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Вас ждёт путешествие к уникальному природному объекту — Лебединому озеру! Почти всегда там много лебедей-кликунов и уток, купающихся в белой, вздымающейся от тёплого источника дымке.



Вы побываете в Белокурихе — очень красивом курортном городке с благотворным климатом и множеством целебных источников.



Не останется без внимания и созданная самой природой гора Церковка, напоминающая по форме купол, увенчанный лишь единственной рукотворной вещью: деревянным крестом.