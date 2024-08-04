Вы сможете оторваться от рутины, искупаться в Ладоге, покачаться на
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой палатку, спальник, коврик, посуду для еды, вещи от дождя и ветра, солнца, powerbank для зарядки телефонов, а также индивидуальную аптечку. Палатки, спальники и коврики возможно арендовать на месте у нас.
Проживание. В палатках, которые нужно взять с собой. Если такой возможности нет, на месте можно будет арендовать палатки, спальники и коврики.
Питание. В стоимость входит завтрак, обед, ужин. Совместное приготовление на костре, а также снеки для перекусов. Питание в кафе оплачивается отдельно.
Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн из г. Приозерск или г. Санкт-Петербург до базы и обратно. На маршруте передвижение на лодках и байдарках.
Уровень сложности. Подходит для новичков. Грести в лодке не обязательно — есть гребцы в команде гида.
Связь и интернет. Нестабильно, может пропадать.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Сбор, переезд в лагерь и ужин у костра под звёздами
Сбор участников запланирован на вечер в г. Приозерск. Тех, кто не сможет добраться до места старта, мы подвезём из г. Санкт-Петербурга — путь до базы у Ладожского озера займет около 2,5 часов. По прибытии нас будет ждать подготовленная поляна с удобствами: освещённое костровище, вода, стол для ужина и нормальный туалет (на улице).
Мы разобьём лагерь и приступим к приготовлению ужина и чая. Это коллективное занятие — одни рубят и пилят дрова, другие занимаются нарезкой и огнём. У нас всегда есть 2 ответственных человека, которые всё координируют, а сам процесс полон веселья и доброжелательности.
После ужина в уютной атмосфере кто-то захочет рассказать истории у костра, сыграть на гитаре или даже спеть. Затем помоем посуду и отправимся спать под звёздным небом — утром нас ждёт ранний подъём.
На лодке по редким маршрутам Ладожских шхер
Начнём день с бодрого подъёма в 8:00. Соберёмся в дорогу, пока новые дежурные готовят завтрак. В 9:00 завтракаем, а ближе к 10:00 отходим на лодках. Грести не обязательно — наша команда предоставляет опытных гребцов.
В этот день постараемся избегать стандартных туристических маршрутов. Многие плохо знакомы с Ладогой и предпочитают оставаться в радиусе 1-3 км. Мы же отправимся в более дикие и скрытые места, чтобы насладиться красотой Ладожских шхер. Вы увидите древние скалы, живописные обрывы и золотистые пляжи.
Ближе к вечеру маршрут приведёт нас к новому месту ночёвки. Там мы разобьём лагерь установим походную баню, чтобы отдохнуть и попариться. Не обойдётся без песен и весёлых игр у костра. После — отдых и восстанавливающий сон на природе.
Купание, достопримечательности Ладоги, нерпы и баня
После завтрака отправимся к старым финским укреплениям, скрытым на островах. Дойдём на лодках и исследуем их историю. Затем направимся к живописному месту, известному как «Спины китов».
Далее нас ждёт увлекательная водная прогулка по протокам Ладоги. Нередко там встречаются нерпы — некоторые говорят, что их головы похожи на водолазные шлемы.
В течение дня мы будем устраивать перекусы, отдыхать и купаться — это самые важные моменты нашего путешествия. По пути можно сыграть в интеллектуальные словесные игры, такие как загадки из «Что? Где? Когда?» или попеть песни.
Вечером снова поставим походную баню и завершим день за ужином у костра.
Сбор ягод, купание и дорога домой
Встанем пораньше и начнём сборы в обратную дорогу. Маршрут практически кольцевой. Будем двигаться на лодках в спокойном темпе, делая перерывы на купания и сбор ягод и грибов, которых здесь в изобилии.
По прибытии на базу вытащим лодки на сушу, протрём их и начнём собирать свои вещи. Затем сядем в машину, которая доставит нас обратно в г. Приозерск. Если кто-то захочет остаться подольше, мы с радостью подскажем, где можно переночевать.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание в полевых условиях
- Снаряжение (спасательные жилеты, костровое оборудование, тенты, байдарки и всё для полевой жизни и сплава)
- Трансфер из г. Приозерск до базы и обратно
- Трансфер из г. Санкт-Петербург до базы и обратно
- Сопровождение проводниками
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Палатки, спальники, коврики
- Питание в кафе