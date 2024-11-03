Найдено 3 экскурсии в Манжероке , цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

6 часов Групповая до 15 чел. Голубые озёра Чемала Начало: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таёжник» 4 400 ₽ за человека 7 часов Групповая до 15 чел. Лебединое озеро и Белокуриха: встреча с прекрасным Начало: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таёжник» 4 800 ₽ за человека 2 часа Групповая до 15 чел. Чуйский тракт: открывая тайны Алтая Начало: Республика Алтай, туркомплекс «Таежник» 5 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку

Самые популярные экскурсии в Манжероке Голубые озёра Чемала Лебединое озеро и Белокуриха: встреча с прекрасным Чуйский тракт: открывая тайны Алтая В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Манжероку в августе 2024 Сейчас в Манжероке можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 5 500.

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