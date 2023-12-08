Посетить главные места города и прикоснуться к их истории на автопешеходной экскурсии
Кызыл — особенное место на карте страны. Это уютный зелёный город, где большинство населения исповедует буддизм. На примере храма Цеченлинг вы расшифруете местные религиозные особенности и традиции. Кроме того, посетите Национальный музей и центр тувинской культуры. Узнаете о жизни кочевников, находках археологов и горловом пении.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Скульптурный комплекс «Центр Азии». Это главная достопримечательность города. Вы расшифруете его символику и полюбуетесь видами Енисея.
Буддийский храм Цеченлинг. Вы рассмотрите его интерьеры и услышите о традиционных буддийских обрядах.
Центр тувинской культуры. Здесь вы раскроете особенности культуры и быта тувинского народа. А также рассмотрите поделки местных мастеров.
Национальный музей республики. Вы познакомитесь с местными этнографическими и археологическими экспонатами. Например, увидите золото скифов и артефакты кургана «Аржаан 2».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- В центре тувинской культуры можно организовать концерт горлового пения — 5000 руб. с группы. Бронируется заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у скульптурного комплекса «Центр Азии»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Кызыле
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Семён, я представляю дружную команду гидов в Республике Тыва. С радостью покажем вам местные достопримечательности и поделимся их историей.