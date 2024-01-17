Демидовский маршрут. Сокращенная программа

Групповой тур в Нижнем Тагиле
5
3 отзыва
Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской династии Демидовых! Узнаем что связывает Нижний Тагил с Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась "падающая" башня! Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области!
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:

Уральские пельмени
Уральские пельмени
Налепим пельменей "в гостях у бабушки" и отведаем сытный ужин на старый уральский лад
Наклонная Невьянская башня
Наклонная Невьянская башня
Увидим Невьянскую башню, угол наклона которой больше, чем у Пизанской
Творческий мастер-класс
Творческий мастер-класс
Примем участие в мастер-классе по тагильской лаковой росписи в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос»

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Программа «В гостях у бабушки» и мастер-класс

08:15-08:30 Встреча с гидом в фойе отеля «Онегин» 4*.

Выезд в г. Невьянск.

Путевая экскурсия с посещением монумента «Европа-Азия».

10:30-12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея. Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие уральские самоцветные камни.

13:00-13:40 Обед в кафе города.

13:40-15:10 Посещение Музея «Дом невьянской иконы». Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в с. Быньги. Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца.

16:20 Культурно-развлекательная программа в подворье «В гостях у бабушки» с мастер-классом по лепке уральских пельменей.

Вас ожидает знакомство с сельским укладом местных жителей, а также особенности говора и кухни. В заключение – сытный праздничный ужин на старый лад.

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель «Демидов Плаза» 4*.

Свободное время.

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Программа «В гостях у бабушки» и мастер-классВстреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Программа «В гостях у бабушки» и мастер-классВстреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Программа «В гостях у бабушки» и мастер-классВстреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Программа «В гостях у бабушки» и мастер-класс
2 день

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

07:00-08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

08:10 Встреча с гидом в фойе отеля.

08:30-12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доп. плату).

Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха (конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14).

Или посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (за доп. плату).

12:10-12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.

12:50-14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.

14:00-14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

15:00-15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».

16:10-17:40Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».

17:40-18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.

18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату).

Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, независящим от туроператора.

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Демидов Плаза” 4* в Нижнем Тагиле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное размещение1-местное размещение
16 65018 950

Доплата за доп. ночь отель “Онегин” 4*: 2-местное – 5 300 руб., 1-местное – 6 700 руб.

Обед в ресторане отеля “Онегин” 4* по типу бизнес-ланч порционный – 490 руб. /чел., режим работы ресторана с 12:00.

Варианты проживания

Отель «Демидов Плаза» 4

1 ночь

«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.

В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.

Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Размещение в 2-местных номерах категории стандарт
  • Экскурсии, входящие в программу тура
  • Входные билеты, по программе тура, кроме посещения металлургического комплекса ЕВРАЗ и музея “Дом Черепановых” во 2-й день
  • Питание по программе тура:обед в кафе «Сен сей» г. Невьянсктеатрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньгиобед в банкетном зале ДК Металлурговзаключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос»
  • Обед в кафе «Сен сей» г. Невьянск
  • Театрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньги
  • Обед в банкетном зале ДК Металлургов
  • Заключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос»
  • Участие во всех мастер-классах по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Индивидуальные трансферы аэропорт или ж/д вокзал – гостиница – аэропорт или ж/д вокзал (от 1500 рублей за машину)
  • Дополнительные ночи в отеле (до и после тура)
  • Факультативные интерактивы и мастер-классы
  • Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ – 840 руб. /чел. (14+) или Историко-технического музея Дом Черепановых
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для комфортного и безоблачного отдыха рекомендуем:

  • взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, ветрозащитные вещи/дождевик в осенний период;
  • полис ОМС;
  • средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
  • при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность, по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС;
  • при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
  • заселение в отели – по паспортам, детям необходимы свидетельства о рождении (оригиналы).
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?

Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки предоставляются:

  • пенсионерам и школьникам – 450 руб. /чел.;
  • дополнительная скидка по "Пушкинской карте": для детей с 14 до 16 лет – 200 руб., с 16 до 22 лет – 645 руб.

При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
17 янв 2024
Впечатления хорошие.
Е
16 янв 2024
Всё замечательно. Экскурсовод Марина - молодец! Спасибо организаторам.
Всё замечательно. Экскурсовод Марина - молодец! Спасибо организаторам.Всё замечательно. Экскурсовод Марина - молодец! Спасибо организаторам.Всё замечательно. Экскурсовод Марина - молодец! Спасибо организаторам.Всё замечательно. Экскурсовод Марина - молодец! Спасибо организаторам.Всё замечательно. Экскурсовод Марина - молодец! Спасибо организаторам.Всё замечательно. Экскурсовод Марина - молодец! Спасибо организаторам.Всё замечательно. Экскурсовод Марина - молодец! Спасибо организаторам.Всё замечательно. Экскурсовод Марина - молодец! Спасибо организаторам.
М
15 янв 2024
С 4 по 6 января побывали в Екатеринбурге. Очень понравилось: город с высотными зданиями и оригинальной подсветкой. Городская ёлка с ледяным городком выше всяческих похвал. Хотелось бы порекомендовать принимающей стороне в Екатеринбурге использовать в своей работе наушники для сопровождения больших групп на улице.
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