завтрак)94509150110509700935011550
07.10.23-02.12.23 (завтрак + обед)108501055012450111001075012950

Виктория 4* (Выборг)

Даты заездовДвухместныйОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПолулюкс
07.10.23-28.10.23 (завтрак)1150014100133001230019050
07.10.23-28.10.23 (завтрак + обед)1290015500147001370020450
05.11.23-02.12.23 (завтрак)1100013100127501185018050
05.11.23-02.12.23 (завтрак + обед)1240014500141501325019450

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Варианты проживания

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

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Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

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Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание: завтрак «шведский стол» и 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (завтрак + обед)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
  • В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: тур. меню — 700 руб.
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
6 фев 2024
Все супер
Л
6 фев 2024
Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.
Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.Организатору спасибо. Всё чётко, оперативно.
Е
30 янв 2024
Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму <Большая Страна> и остались очень довольны обслуживанием. путевка была со 2 по 8 января 2024 г. Вся информация о туре была предоставлена на сайте, но были, конечно, вопросы, на которые в течение оформления ответ был моментальный. Вежливое оперативное культурное обслуживание, огромное спасибо девушкам -операторам. Особое спасибо Юлии Тереховой, даже находясь в отпуске, была со мной на связи. Сам тур <Новогодняя Петербургская коллекция на 7 дней> очень понравился, организация экскурсий была вовремя. Комфортабельный автобус, гид-замечательная женщина, знающая очень много по истории, информация доводилась интересно. Слышала отзывы о Большой Стране в нашей группе-говорили, что не первый раз путешествуют от этой турфирмы, довольны, четкая организация и никаких проблем никогда не возникало. Так что в дальнейшем, я уверена, если кто-то решит путешествовать из моих знакомых или друзей, буду рекомендовать турфирму<Большая Страна>. Огромное спасибо за интересное путешествие и четкую организацию тура. Зимний Питер-прекрасен, как и летний, видела летний, осенний Санкт-Петербург, теперь познакомилась с зимним, впечатлений, как всегда море и полны удовольствия от отдыха. Спасибо огромное работникам турфирмы за ваше внимание, понимание нас, туристов, за приятное общение. Планируем уже отдых на лето, присматриваем туры.
Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;

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