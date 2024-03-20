Авторские туры в Липецке

Туры по городам России
Сплав по реке Красивая Меча
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Красивая Меча
г. Воронеж / г. Липецк
12 июня
17 250 за человека
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Москва
6 сен
от 3400032 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • В
    Владимир
    28 июня 2023
    Сплав по реке Красивая Меча
    Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    Сплав по реке Красивая Меча
    Четко организовали, вкусно кормили)))
  • С
    Сергей
    11 мая 2022
    Сплав по реке Красивая Меча
    Все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку

Самые популярные туры в Липецке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Сплав по реке Красивая Меча
  2. Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Сколько стоит тур в Липецке в апреле 2024
Сейчас в Липецке можно забронировать 2 тура от 17 250 ₽ до 32 450 ₽ со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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