Авторский тур
5 дней
Сплав по реке Красивая Меча
г. Воронеж / г. Липецк
12 июня
17 250₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
6 сен
от 3400032 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку
Самые популярные туры в Липецке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Липецке в апреле 2024
Сейчас в Липецке можно забронировать 2 тура от 17 250 ₽ до 32 450 ₽ со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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