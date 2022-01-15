В поисках чёрного золота

История нашего далёкого прошлого и погружение в мир Пермского геологического периода ждут вас

5
3 отзыва
История нашего далёкого прошлого и погружение в мир Пермского геологического периода ждут вас в этом маршруте! Всего за два дня вы сможете узнать, как был открыт Пермский геологический период, увидите своими глазами останки мамонтов и станете непосредственными участниками интерактивной программы.
В поисках чёрного золота
В поисках чёрного золота
В поисках чёрного золота
В поисках чёрного золота
В поисках чёрного золота
В поисках чёрного золота
В поисках чёрного золота
В поисках чёрного золота

Что вас ожидает 🤩

Музей Пермских древностей
Музей Пермских древностей
Отправимся в путешествие к прошлому Земли, во времена загадочных растений и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология
Осетровая ферма "Доброfish"
Осетровая ферма "Доброfish"
Узнаем всё о диковинных рыбах – осетрах, которые живут со времен динозавров и продегустируем черную икру
Познавательные квесты и мастер-классы
Познавательные квесты и мастер-классы
Разыщем артефакты — окаменелые части древней рыбы, которая является картой для поиска черного золота

Программа тура по дням

1 день

Экспедиция по следам Мурчисона - Пермский период - Музей диковинных вещей

09.00 Встреча группы с гидом на ж/д вокзале.

09.30-10.15 Завтрак в кафе города.

Выезд по маршруту. Подготовка к экспедиции (инструктаж, историческая справка, легенда о каторжниках Сибирского тракта, викторина).

Квест-экскурсия «Экспедиция по следам Мурчисона».

Посещение музея, начало знакомства с Пермским периодом. Исмагил Тасимов, рудопромышленник, основатель горного университета.

Интерактивная программа на татарском языке (гайнинский диалект) «Реконструкция ограбления экспедиции Мурчисона беглыми каторжниками».

Переезд до п. Юг. Интерактив с «разбойником», сопровождающим экскурсию до п. Юг.

Обед в кафе «Штольня», имитированном под рудники.

Квест-экскурсия «Пермский период» с поиском по карте артефактов (окаменелых частей древней рыбы). Начало поиска «чёрного золота».

Посещение музея диковинных вещей и мастер-классов «Сувенир из шлака (с медеплавильного завода)», «Послание из прошлого». Выполнение задания с использованием артефакта. Продолжение поиска «чёрного золота».

Продолжение квест-экскурсии «Пермский период» с поиском по карте артефактов (окаменелых частей древней рыбы).

Посещение Дома Культуры, постановка-импровизация с участием туристов-школьников «В поисках чёрного золота».

Ужин в кафе «Штольня» с подведением промежуточных итогов. Не найден последний артефакт. Не найдено «чёрное золото». Что делать?

Выезд в Пермь, по пути вдруг находится последний артефакт, и ребята узнают где искать чёрное золото и куда они оправятся завтра.

19.30-20.00 Заселение в отель «Сибирский турист».

Экспедиция по следам Мурчисона - Пермский период - Музей диковинных вещейЭкспедиция по следам Мурчисона - Пермский период - Музей диковинных вещейЭкспедиция по следам Мурчисона - Пермский период - Музей диковинных вещей
2 день

Обзорная экскурсия по Перми - Музей Пермских древностей - Осетровая ферма «Доброfish»

До 09.00 Завтрак в отеле «Сибирский турист» (ланч-бокс: каша на молоке, выпечка/сырники/блинчики, сок в упаковке, чай/кофе).

Сдача номеров, выезд на экскурсию с вещами.

09.00-11.00 Обзорная экскурсия по Перми с рассказом о Пермском периоде и роли реки Камы в развитии промышленности и города.

11.00-12.30 Посещение «Музея Пермских древностей», осмотр окаменелостей, мамонтов. Музей пермских древностей - это путешествие в прошлое Земли, во времена загадочных растений и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология.

12.45-13.30 Обед в ресторане «Экспедиция». Ресторан оформлен в стиле активных путешествий, есть разные залы, аквариум. В центре стоит вертолёт МИ-2, можно залезть в него и сфотографироваться. Детям будет интересно и познавательно.

13.30-15.00 Переезд до г. Добрянка. Рассказ о диковинных рыбах - осетрах, которые живут со времён динозавров.

15.00-16.30 Интерактивная программа по осетровой ферме «Доброfish», поиск чёрного золота и… дегустация «чёрного золота» — чёрной икры осетра!

16.30-18.00 Трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы.

Обзорная экскурсия по Перми - Музей Пермских древностей - Осетровая ферма «Доброfish»Обзорная экскурсия по Перми - Музей Пермских древностей - Осетровая ферма «Доброfish»Обзорная экскурсия по Перми - Музей Пермских древностей - Осетровая ферма «Доброfish»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице со всеми удобствами.

Варианты проживания

Отель «Сибирский турист»

1 ночь

Отель «Сибирский турист» с видом на город, круглосуточной стойкой регистрации и бесплатным Wi-Fi расположен в Перми в 400 метрах от Пермского театра оперы и балета, в 800 метрах от торгового центра «Галерея», в 1,8 км от арт-объекта «Счастье не за горами» и в 3,4 км от Пермского музея современного искусства.

В распоряжении гостей номера с холодильником.

По утрам в отеле сервируется континентальный завтрак.

Отель «Сибирский турист» находится неподалеку от Пермского краеведческого музея и Пермского речного вокзала. За дополнительную плату для гостей организовывают трансфер от/до Международного аэропорта Пермь Большое Савино (в 25 км).

Отель «Сибирский турист»Отель «Сибирский турист»Отель «Сибирский турист»

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле (1 ночь)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом
  • Обзорная экскурсия по Перми
  • Вх. билеты в музеи, интерактивные программы
  • 3-х разовое питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
Место начала и завершения?
г. Пермь
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть скидки в туре?

На группу 10 школьников – 1 сопровождающий бесплатно.

Какие нужны документы?

ФИО, дата рождения, серия и номер документа (свидетельства о рождении/паспорта), номер телефона одного из родителей ребенка – для подачи уведомления в ГИБДД на детскую перевозку.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
15 янв 2022
Прекрасное туристическое агентство. Разнообразие туров, в том числе и по родному краю. Постоянно разрабатывают я новые интересные туристические маршруты по родной, стране и Пермскому краю.
А
28 авг 2020
Хорошие подборки туров. Подбирают любые варианты. Очень ответственные сотрудники.
Ю
14 мар 2021
Моё любимое турагенство и туроператор. Часто путешествую по России и Пермскому краю. Все туры насыщенные, интересные и хорошо спланированны. Ездить от этого туроператора одно удовольствие. Девочки турагенты всегда очень грамотно проконсультирую, расскажут о поездке. Буду обращаться снова и снова….

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