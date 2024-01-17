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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Программа «В гостях у бабушки» и мастер-класс
08:15-08:30 Встреча с гидом в фойе отеля «Онегин» 4*.
Выезд в г. Невьянск.
Путевая экскурсия с посещением монумента «Европа-Азия».
10:30-12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея. Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие уральские самоцветные камни.
13:00-13:40 Обед в кафе города.
13:40-15:10 Посещение Музея «Дом невьянской иконы». Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.
15:10 Выезд в с. Быньги. Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца.
16:20 Культурно-развлекательная программа в подворье «В гостях у бабушки» с мастер-классом по лепке уральских пельменей.
Вас ожидает знакомство с сельским укладом местных жителей, а также особенности говора и кухни. В заключение – сытный праздничный ужин на старый лад.
19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.
20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.
Заселение в отель «Демидов Плаза» 4*.
Свободное время.
Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи
07:00-08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
08:10 Встреча с гидом в фойе отеля.
08:30-12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доп. плату).
Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха (конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14).
Или посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (за доп. плату).
12:10-12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.
12:50-14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.
14:00-14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.
15:00-15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».
16:10-17:40Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».
17:40-18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.
18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).
20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату).
Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, независящим от туроператора.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Демидов Плаза” 4* в Нижнем Тагиле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|16 650
|18 950
Доплата за доп. ночь отель “Онегин” 4*: 2-местное – 5 300 руб., 1-местное – 6 700 руб.
Обед в ресторане отеля “Онегин” 4* по типу бизнес-ланч порционный – 490 руб. /чел., режим работы ресторана с 12:00.
Варианты проживания
Отель «Демидов Плаза» 4
«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.
В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Экскурсионное обслуживание по маршруту
- Размещение в 2-местных номерах категории стандарт
- Экскурсии, входящие в программу тура
- Входные билеты, по программе тура, кроме посещения металлургического комплекса ЕВРАЗ и музея “Дом Черепановых” во 2-й день
- Питание по программе тура:обед в кафе «Сен сей» г. Невьянсктеатрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньгиобед в банкетном зале ДК Металлурговзаключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос»
- Обед в кафе «Сен сей» г. Невьянск
- Театрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньги
- Обед в банкетном зале ДК Металлургов
- Заключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос»
- Участие во всех мастер-классах по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Индивидуальные трансферы аэропорт или ж/д вокзал – гостиница – аэропорт или ж/д вокзал (от 1500 рублей за машину)
- Дополнительные ночи в отеле (до и после тура)
- Факультативные интерактивы и мастер-классы
- Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ – 840 руб. /чел. (14+) или Историко-технического музея Дом Черепановых
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Свердловская область, Екатеринбург
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для комфортного и безоблачного отдыха рекомендуем:
- взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, ветрозащитные вещи/дождевик в осенний период;
- полис ОМС;
- средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
- при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность, по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС;
- при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
- заселение в отели – по паспортам, детям необходимы свидетельства о рождении (оригиналы).
- Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?
Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидки предоставляются:
- пенсионерам и школьникам – 450 руб. /чел.;
- дополнительная скидка по "Пушкинской карте": для детей с 14 до 16 лет – 200 руб., с 16 до 22 лет – 645 руб.
При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.