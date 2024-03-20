Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область

Групповой тур в Липецке
5
3 отзыва
Приглашаем Вас в Липецкую область с её живописными видами русского лесостепья, аутентичной атмосферой дворянских усадеб, провинциальным очарованием малых городов с их, без преувеличения, архитектурными шедеврами и на один из старейших российских курортов.
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Ближайшие даты:
6
сен

Что вас ожидает:

"Толстовский" ужин
"Толстовский" ужин
Нас ждет ужин со стопочкой астаповской настойки, канапе с "бульонкой по-борзовски" и дегустацией "Анковского пирога"
Знаменитые елецкие кружева
Знаменитые елецкие кружева
Посетим Музей народных ремёсел и промыслов, сувенирную лавку и магазин "Елецкие кружева"
Мастер-класс по глиняной игрушке
Мастер-класс по глиняной игрушке
Увидим яркие, красочные, теплые на ощупь, особенные романовские игрушки, известные на весь мир

Программа тура по дням

1 день

Отправление туристического поезда

Самостоятельная посадка в туристический поезд поезд №921/922 по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

22:18 Отправление туристического поезда №921/922 с Павелецкого вокзала г. Москвы.

Отправление туристического поездаОтправление туристического поездаОтправление туристического поездаОтправление туристического поезда
2 день

Экскурсия по г. Елец, Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский монастырь, г. Лебедянь, Мемориально-литературный музея Л.Н. Толстого

Завтрак в поезде.

07:20 Прибытие туристического поезда №921/922 наж/д вокзал в г. Елец, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Начинается наше путешествие в городе Нобелевского лауреата Ивана Бунина. Старинный Елец на год старше Москвы, долгое время был крепостью, защищавшей границы государства от набегов кочевников, а в XIX — начале ХХ века стал процветающим купеческим городом, который мог себе позволить заказать постройку кафедрального собора никому иному, как Константину Тону — да-да, тому самому Тону, который строил Храм Христа Спасителя и Большой Кремлёвский дворец.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Елец с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя — Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).

Провинциальный Елец слыл одним из красивейших городов России. Его украшали два монастыря, три десятка православных храмов, польский костёл, немецкая кирха, еврейская синагога. Чёткий ритм куполов и колоколен и теперь определяет силуэт старого города. Много тайных историй хранит Елец — он словно бриллиант лучшей огранки, раскрывается по-новому с разных сторон, стоит только услышать мелодичный звон коклюшек и нас закружат елецкие кружева.

Вас ждёт прогулка по елецкому Арбату (пешеходная улица Мира/Торговая), посещение Музея народных ремёсел и промыслов, сувенирной лавки и магазина «Елецкие кружева», экскурсия в музее Бунина и знакомство с редкой профессией в «Реставрационной мастерской Ирины Семенихиной».

Красивый ракурс на храмы за окном и рассказ мастера погрузит в загадочный мир реставрации икон и картин, раскроет некоторые секреты, показав в микроскоп, как время выглядит под увеличением.

Что рекомендуем купить: елецкие кружева, елецкие валенки.

Обед в кафе города.

Далее наш путь лежит на станцию Лев Толстой (Астапово) через Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь (с посещением) и городок Лебедянь.

Путевая информация и рассказ про особенные сохранившиеся в городе «балкончики» перед домами (площадки, на которых пили чай и общались с прохожими), про музыканта Игумнова, писателя Замятина и его роман «Мы», о посещении городка Булгаковым и Кустодиевым.

Кстати, такой балкон сослужил хорошую службу художнику Борису Кустодиеву, приезжавшему в Лебедянь в 1926 году. В доме на Елецкой улице, где он квартировал с женой, была большая комната с застеклённой дверью на балкон. С него открывалась панорама города с тремя главными городскими храмами, отлично просматривался длинный подъём от Казённого моста через реку Дон к историческому центру города и, собственно, Елецкая улица, спускавшаяся мимо церкви Рождества Богородицы к мосту.

Здесь полупарализованный художник успел написать несколько этюдов. Самый известный вид — «Лебедянь. Козмодемьянская церковь» — сейчас хранится в Третьяковской галерее.

Вы увидите Тяпкину гору, Ново-Казанский собор, Дом Игумновых и ту самую точку, с которой в прошлом веке Кустодиев писал городской лебедянский пейзаж. А ещё сможете убедиться наяву, как проходила часть жизни здешних горожан на тех самых знаменитых балкончиках.

