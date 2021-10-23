Отзыв на: Нижний Тагил — столица Демидовской империи Ю Юлия 5 Ольга, как настоящий профессионал, увлекла нас в путешествие по Нижнему Тагилу, показывая его многогранность как с исторической точки зрения, так и с содержанием общественного городского пространства. Экскурсия настолько захватывающая, мы не заметили, как прошло три часа. Большая благодарность Ольге за любовь к своему городу и за внимательное отношение к гостям!

Отзыв на: Нижний Тагил — столица Демидовской империи О Ольга 5 Очень понравилась экскурсия. Мы были ограничены во времени, Ольга забрала нас на вокзале и за три часа мы очень многое успели увидеть. Ольга интересно и не скучно рассказывает о своём городе. Спасибо за очень прекрасную экскурсию!