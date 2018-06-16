Экскурсии по Кызылу

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Эзотерический тур-семинар «Посвящение в шаманизм»
8 дней
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Эзотерический тур-семинар «Посвящение в шаманизм»
Эзотерический тур представляет собой незабываемый тренинг
Россия, Республика Тыва, Кызыл
16 июня
18 авг
141000120 000 за 1 человека

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