Прибытие на ст. Лев Толстой (Астапово) — станцию «остановившихся часов».

Экскурсия по экспозиции Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого, который располагается в типовом станционном сооружении конца XIX века — доме начальника станции И. И. Озолина.

Ужин со стопочкой астаповской настойки, канапе с «бульонкой по-борзовски» и дегустацией «Анковского пирога» (по рецепту Софьи Толстой).

Что рекомендуем купить: «Анковский пирог».

21:30 Посадка в туристический поезд №921/922.

23:50 Отправление туристического поезда №921/922 в г. Липецк.

Экскурсия по г. Елец, Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский монастырь, г. Лебедянь, Мемориально-литературный музея Л.Н. ТолстогоЭкскурсия по г. Елец, Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский монастырь, г. Лебедянь, Мемориально-литературный музея Л.Н. ТолстогоЭкскурсия по г. Елец, Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский монастырь, г. Лебедянь, Мемориально-литературный музея Л.Н. ТолстогоЭкскурсия по г. Елец, Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский монастырь, г. Лебедянь, Мемориально-литературный музея Л.Н. Толстого
3 день

Город-курорт Липецк

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие туристического поезда №921/922 в г. Липецк. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по областному центру.

Липецк живописно расположен по берегам реки Воронеж. Сегодня немногие знают, что это — один из старейших курортов России. Именно Пётр I обратил внимание на целебность воды в родниках у реки Липовки. А в 1805 году по указу императора Александра I на базе местной воды и лечебных грязей открылся курорт «Липецкие минеральные воды».

Кстати, Липецкая земля связана с великим Пушкиным предками по материнской линии — здесь жила его любимая бабушка Мария Алексеевна Пушкина, а его прадед, капитан Алексей Фёдорович, владел имением на улице Дворянской (сейчас ул. Ленина).

История города тесно связана с именем Петра I. В начале XVIII века здесь были построены железоделательные заводы, которые работали на нужды военных кампаний царя. Трудовая слава города — промышленный гигант — Новолипецкий металлургический комбинат, постройки 30-х годов XX века.

Поэтому-то Липецк славится не только как город-курорт, но и как город металлургов, а ещё и город лётчиков. Здесь расположен военный городок с Авиацентром, где тренируются российские авиаторы.

Вы узнаете в деталях подробности открытия Петром Великим липецких минеральных вод, которые будущий император, знавший толк в заграничных курортах, сравнил по составу с водами знаменитых тогда немецких здравниц Либенштайна и Термонта.

Увидите сохранившуюся архитектуру XIX-начала XX вв., Соборную площадь, Петровский спуск, первый памятник Петру I («зубочистку»), Верхний парк, путевой домик царя, часовню Петра и Павла, успеете прогуляться по аллеям бывшего Курортного сада с вековыми деревьями и отведать в бювете минеральной воды.

Обед в кафе города.

Посещение Центра Романовской игрушки с мастер-классом. Промыслу больше двух веков, его слава давно перешагнула границы России. Работы романовских мастеров хранятся в Русском музее (Санкт-Петербург), Государственном Российском Доме народного творчества (Москва), музеях России и за рубежом.

Романовская игрушка простая, но выразительная. У нее округлая лаконичная форма, природные цвета и нарядный декор. Птица Сирин, животные, парочки, выезды и другие образы — всего в промысле более ста сюжетов. А свисток делает ее музыкальной.

Экскурсия в Липецком историко-культурном музее.

Трансфер на ж/д вокзал г. Липецк.

14:54 Отправление туристического поезда №921/922 в г. Москву.

23:56 Прибытие туристического поезда №921/922 на Павелецкий вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Город-курорт ЛипецкГород-курорт ЛипецкГород-курорт ЛипецкГород-курорт Липецк

Проживание

Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаЧетырехместное купеСВ (недоступно на заезд 22.03.2024, только под запрос на заезд 06.09.2024)

СВ (недоступно на заезд 22.03.2024, только под запрос на заезд 06.09.2024)

Одноместное размещение

Для взрослого324504563074950
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)3152044690
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)1430014300

Выкуп дополнительного места в 4-местном купе – 13 630 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне – 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне – 54.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе - 13 630 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
М
14 мар 2024
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

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