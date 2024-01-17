2 день

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

07:00-08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

08:10 Встреча с гидом в фойе отеля.

08:30-12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доп. плату).

Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха (конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14).

Или посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (за доп. плату).

12:10-12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.

12:50-14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.

14:00-14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

15:00-15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».

16:10-17:40Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».

17:40-18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.

18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату).

Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, независящим от туроператора.