Вас ждёт путешествие к уникальному природному объекту — Лебединому озеру! Почти всегда там много лебедей-кликунов и уток, купающихся в белой, вздымающейся от тёплого источника дымке.
Вы побываете в Белокурихе — очень красивом курортном городке с благотворным климатом и множеством целебных источников.
Не останется без внимания и созданная самой природой гора Церковка, напоминающая по форме купол, увенчанный лишь единственной рукотворной вещью: деревянным крестом.
Вы побываете в Белокурихе — очень красивом курортном городке с благотворным климатом и множеством целебных источников.
Не останется без внимания и созданная самой природой гора Церковка, напоминающая по форме купол, увенчанный лишь единственной рукотворной вещью: деревянным крестом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Увлекательная поездка начнется уже у отеля: через подвесной мост в районе села Платово вы попадёте на территорию Алтайского края, где привычный вид гор республики сменят поля и сопки. В поездке вы в полной мере ощутите контраст.
- Микроавтобусы прибудут на место высадки, после чего вам будет предложено прогуляться до основного пункта экскурсии по живописной территории, прилегающей к необыкновенному и удивительному озеру.
- Вы сможете пройти на мостик, что лёгкой дугой прорезает водную гладь, позволяя оказаться в непосредственной близости от красивейших птиц, прилетающих на зимовку к чудо-озеру. На них можно будет вдоволь налюбоваться и даже покормить.
- После этой замечательной и расслабляющей медитации вы отправитесь в Белокуриху — курортный городок с благотворным климатом и множеством целебных источников.
• Вы увидите природную гору Церковку, которая напоминает купол, увенчанную деревянным крестом. Важная информация:
- Маршрут: Эко-отель «Таежник» - с. Майма - с. Подгорное - Лебединое озеро - г. Белокуриха - гора Церковка - отель.
- Способ передвижения: на автомобиле — 270 км, пешком — 2 км.
- Продолжительность: 6-7 часов.
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид смогут встретить вас и доставить в отель.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лебединое озеро
- Город Белокуриха
- Гора Церковка
Что включено
- Транспортные расходы
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на подъемник - 600-900 руб.
- Входные билеты на озеро - 150 руб.
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таёжник»
Завершение: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 километр Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Маршрут: Эко-отель «Таежник» - с. Майма - с. Подгорное - Лебединое озеро - г. Белокуриха - гора Церковка - отель
- Способ передвижения: авто - 270 км, пешком - 2 км
- Продолжительность: 6-7 часов
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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