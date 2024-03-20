2 день

Экскурсия по г. Елец, Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский монастырь, г. Лебедянь, Мемориально-литературный музея Л.Н. Толстого

Завтрак в поезде.

07:20 Прибытие туристического поезда №921/922 наж/д вокзал в г. Елец, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Начинается наше путешествие в городе Нобелевского лауреата Ивана Бунина. Старинный Елец на год старше Москвы, долгое время был крепостью, защищавшей границы государства от набегов кочевников, а в XIX — начале ХХ века стал процветающим купеческим городом, который мог себе позволить заказать постройку кафедрального собора никому иному, как Константину Тону — да-да, тому самому Тону, который строил Храм Христа Спасителя и Большой Кремлёвский дворец.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Елец с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя — Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).

Провинциальный Елец слыл одним из красивейших городов России. Его украшали два монастыря, три десятка православных храмов, польский костёл, немецкая кирха, еврейская синагога. Чёткий ритм куполов и колоколен и теперь определяет силуэт старого города. Много тайных историй хранит Елец — он словно бриллиант лучшей огранки, раскрывается по-новому с разных сторон, стоит только услышать мелодичный звон коклюшек и нас закружат елецкие кружева.

Вас ждёт прогулка по елецкому Арбату (пешеходная улица Мира/Торговая), посещение Музея народных ремёсел и промыслов, сувенирной лавки и магазина «Елецкие кружева», экскурсия в музее Бунина и знакомство с редкой профессией в «Реставрационной мастерской Ирины Семенихиной».

Красивый ракурс на храмы за окном и рассказ мастера погрузит в загадочный мир реставрации икон и картин, раскроет некоторые секреты, показав в микроскоп, как время выглядит под увеличением.

Что рекомендуем купить: елецкие кружева, елецкие валенки.

Обед в кафе города.

Далее наш путь лежит на станцию Лев Толстой (Астапово) через Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь (с посещением) и городок Лебедянь.

Путевая информация и рассказ про особенные сохранившиеся в городе «балкончики» перед домами (площадки, на которых пили чай и общались с прохожими), про музыканта Игумнова, писателя Замятина и его роман «Мы», о посещении городка Булгаковым и Кустодиевым.

Кстати, такой балкон сослужил хорошую службу художнику Борису Кустодиеву, приезжавшему в Лебедянь в 1926 году. В доме на Елецкой улице, где он квартировал с женой, была большая комната с застеклённой дверью на балкон. С него открывалась панорама города с тремя главными городскими храмами, отлично просматривался длинный подъём от Казённого моста через реку Дон к историческому центру города и, собственно, Елецкая улица, спускавшаяся мимо церкви Рождества Богородицы к мосту.

Здесь полупарализованный художник успел написать несколько этюдов. Самый известный вид — «Лебедянь. Козмодемьянская церковь» — сейчас хранится в Третьяковской галерее.

Вы увидите Тяпкину гору, Ново-Казанский собор, Дом Игумновых и ту самую точку, с которой в прошлом веке Кустодиев писал городской лебедянский пейзаж. А ещё сможете убедиться наяву, как проходила часть жизни здешних горожан на тех самых знаменитых балкончиках.

Прибытие на ст. Лев Толстой (Астапово) — станцию «остановившихся часов».

Экскурсия по экспозиции Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого, который располагается в типовом станционном сооружении конца XIX века — доме начальника станции И. И. Озолина.

Ужин со стопочкой астаповской настойки, канапе с «бульонкой по-борзовски» и дегустацией «Анковского пирога» (по рецепту Софьи Толстой).

Что рекомендуем купить: «Анковский пирог».

21:30 Посадка в туристический поезд №921/922.

23:50 Отправление туристического поезда №921/922 в г. Липецк.