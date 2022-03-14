Все экскурсии, билеты и мероприятия в Муромцево
Забронируйте экскурсию в Муромцево на 2022 год, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2022
Индивидуальная
ВСМЗ
Тропа здоровья в Муромцево
Экскурсия «Тропа здоровья в Муромцево» - уникальная возможность укрепить свое здоровье во время познавательной экскурсии
700₽ за 1 человека
Индивидуальная
ВСМЗ
Экскурсия по усадьбе Владимира Храповицкого в Муромцево
В лесах поселка Муромцево Судогодского района Владимирской области затерялся уникальный архитектурно-парковый ансамбль
от 4 375₽ за 1-5 чел.
Мини-группа
ВСМЗ
Экскурсия по территории усадьбы Храповицкого
В поселке Муромцево Владимирской области стоит уникальный замок - это бывшая дворянская усадьба лесопромышленника
600₽ за 1 человека