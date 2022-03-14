Экскурсии по Муромцево

Все экскурсии, билеты и мероприятия в Муромцево

Забронируйте экскурсию в Муромцево на 2022 год, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2022
Тропа здоровья в Муромцево
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Тропа здоровья в Муромцево
Экскурсия «Тропа здоровья в Муромцево» - уникальная возможность укрепить свое здоровье во время познавательной экскурсии
700 за 1 человека
Экскурсия по усадьбе Владимира Храповицкого в Муромцево
3 часа
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Экскурсия по усадьбе Владимира Храповицкого в Муромцево
В лесах поселка Муромцево Судогодского района Владимирской области затерялся уникальный архитектурно-парковый ансамбль
от 4 375 за 1-5 чел.
Экскурсия по территории усадьбы Храповицкого
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
ВСМЗ
Нет отзывов
Экскурсия по территории усадьбы Храповицкого
В поселке Муромцево Владимирской области стоит уникальный замок - это бывшая дворянская усадьба лесопромышленника
600 за 1 человека
ХОРОШО
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