Об усадьбе в Муромцево

В лесах поселка Муромцево Судогодского района Владимирской области затерялся уникальный архитектурно-парковый ансамбль — бывшая усадьба крупного русского лесопромышленника, камергера, последнего предводителя дворянства Владимирской губернии Владимира Семеновича Храповицкого.

Дворцово-парковый ансамбль поражал воображение размахом — 40 гектаров тщательно спланированного пространства, каскады прудов и комплекс из 72 построек. Современники не без основания называли усадьбу «царской» и сравнивали ее строения с шедеврами Петергофа и Версаля. Обзорная пешеходная экскурсия по усадебному комплексу «Муромцево» станет для вас увлекательным путешествием в недалекое прошлое красивейшего уголка провинциальной России.

Программа

Знакомство посетителей с историей усадьбы начнется через сохранившуюся архитектуру хозяйственного двора. Потом мы пройдемся по старинному парку и увидим красивый и величественный дворянский особняк-замок, построенный в неоготическом стиле. Он окружен хвойными и лиственными деревьями, теми, что составляли когда-то основу парка-дендрария.

В центральной части усадебного парка сохранились действующий храм святой мученицы Александры Римской, здание главной конторы имения Владимира Храповицкого, каменная господская баня, магазин, деревянные жилые и хозяйственные постройки.