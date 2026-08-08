Найдено 3 экскурсии в Кызыле , цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Добро пожаловать в Кызыл Увидеть знаковые места столицы Тувы и раскрыть их историю с профессиональным гидом Начало: У Центра Азии от 7000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 4 отзыва Групповая до 20 чел. По Кызылу в центре Азии Начало: Молитвенный барабан 5800 ₽ за человека Пешая 1 час Квест до 6 чел. Мобильный квест в Кызыле «Сила девяти драгоценностей из Мёртвого царства» Спасти мир от сил тьмы, проявив смекалку и находчивость - без сопровождения гида Начало: У скульптурного комплекса «Центр Азии» от 500 ₽ за всё до 6 чел.

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