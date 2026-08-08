Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний Тагил: раскалённое сердце Урала
Исследовать один из старейших уральских городов, где зарождалась металлургия
Начало: У краеведческого музея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Семейный квест: от древнего вулкана до первых заводов Нижнего Тагила (6+)
Отправиться в путешествие по истории города, отыскать артефакты и разгадать тайны
Начало: У Театральной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На поиски платины из Нижнего Тагила
Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале
Начало: Около ТЦ КИТ
13 авг в 09:30
25 авг в 09:30
от 11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Тагилу
Самые популярные экскурсии в Нижнем Тагиле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Тагилу в августе 2026
Сейчас в Нижнем Тагиле можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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