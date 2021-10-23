Все экскурсии в Нижнем Тагиле
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Нижнем Тагиле на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальный квест
3ч
1 200₽
за 1-8 чел.
Нижний Тагил — столица Демидовской империи
Значение династии Демидовых в развитии города — увлекательный квест по историческим местам
Последние отзывы «Экскурсии Нижнего Тагила»
- ЮЮлия23 октября 2021Ольга, как настоящий профессионал, увлекла нас в путешествие по Нижнему Тагилу, показывая его многогранность как с исторической точки зрения, так и с содержанием общественного городского пространства. Экскурсия настолько захватывающая, мы не заметили, как прошло три часа. Большая благодарность Ольге за любовь к своему городу и за внимательное отношение к гостям!
- ООльга31 августа 2021Очень понравилась экскурсия. Мы были ограничены во времени, Ольга забрала нас на вокзале и за три часа мы очень многое успели увидеть. Ольга интересно и не скучно рассказывает о своём городе. Спасибо за очень прекрасную экскурсию!
- ЛЛариса6 августа 2021За три часа получили представление об основных достопримечательностях города. Гид Ольга очень позитивна и видно, что она искренне любит свой город и гордится им и его историей. Это было очень приятно. Сочетание поездок на машине и пеших прогулок сделало экскурсию неутомительной, при этом увидели много. Ольга построилась под наш временной интервал, что тоже было приятно.