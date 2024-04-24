Непобедимая крепость ежегодно привлекает туристов со всего мира. Кронштадт славится своей военной историей, памятниками архитектуры и уникальными событиями.
Именно здесь многие вещи были впервые опробованы в России:
- был построен сухой док для ремонта и покраски кораблей;
- в местном военном госпитале провели операцию на сердце с использованием наркоза;
- были проведены первые испытания подводных лодок.
Эти и многие другие удивительные события прославили небольшой город на весь мир и упоминания о них можно встретить в нем на каждом шагу
Местные экскурсоводы
В Кронштадте множество интересных мест, прогулки по которым с экскурсоводом приносят отдельное удовольствие. Кронштадт часто называют городом-памятником, потому что на каждом шагу здесь интересный объект, за которым стоит история. Гулять по этим местам можно и самостоятельно, но экскурсовод поможет составить представление о том, как строился и развивался этот таинственный непобедимый город. Если вас заинтересовал Кронштадт и захотелось поподробнее узнать об этом месте, то лучшим вариантом будет прогулка с опытным экскурсоводом
Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Отличный во всех отношениях тур. Интересная информация, культурное обслуживание, внимательность, вежливость и коммуникабельность гида Ксении и водителя Сергея, безусловно, добавляли положительных эмоций. Особенно понравилась прогулка по парку Монрепо. Благодарю всех за организацию такого тура и отличную мобильную связь.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту
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