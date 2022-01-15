2 день

Обзорная экскурсия по Перми - Музей Пермских древностей - Осетровая ферма «Доброfish»

До 09.00 Завтрак в отеле «Сибирский турист» (ланч-бокс: каша на молоке, выпечка/сырники/блинчики, сок в упаковке, чай/кофе).

Сдача номеров, выезд на экскурсию с вещами.

09.00-11.00 Обзорная экскурсия по Перми с рассказом о Пермском периоде и роли реки Камы в развитии промышленности и города.

11.00-12.30 Посещение «Музея Пермских древностей», осмотр окаменелостей, мамонтов. Музей пермских древностей - это путешествие в прошлое Земли, во времена загадочных растений и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология.

12.45-13.30 Обед в ресторане «Экспедиция». Ресторан оформлен в стиле активных путешествий, есть разные залы, аквариум. В центре стоит вертолёт МИ-2, можно залезть в него и сфотографироваться. Детям будет интересно и познавательно.

13.30-15.00 Переезд до г. Добрянка. Рассказ о диковинных рыбах - осетрах, которые живут со времён динозавров.

15.00-16.30 Интерактивная программа по осетровой ферме «Доброfish», поиск чёрного золота и… дегустация «чёрного золота» — чёрной икры осетра!

16.30-18.00 Трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы.