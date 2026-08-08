Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кызыл
Увидеть знаковые места столицы Тувы и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У Центра Азии
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
По Кызылу в центре Азии
Начало: Молитвенный барабан
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5800 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Кызыле «Сила девяти драгоценностей из Мёртвого царства»
Спасти мир от сил тьмы, проявив смекалку и находчивость - без сопровождения гида
Начало: У скульптурного комплекса «Центр Азии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 500 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кызылу
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Сколько стоит экскурсия по Кызылу в августе 2026
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