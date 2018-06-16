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Авторский тур
до 10 чел.
Большая Страна
Эзотерический тур-семинар «Посвящение в шаманизм»
Эзотерический тур представляет собой незабываемый тренинг
Россия, Республика Тыва, Кызыл
16 июня
18 авг
141000120 000₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Кызылу»
- ЛЛюдмила11 октября 2022Всё было отлично.
- ААнтон25 августа 2022Организация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.
- ДДиляра14 августа 2022Замечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!