09.00 Встреча группы с гидом на ж/д вокзале.
09.30-10.15 Завтрак в кафе города.
Выезд по маршруту. Подготовка к экспедиции (инструктаж, историческая справка, легенда о каторжниках Сибирского тракта, викторина).
Квест-экскурсия «Экспедиция по следам Мурчисона».
Посещение музея, начало знакомства с Пермским периодом. Исмагил Тасимов, рудопромышленник, основатель горного университета.
Интерактивная программа на татарском языке (гайнинский диалект) «Реконструкция ограбления экспедиции Мурчисона беглыми каторжниками».
Переезд до п. Юг. Интерактив с «разбойником», сопровождающим экскурсию до п. Юг.
Обед в кафе «Штольня», имитированном под рудники.
Квест-экскурсия «Пермский период» с поиском по карте артефактов (окаменелых частей древней рыбы). Начало поиска «чёрного золота».
Посещение музея диковинных вещей и мастер-классов «Сувенир из шлака (с медеплавильного завода)», «Послание из прошлого». Выполнение задания с использованием артефакта. Продолжение поиска «чёрного золота».
Продолжение квест-экскурсии «Пермский период» с поиском по карте артефактов (окаменелых частей древней рыбы).
Посещение Дома Культуры, постановка-импровизация с участием туристов-школьников «В поисках чёрного золота».
Ужин в кафе «Штольня» с подведением промежуточных итогов. Не найден последний артефакт. Не найдено «чёрное золото». Что делать?
Выезд в Пермь, по пути вдруг находится последний артефакт, и ребята узнают где искать чёрное золото и куда они оправятся завтра.
19.30-20.00 Заселение в отель «Сибирский турист».
До 09.00 Завтрак в отеле «Сибирский турист» (ланч-бокс: каша на молоке, выпечка/сырники/блинчики, сок в упаковке, чай/кофе).
Сдача номеров, выезд на экскурсию с вещами.
09.00-11.00 Обзорная экскурсия по Перми с рассказом о Пермском периоде и роли реки Камы в развитии промышленности и города.
11.00-12.30 Посещение «Музея Пермских древностей», осмотр окаменелостей, мамонтов. Музей пермских древностей - это путешествие в прошлое Земли, во времена загадочных растений и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология.
12.45-13.30 Обед в ресторане «Экспедиция». Ресторан оформлен в стиле активных путешествий, есть разные залы, аквариум. В центре стоит вертолёт МИ-2, можно залезть в него и сфотографироваться. Детям будет интересно и познавательно.
13.30-15.00 Переезд до г. Добрянка. Рассказ о диковинных рыбах - осетрах, которые живут со времён динозавров.
15.00-16.30 Интерактивная программа по осетровой ферме «Доброfish», поиск чёрного золота и… дегустация «чёрного золота» — чёрной икры осетра!
16.30-18.00 Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице со всеми удобствами.
Отель «Сибирский турист» с видом на город, круглосуточной стойкой регистрации и бесплатным Wi-Fi расположен в Перми в 400 метрах от Пермского театра оперы и балета, в 800 метрах от торгового центра «Галерея», в 1,8 км от арт-объекта «Счастье не за горами» и в 3,4 км от Пермского музея современного искусства.
В распоряжении гостей номера с холодильником.
По утрам в отеле сервируется континентальный завтрак.
Отель «Сибирский турист» находится неподалеку от Пермского краеведческого музея и Пермского речного вокзала. За дополнительную плату для гостей организовывают трансфер от/до Международного аэропорта Пермь Большое Савино (в 25 км).
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На группу 10 школьников – 1 сопровождающий бесплатно.
ФИО, дата рождения, серия и номер документа (свидетельства о рождении/паспорта), номер телефона одного из родителей ребенка – для подачи уведомления в ГИБДД на детскую перевозку.