В лесах поселка Муромцево Судогодского района Владимирской области затерялся уникальный архитектурно-парковый ансамбль — бывшая усадьба крупного русского лесопромышленника, камергера, последнего предводителя дворянства Владимирской губернии Владимира Семеновича Храповицкого.
Дворцово-парковый ансамбль поражал воображение размахом — 40 гектаров тщательно спланированного пространства, каскады прудов и комплекс из 72 построек. Современники не без основания называли усадьбу «царской» и сравнивали ее строения с шедеврами Петергофа и Версаля. Обзорная пешеходная экскурсия по усадебному комплексу «Муромцево» станет для вас увлекательным путешествием в недалекое прошлое красивейшего уголка провинциальной России.
Программа
Знакомство посетителей с историей усадьбы начнется через сохранившуюся архитектуру хозяйственного двора. Потом мы пройдемся по старинному парку и увидим красивый и величественный дворянский особняк-замок, построенный в неоготическом стиле. Он окружен хвойными и лиственными деревьями, теми, что составляли когда-то основу парка-дендрария.
В центральной части усадебного парка сохранились действующий храм святой мученицы Александры Римской, здание главной конторы имения Владимира Храповицкого, каменная господская баня, магазин, деревянные жилые и хозяйственные постройки.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспорт (на транспорте заказчика)
Билет в усадьбу Муромцево (200 р. /руб.) осмотр архитектуры дворца (150 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская улица, 43, Владимир
Завершение: Поселок Муромцево
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
Экскурсия на транспорте заказчика
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
У нас ещё много экскурсий 😎 в Муромцево. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам