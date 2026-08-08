Найдено 3 экскурсии в Нижнем Тагиле , цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 17 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Нижний Тагил: раскалённое сердце Урала Исследовать один из старейших уральских городов, где зарождалась металлургия Начало: У краеведческого музея от 4000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа 4 отзыва Квест до 5 чел. Семейный квест: от древнего вулкана до первых заводов Нижнего Тагила (6+) Отправиться в путешествие по истории города, отыскать артефакты и разгадать тайны Начало: У Театральной площади от 4600 ₽ за всё до 5 чел. На машине 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. На поиски платины из Нижнего Тагила Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале Начало: Около ТЦ КИТ от 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Тагилу Самые популярные экскурсии в Нижнем Тагиле Нижний Тагил: раскалённое сердце Урала; Семейный квест: от древнего вулкана до первых заводов Нижнего Тагила (6+); На поиски платины из Нижнего Тагила. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Нижнему Тагилу в августе 2026 Сейчас в Нижнем Тагиле можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5

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