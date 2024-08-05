Детский сплав по реке Вуокса

Приглашаем вас насладиться природой в кругу семьи и новых друзей. Мы отправимся в водный байдарочный мини поход по р. Вуокса. Благодаря тому, что место под лагерь наши бравые инструкторы займут
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заблаговременно, у группы будет больше времени спокойно насладиться красотой местности, пофотографироваться и быть уверенными, что наша стоянка нас ждёт! Поиски клада, творчество, игры, сказки на ночь у костра - неотъемлемая часть семейных походов.

Закат, рассвет, природа, лес, вода, костер и незабываемые ощущения ждут каждого участника этого похода. Программа подойдет для семей с детьми в возрасте от 5 лет.

5
3 отзыва
Детский сплав по реке Вуокса
Детский сплав по реке Вуокса
Детский сплав по реке Вуокса
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приозерск

Встречаемся на железнодорожной станции Приозерск.

Идём до лодочной станции, которая находится прямо у вокзала, получаем байдарки, спасательные жилеты и проходим инструктаж. Садимся в байдарки и идём среди островов до нашей стоянки.

После вкусного обеда отправляемся на поиски клада!

Завершением дня будет уютный вечер у костра с видом на закатную Вуоксу, чтение для детей сказов и легенд.

Крупногабаритные вещи можно будет поместить в пустую байдарку инструктора.

Место лагеря занято и благоустроено инструкторами заблаговременно.

Километраж дня 6-10 км.

ПриозерскПриозерскПриозерск
2 день

Вуокса

Начинаем утро с бодрящей зарядки и вкусного завтрака.

В этот день будет много творчества и увлекательных мастер-классов!

Желающие могут прогуляться на байдарке вокруг острова.

Днём готовим обед, набираемся сил, собираем лагерь и отправляемся в обратный путь.

Гребём вдоль островов Вуоксы, поём песни. Если останется время и силы, дойдём до Крепости Корела.

Прибываем на станцию, разгружаем вещи и собираемся на электричку. Мы прекрасно провели время и даже нашли новых друзей! Обещаем друг другу, что ещё встретимся!

Километраж дня 6-10 км.

ВуоксаВуоксаВуокса

Проживание

Стоимость тура на 1 человека, взрослый, в рублях: 12 880 руб.

На заезд с 22 по 23 июня стоимость тура 14 880 руб.

Детям от 5 до 12 лет: стоимость 9 700 руб.

Варианты проживания

Палатка

1 ночь

Тур предусматривает проживание в палатках.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Прокат байдарок с поддувными бортами (более комфортные и устойчивые)
  • Прокат спасательных жилетов (детские, взрослые)
  • Прокат гермомешка
  • Четырехразовое питание
  • Забронированная стоянка для группы
  • Обустройство лагеря и прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, пилы, топоры и т. д.)
  • Организация досуга в лагере (поиски клада, творческие мастер классы, программа «юный турист»)
  • Забота инструкторов
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Проезд до ж/д станции Приозерск и обратно
  • Прокат личного снаряжения (спальник, пенка, рюкзак)
Место начала и завершения?
Ленинградская область, Приозерск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Правильно подобранная одежда ― залог хорошего настроения для вас с вашего ребенка. Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда делайте поправку на погоду! Если жарко, возьмите побольше воды и солнцезащитного крема; если прохладно ― дополнительный слой сухой одежды, дождевик.

Обычно так: комплект вещей для похода в байдарке, который может стать мокрым, и комплект сухой одежды для приезда/отъезда и нахождении на берегу. Рекомендуется взять отдельную обувь специально для воды – кроксы, сандалии, коралловые тапочки, детям - резиновые сапоги, сандали. Перед погрузкой упаковываем вещи в пакеты и гермомешки, можно привезти их с собой в рюкзаке или спортивной сумке, дорожный чемодан не подойдёт. Можно взять легкий перекус в байдарку (фрутоняня в тюбике, сухофрукты, орешки). Не забываем КМЛ (кружка, миска, ложка)!

Если остались вопрос, что взять с собой ― напишите нам, мы вас проконсультируем.

Необходимо взять с собой.

Снаряжение:

  • рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
  • сидушка туристическая;
  • фонарик налобный светодиодный;
  • гермомешок.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • термоноски теплые;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • пуховик (теплая куртка);
  • перчатки рабочие;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • шлёпки/кроксы/сандали;
  • кроссовки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • термос (1л.);
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • медицинский полис;
  • детская индивидуальная аптечка;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • фотоаппарат;
  • телефон.

Узнайте, как собраться в путешествие с заботой о природе.

Это сложно?

Это семейный сплав и расстояние до места ночевки небольшое. Стоянка уже занята клубом, поэтому мы знаем сколько до нее идти. (место становится известно в пятницу вечером, как только инструктора ее займут). Вам проведут вводный инструктаж, расскажут как разместить свои вещи в лодке и ответят на возникшие вопросы.

Питьевая вода?

Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на стоянке. Кипятим и остужаем воду из Вуоксы. По желанию добавляем в воду лимон.

Если на машине?

Доезжаете до лодочной станции, там есть платная парковка. О парковке мы сообщим заранее и сможем для Вас ее забронировать.

Какие байдарки?

В большинстве выездов ― это Вуокса 3, либо Ладога 2. Комфортные байдарки, устойчивые, вместительные. Есть юбки (закрывают отсек, где вы сидите), детские и взрослые весла, взрослые и детские (от 5 лет) спасательные жилеты.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Информация о билетах

Электричка отходит с Финляндского вокзала (Санкт-Петербург) до станции Приозерск.

Можно добраться на электричке, на автобусе (от Парнаса), на своей машине.

Примерное расписание электричек:

  • Туда 7:27 (прибытие в 10:07).
  • Обратно: Приозерск - Финляндский вокзал. 17:45 - 20:39 или 19:05 - 21:59.
Есть ли скидки в туре?

Детям от 5 до 12 лет: стоимость 9 700 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
5 авг 2024
Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
А
20 июл 2024
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
А
6 июл 2024
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант.
ХорошоТам