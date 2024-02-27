Истории и тайны средневекового Выборга

Групповой тур в Кронштадте
5
3 отзыва
Насыщенный двухдневный тур в Выборг: 8 экскурсий и 2 интерактива. Прогуляетесь по узким улочкам старого города и почувствуете дух Средневековья на Замковом острове.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши. Тур признан Национальным Туристским Маршрутом России.
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга

Что вас ожидает:

Выборгский крендель
Выборгский крендель
Посетим усадьбу Бюргера — богатого шведского горожанина, где нас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем
Книжный дом
Книжный дом
Откроем для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора
Уникальный пейзажный парк
Уникальный пейзажный парк
Прогуляемся по аллеям парков, вдоль искристой воды Выборгского залива, послушаем пение птиц и дыхание каменных валунов

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург

Переезд в Кронштадт.

Обзорная экскурсия по Кронштадту.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

14:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия.

15:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион).

15:30 Размещение.

16:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.

Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.

Здесь можно купить книги, сувениры или путеводители с картой Выборга, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус»

  • 20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май-сентябрь). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову
2 день

Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

  • 09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба», 09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг»,
  • 09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».

09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы.

Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион).

16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

18:00 Возвращение в Санкт-Петербург, ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

.Выборг 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСтандарт плюс
24.02.24-28.04.24 (завтрак)9500нет110009850930011700
24.02.24-28.04.24 (завтрак +обед)10900нет12400112501070013100

Дружба 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый
СтандартныйУлучшенный
24.02.24-14.04.24 (завтрак)990096501190010350995012600
24.02.24-14.04.24 (завтрак + обед)113001105013300117501135014000
28.04-28.04.24(завтрак)10300990012500107501020013450
28.04-28.04.24(завтрак +обед)117001130013900121501160014850

Виктория 4* (Выборг)

Даты заездовДвухместныйОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПолулюкс
13.04-27.04.24 (завтрак)1150014100133001235019050
13.04-27.04.24 (завтрак+ обед)1290015500147001375020450

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Варианты проживания

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

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Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3

Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: завтрак «шведский стол» и 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (завтрак + обед)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
  • В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: тур. меню - 700 руб
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
27 фев 2024
Отличный во всех отношениях тур. Интересная информация, культурное обслуживание, внимательность, вежливость и коммуникабельность гида Ксении и водителя Сергея, безусловно, добавляли положительных эмоций. Особенно понравилась прогулка по парку Монрепо. Благодарю всех за организацию такого тура и отличную мобильную связь.
Отличный во всех отношениях тур. Интересная информация, культурное обслуживание, внимательность, вежливость и коммуникабельность гида Ксении иОтличный во всех отношениях тур. Интересная информация, культурное обслуживание, внимательность, вежливость и коммуникабельность гида Ксении иОтличный во всех отношениях тур. Интересная информация, культурное обслуживание, внимательность, вежливость и коммуникабельность гида Ксении иОтличный во всех отношениях тур. Интересная информация, культурное обслуживание, внимательность, вежливость и коммуникабельность гида Ксении иОтличный во всех отношениях тур. Интересная информация, культурное обслуживание, внимательность, вежливость и коммуникабельность гида Ксении и
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
З
27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

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