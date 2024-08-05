1 день

Приозерск

Встречаемся на железнодорожной станции Приозерск.

Идём до лодочной станции, которая находится прямо у вокзала, получаем байдарки, спасательные жилеты и проходим инструктаж. Садимся в байдарки и идём среди островов до нашей стоянки.

После вкусного обеда отправляемся на поиски клада!

Завершением дня будет уютный вечер у костра с видом на закатную Вуоксу, чтение для детей сказов и легенд.

Крупногабаритные вещи можно будет поместить в пустую байдарку инструктора.

Место лагеря занято и благоустроено инструкторами заблаговременно.

Километраж дня 6-10 км.