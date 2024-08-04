Рекомендуется взять с собой палатку, спальник, коврик, посуду для еды, вещи от дождя и ветра, солнца, powerbank для зарядки телефонов, а также индивидуальную аптечку. Палатки, спальники и коврики возможно арендовать на месте у нас.

Проживание. В палатках, которые нужно взять с собой. Если такой возможности нет, на месте можно будет арендовать палатки, спальники и коврики.

Питание. В стоимость входит завтрак, обед, ужин. Совместное приготовление на костре, а также снеки для перекусов. Питание в кафе оплачивается отдельно.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн из г. Приозерск или г. Санкт-Петербург до базы и обратно. На маршруте передвижение на лодках и байдарках.

Уровень сложности. Подходит для новичков. Грести в лодке не обязательно — есть гребцы в команде гида.

Связь и интернет. Нестабильно, может пропадать.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.