Путешествие по Ладоге с палатками, баней и отдыхом на природе

Искупаться и походить на байдарках по озеру, попариться в бане в лесу и заночевать под звёздами
Свежесть леса, душевные беседы у костра, ночи под звёздным небом и гитара… Вас ждёт вся романтика походов в окружении ладожских красот.

Вы сможете оторваться от рутины, искупаться в Ладоге, покачаться на
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волнах в лодках, приготовить суп на костре и попариться в походной бане. Для тех, кто хочет активности, доступны гребля, волейбол и другие игры.

Каждый день мы будем ходить, плавать, развлекаться, слушать лесных птиц и исследовать красоты Ладожских шхер.

Путешествие по Ладоге с палатками, баней и отдыхом на природе
Путешествие по Ладоге с палатками, баней и отдыхом на природе
Путешествие по Ладоге с палатками, баней и отдыхом на природе

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой палатку, спальник, коврик, посуду для еды, вещи от дождя и ветра, солнца, powerbank для зарядки телефонов, а также индивидуальную аптечку. Палатки, спальники и коврики возможно арендовать на месте у нас.

Проживание. В палатках, которые нужно взять с собой. Если такой возможности нет, на месте можно будет арендовать палатки, спальники и коврики.

Питание. В стоимость входит завтрак, обед, ужин. Совместное приготовление на костре, а также снеки для перекусов. Питание в кафе оплачивается отдельно.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн из г. Приозерск или г. Санкт-Петербург до базы и обратно. На маршруте передвижение на лодках и байдарках.

Уровень сложности. Подходит для новичков. Грести в лодке не обязательно — есть гребцы в команде гида.

Связь и интернет. Нестабильно, может пропадать.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Сбор, переезд в лагерь и ужин у костра под звёздами

Сбор участников запланирован на вечер в г. Приозерск. Тех, кто не сможет добраться до места старта, мы подвезём из г. Санкт-Петербурга — путь до базы у Ладожского озера займет около 2,5 часов. По прибытии нас будет ждать подготовленная поляна с удобствами: освещённое костровище, вода, стол для ужина и нормальный туалет (на улице).

Мы разобьём лагерь и приступим к приготовлению ужина и чая. Это коллективное занятие — одни рубят и пилят дрова, другие занимаются нарезкой и огнём. У нас всегда есть 2 ответственных человека, которые всё координируют, а сам процесс полон веселья и доброжелательности.

После ужина в уютной атмосфере кто-то захочет рассказать истории у костра, сыграть на гитаре или даже спеть. Затем помоем посуду и отправимся спать под звёздным небом — утром нас ждёт ранний подъём.

Сбор, переезд в лагерь и ужин у костра под звёздамиСбор, переезд в лагерь и ужин у костра под звёздамиСбор, переезд в лагерь и ужин у костра под звёздамиСбор, переезд в лагерь и ужин у костра под звёздамиСбор, переезд в лагерь и ужин у костра под звёздами
2 день

На лодке по редким маршрутам Ладожских шхер

Начнём день с бодрого подъёма в 8:00. Соберёмся в дорогу, пока новые дежурные готовят завтрак. В 9:00 завтракаем, а ближе к 10:00 отходим на лодках. Грести не обязательно — наша команда предоставляет опытных гребцов.

В этот день постараемся избегать стандартных туристических маршрутов. Многие плохо знакомы с Ладогой и предпочитают оставаться в радиусе 1-3 км. Мы же отправимся в более дикие и скрытые места, чтобы насладиться красотой Ладожских шхер. Вы увидите древние скалы, живописные обрывы и золотистые пляжи.

Ближе к вечеру маршрут приведёт нас к новому месту ночёвки. Там мы разобьём лагерь установим походную баню, чтобы отдохнуть и попариться. Не обойдётся без песен и весёлых игр у костра. После — отдых и восстанавливающий сон на природе.

На лодке по редким маршрутам Ладожских шхерНа лодке по редким маршрутам Ладожских шхерНа лодке по редким маршрутам Ладожских шхерНа лодке по редким маршрутам Ладожских шхерНа лодке по редким маршрутам Ладожских шхерНа лодке по редким маршрутам Ладожских шхер
3 день

Купание, достопримечательности Ладоги, нерпы и баня

После завтрака отправимся к старым финским укреплениям, скрытым на островах. Дойдём на лодках и исследуем их историю. Затем направимся к живописному месту, известному как «Спины китов».

Далее нас ждёт увлекательная водная прогулка по протокам Ладоги. Нередко там встречаются нерпы — некоторые говорят, что их головы похожи на водолазные шлемы.

В течение дня мы будем устраивать перекусы, отдыхать и купаться — это самые важные моменты нашего путешествия. По пути можно сыграть в интеллектуальные словесные игры, такие как загадки из «Что? Где? Когда?» или попеть песни.

Вечером снова поставим походную баню и завершим день за ужином у костра.

Купание, достопримечательности Ладоги, нерпы и баняКупание, достопримечательности Ладоги, нерпы и баняКупание, достопримечательности Ладоги, нерпы и баняКупание, достопримечательности Ладоги, нерпы и баняКупание, достопримечательности Ладоги, нерпы и баня
4 день

Сбор ягод, купание и дорога домой

Встанем пораньше и начнём сборы в обратную дорогу. Маршрут практически кольцевой. Будем двигаться на лодках в спокойном темпе, делая перерывы на купания и сбор ягод и грибов, которых здесь в изобилии.

По прибытии на базу вытащим лодки на сушу, протрём их и начнём собирать свои вещи. Затем сядем в машину, которая доставит нас обратно в г. Приозерск. Если кто-то захочет остаться подольше, мы с радостью подскажем, где можно переночевать.

Сбор ягод, купание и дорога домойСбор ягод, купание и дорога домойСбор ягод, купание и дорога домойСбор ягод, купание и дорога домой

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание в полевых условиях
  • Снаряжение (спасательные жилеты, костровое оборудование, тенты, байдарки и всё для полевой жизни и сплава)
  • Трансфер из г. Приозерск до базы и обратно
  • Трансфер из г. Санкт-Петербург до базы и обратно
  • Сопровождение проводниками
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Палатки, спальники, коврики
  • Питание в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Приозерск, время по договорённости, либо м. «Проспект просвещения» в г. Санкт-Петербург, 19:00
Завершение: Г. Приозерск, вечер. Доступен трансфер до м. «Проспект просвещения» в г. Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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