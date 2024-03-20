сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление туристического поезда
Самостоятельная посадка в туристический поезд поезд №921/922 по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
22:18 Отправление туристического поезда №921/922 с Павелецкого вокзала г. Москвы.
Экскурсия по г. Елец, Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский монастырь, г. Лебедянь, Мемориально-литературный музея Л.Н. Толстого
Завтрак в поезде.
07:20 Прибытие туристического поезда №921/922 наж/д вокзал в г. Елец, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Начинается наше путешествие в городе Нобелевского лауреата Ивана Бунина. Старинный Елец на год старше Москвы, долгое время был крепостью, защищавшей границы государства от набегов кочевников, а в XIX — начале ХХ века стал процветающим купеческим городом, который мог себе позволить заказать постройку кафедрального собора никому иному, как Константину Тону — да-да, тому самому Тону, который строил Храм Христа Спасителя и Большой Кремлёвский дворец.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Елец с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя — Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).
Провинциальный Елец слыл одним из красивейших городов России. Его украшали два монастыря, три десятка православных храмов, польский костёл, немецкая кирха, еврейская синагога. Чёткий ритм куполов и колоколен и теперь определяет силуэт старого города. Много тайных историй хранит Елец — он словно бриллиант лучшей огранки, раскрывается по-новому с разных сторон, стоит только услышать мелодичный звон коклюшек и нас закружат елецкие кружева.
Вас ждёт прогулка по елецкому Арбату (пешеходная улица Мира/Торговая), посещение Музея народных ремёсел и промыслов, сувенирной лавки и магазина «Елецкие кружева», экскурсия в музее Бунина и знакомство с редкой профессией в «Реставрационной мастерской Ирины Семенихиной».
Красивый ракурс на храмы за окном и рассказ мастера погрузит в загадочный мир реставрации икон и картин, раскроет некоторые секреты, показав в микроскоп, как время выглядит под увеличением.
Что рекомендуем купить: елецкие кружева, елецкие валенки.
Обед в кафе города.
Далее наш путь лежит на станцию Лев Толстой (Астапово) через Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь (с посещением) и городок Лебедянь.
Путевая информация и рассказ про особенные сохранившиеся в городе «балкончики» перед домами (площадки, на которых пили чай и общались с прохожими), про музыканта Игумнова, писателя Замятина и его роман «Мы», о посещении городка Булгаковым и Кустодиевым.
Кстати, такой балкон сослужил хорошую службу художнику Борису Кустодиеву, приезжавшему в Лебедянь в 1926 году. В доме на Елецкой улице, где он квартировал с женой, была большая комната с застеклённой дверью на балкон. С него открывалась панорама города с тремя главными городскими храмами, отлично просматривался длинный подъём от Казённого моста через реку Дон к историческому центру города и, собственно, Елецкая улица, спускавшаяся мимо церкви Рождества Богородицы к мосту.
Здесь полупарализованный художник успел написать несколько этюдов. Самый известный вид — «Лебедянь. Козмодемьянская церковь» — сейчас хранится в Третьяковской галерее.
Вы увидите Тяпкину гору, Ново-Казанский собор, Дом Игумновых и ту самую точку, с которой в прошлом веке Кустодиев писал городской лебедянский пейзаж. А ещё сможете убедиться наяву, как проходила часть жизни здешних горожан на тех самых знаменитых балкончиках.
Прибытие на ст. Лев Толстой (Астапово) — станцию «остановившихся часов».
Экскурсия по экспозиции Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого, который располагается в типовом станционном сооружении конца XIX века — доме начальника станции И. И. Озолина.
Ужин со стопочкой астаповской настойки, канапе с «бульонкой по-борзовски» и дегустацией «Анковского пирога» (по рецепту Софьи Толстой).
Что рекомендуем купить: «Анковский пирог».
21:30 Посадка в туристический поезд №921/922.
23:50 Отправление туристического поезда №921/922 в г. Липецк.
Город-курорт Липецк
Завтрак в поезде.
07:50 Прибытие туристического поезда №921/922 в г. Липецк. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по областному центру.
Липецк живописно расположен по берегам реки Воронеж. Сегодня немногие знают, что это — один из старейших курортов России. Именно Пётр I обратил внимание на целебность воды в родниках у реки Липовки. А в 1805 году по указу императора Александра I на базе местной воды и лечебных грязей открылся курорт «Липецкие минеральные воды».
Кстати, Липецкая земля связана с великим Пушкиным предками по материнской линии — здесь жила его любимая бабушка Мария Алексеевна Пушкина, а его прадед, капитан Алексей Фёдорович, владел имением на улице Дворянской (сейчас ул. Ленина).
История города тесно связана с именем Петра I. В начале XVIII века здесь были построены железоделательные заводы, которые работали на нужды военных кампаний царя. Трудовая слава города — промышленный гигант — Новолипецкий металлургический комбинат, постройки 30-х годов XX века.
Поэтому-то Липецк славится не только как город-курорт, но и как город металлургов, а ещё и город лётчиков. Здесь расположен военный городок с Авиацентром, где тренируются российские авиаторы.
Вы узнаете в деталях подробности открытия Петром Великим липецких минеральных вод, которые будущий император, знавший толк в заграничных курортах, сравнил по составу с водами знаменитых тогда немецких здравниц Либенштайна и Термонта.
Увидите сохранившуюся архитектуру XIX-начала XX вв., Соборную площадь, Петровский спуск, первый памятник Петру I («зубочистку»), Верхний парк, путевой домик царя, часовню Петра и Павла, успеете прогуляться по аллеям бывшего Курортного сада с вековыми деревьями и отведать в бювете минеральной воды.
Обед в кафе города.
Посещение Центра Романовской игрушки с мастер-классом. Промыслу больше двух веков, его слава давно перешагнула границы России. Работы романовских мастеров хранятся в Русском музее (Санкт-Петербург), Государственном Российском Доме народного творчества (Москва), музеях России и за рубежом.
Романовская игрушка простая, но выразительная. У нее округлая лаконичная форма, природные цвета и нарядный декор. Птица Сирин, животные, парочки, выезды и другие образы — всего в промысле более ста сюжетов. А свисток делает ее музыкальной.
Экскурсия в Липецком историко-культурном музее.
Трансфер на ж/д вокзал г. Липецк.
14:54 Отправление туристического поезда №921/922 в г. Москву.
23:56 Прибытие туристического поезда №921/922 на Павелецкий вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Четырехместное купе
|СВ (недоступно на заезд 22.03.2024, только под запрос на заезд 06.09.2024)
СВ (недоступно на заезд 22.03.2024, только под запрос на заезд 06.09.2024)
Одноместное размещение
|Для взрослого
|32450
|45630
|74950
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|31520
|44690
|–
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|14300
|14300
|–
Выкуп дополнительного места в 4-местном купе – 13 630 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне – 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне – 54.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе - 13 630 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…