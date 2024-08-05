Программа тура по дням
Приозерск
Встречаемся на железнодорожной станции Приозерск.
Идём до лодочной станции, которая находится прямо у вокзала, получаем байдарки, спасательные жилеты и проходим инструктаж. Садимся в байдарки и идём среди островов до нашей стоянки.
После вкусного обеда отправляемся на поиски клада!
Завершением дня будет уютный вечер у костра с видом на закатную Вуоксу, чтение для детей сказов и легенд.
Крупногабаритные вещи можно будет поместить в пустую байдарку инструктора.
Место лагеря занято и благоустроено инструкторами заблаговременно.
Километраж дня 6-10 км.
Вуокса
Начинаем утро с бодрящей зарядки и вкусного завтрака.
В этот день будет много творчества и увлекательных мастер-классов!
Желающие могут прогуляться на байдарке вокруг острова.
Днём готовим обед, набираемся сил, собираем лагерь и отправляемся в обратный путь.
Гребём вдоль островов Вуоксы, поём песни. Если останется время и силы, дойдём до Крепости Корела.
Прибываем на станцию, разгружаем вещи и собираемся на электричку. Мы прекрасно провели время и даже нашли новых друзей! Обещаем друг другу, что ещё встретимся!
Километраж дня 6-10 км.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека, взрослый, в рублях: 12 880 руб.
На заезд с 22 по 23 июня стоимость тура 14 880 руб.
Детям от 5 до 12 лет: стоимость 9 700 руб.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат байдарок с поддувными бортами (более комфортные и устойчивые)
- Прокат спасательных жилетов (детские, взрослые)
- Прокат гермомешка
- Четырехразовое питание
- Забронированная стоянка для группы
- Обустройство лагеря и прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, пилы, топоры и т. д.)
- Организация досуга в лагере (поиски клада, творческие мастер классы, программа «юный турист»)
- Забота инструкторов
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Проезд до ж/д станции Приозерск и обратно
- Прокат личного снаряжения (спальник, пенка, рюкзак)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранная одежда ― залог хорошего настроения для вас с вашего ребенка. Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда делайте поправку на погоду! Если жарко, возьмите побольше воды и солнцезащитного крема; если прохладно ― дополнительный слой сухой одежды, дождевик.
Обычно так: комплект вещей для похода в байдарке, который может стать мокрым, и комплект сухой одежды для приезда/отъезда и нахождении на берегу. Рекомендуется взять отдельную обувь специально для воды – кроксы, сандалии, коралловые тапочки, детям - резиновые сапоги, сандали. Перед погрузкой упаковываем вещи в пакеты и гермомешки, можно привезти их с собой в рюкзаке или спортивной сумке, дорожный чемодан не подойдёт. Можно взять легкий перекус в байдарку (фрутоняня в тюбике, сухофрукты, орешки). Не забываем КМЛ (кружка, миска, ложка)!
Если остались вопрос, что взять с собой ― напишите нам, мы вас проконсультируем.
Необходимо взять с собой.
Снаряжение:
- рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный;
- гермомешок.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- шорты;
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандали;
- кроссовки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- термос (1л.);
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- детская индивидуальная аптечка;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат;
- телефон.
Узнайте, как собраться в путешествие с заботой о природе.
Это сложно?
Это семейный сплав и расстояние до места ночевки небольшое. Стоянка уже занята клубом, поэтому мы знаем сколько до нее идти. (место становится известно в пятницу вечером, как только инструктора ее займут). Вам проведут вводный инструктаж, расскажут как разместить свои вещи в лодке и ответят на возникшие вопросы.
Питьевая вода?
Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на стоянке. Кипятим и остужаем воду из Вуоксы. По желанию добавляем в воду лимон.
Если на машине?
Доезжаете до лодочной станции, там есть платная парковка. О парковке мы сообщим заранее и сможем для Вас ее забронировать.
Какие байдарки?
В большинстве выездов ― это Вуокса 3, либо Ладога 2. Комфортные байдарки, устойчивые, вместительные. Есть юбки (закрывают отсек, где вы сидите), детские и взрослые весла, взрослые и детские (от 5 лет) спасательные жилеты.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Информация о билетах
Электричка отходит с Финляндского вокзала (Санкт-Петербург) до станции Приозерск.
Можно добраться на электричке, на автобусе (от Парнаса), на своей машине.
Примерное расписание электричек:
- Туда 7:27 (прибытие в 10:07).
- Обратно: Приозерск - Финляндский вокзал. 17:45 - 20:39 или 19:05 - 21:59.
Есть ли скидки в туре?
Детям от 5 до 12 лет: стоимость 9 700 руб.