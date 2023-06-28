Сплав по реке Красивая Меча

Групповой тур в Липецке
5
3 отзыва
Красивая Меча протекает среди живописных высоких холмов, покрытых то лиственным лесом, то степным разнотравьем.

На протяжении всего маршрута встречается много различных природных и исторических достопримечательностей. Вас ждет увлекательный сплав, который отлично подходит для семейного отдыха.
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Ближайшие даты:
27
апр
12
июн

Что вас ожидает:

Ишутинское городище
Ишутинское городище
Восхитимся прекрасным видом с высоты Ишутинского городища, на котором, по легендам, находилось поселение сарматов
Перекаты на реке
Перекаты на реке
Пройдем несколько препятствий от простых перекатов до порогов 2 категории сложности
Походная баня
Походная баня
Насладимся горячим паром после насыщенного дня

Программа тура по дням

1 день

Воронеж - село Сторожа, начало сплава

09:00 Встреча с туристами в городе Воронеж.

09:00-11:00 Переезд на микроавтобусе в город Липецк.

11:00-12:00 Переезд в село Сторожа.

12:00-12:30 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.

12:30-13:00 Инструктаж.

13:00-14:00 Обед, подготовка к сплаву.

14:00-18:00 Сплав на байдарках.

18:00-20:00 Установка лагеря.

Игры.

Баня.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Воронеж - село Сторожа, начало сплаваВоронеж - село Сторожа, начало сплаваВоронеж - село Сторожа, начало сплаваВоронеж - село Сторожа, начало сплава
2 день

Поход на байдарках, баня

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:00 Обед.

14:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Игры.

Баня.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Поход на байдарках, баняПоход на байдарках, баняПоход на байдарках, баняПоход на байдарках, баня
3 день

Продолжение сплава

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

15:00-18:00 Сплав на байдарках.

18:00-19:00 Установка лагеря, отдых.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
4 день

Продолжение похода на байдарках

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

Отдых.

15:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Игры.

Баня.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение похода на байдаркахПродолжение похода на байдаркахПродолжение похода на байдаркахПродолжение похода на байдарках
5 день

Окончание сплава, прибытие в Воронеж

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:00 Обед.

14:00-15:00 Подготовка к отъезду.

Сдача и погрузка снаряжения.

15:00 Выезд в Липецк, далее в Воронеж.

Ориентировочное время прибытия – 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Ночевки в туристических палатках.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа/г. Липецка и обратно
Место начала и завершения?
г. Воронеж / г. Липецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • от дождя – зонтик или накидка;
  • от солнца – легкие штаны и рубашка с длинными рукавами, шляпа или бейсболка, крем;
  • в байдарке – находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
  • от комаров – спрей или крем (рекомендуем «Gardex»);
  • на вечер – куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки;
  • фонарик;
  • посуда – металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 5 лет – бесплатно, до 14 лет – скидка 30%.

На каких байдарках проводится сплав?

Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».

Есть ли ограничения по возрасту?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо

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