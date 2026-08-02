Групповая
до 20 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор3 века за 3 часа - обзорная экскурсия по Перми
Познакомиться и подружиться со столицей Западного Урала
Сегодня в 21:00
10 авг в 10:00
от 7900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом
10 авг в 14:00
15 авг в 13:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пермь сквозь столетия
Погрузитесь в историю Перми, прогуливаясь по знаковым местам и любуясь видами на Каму. Узнайте интересные факты и полюбуйтесь архитектурой
Начало: У скульптуры «Пермяк солëны уши»
11 авг в 10:00
14 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К Усьвинским столбам - на лодке с ветерком
С комфортом добраться из Перми до лучших достопримечательностей края
Начало: В городе Пермь
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от 47 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Пермь 300: город на Каме
Увидеть главные достопримечательности города на автобусной экскурсии с аудиогидом
Начало: Пермь 1, остановка со стороны Речного вокзала
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:00
15 авг в 12:00
22 авг в 12:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
Узнать, как рождаются роботы на уникальном предприятии
Начало: У входа в компанию Промобот
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
17 авг в 08:30
18 авг в 14:30
от 7800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Живое сердце тайги: из Перми - к Усьвинским столбам
Увидеть Урал, каким его показывают в кино
Начало: По месту вашего проживания в Перми
12 авг в 07:00
15 авг в 07:00
от 22 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Пермь
Увидеть главное, красивое, панорамное
Начало: На Комсомольском проспекте
11 авг в 10:30
14 авг в 16:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
Полюбоваться Каменным городом, скалами, горами и пещерами на авто-пешеходной экскурсии
11 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каменный город и Усьвинские Столбы
Увидеть главные ландшафтные сокровища Пермского края, Чёртов палец и окаменелости палеозоя
Начало: По договорённости
24 авг в 08:30
25 авг в 08:30
от 24 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказки Пермского края: Усьвинские столбы и Каменный город
Треккинг по знаковым природным локациям Прикамья
Начало: У железнодорожного вокзала Пермь-2
18 сен в 08:00
20 сен в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
Индивидуальная экскурсия на Северный Урал - это шанс узнать о самородках, легендах и насладиться панорамными видами тайги
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 24 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце пармы» в Губахе
Начало: По договоренности
23 авг в 04:30
24 авг в 04:30
от 31 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пермь: три века одного города
Окунитесь в атмосферу Перми, где фосфор и балет соседствуют с уникальными историями и архитектурой. Яркая экскурсия для всех
Начало: У гостиницы «Прикамье»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
10 авг в 12:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПермь: лицом к лицу
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 19:00
10 авг в 14:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Белогорскому монастырю
Узнайте тайны Пермского края и Белогорского монастыря. Насладитесь уральскими пейзажами и прикоснитесь к истории с возможностью обеда в трапезной
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 18 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На яхте - по Пермскому морю
Пройти под парусами по водохранилищу и полюбоваться красотой природы
Начало: Гремячий лог
10 авг в 12:00
11 авг в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Ермака в Перми
Проехать дорогой казачьей экспедиции 16 века и узнать её интересные подробности
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 21 200 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорно-гастрономическая прогулка по Перми
Пермь удивит своими гастрономическими изысками и историческими местами. Прогулка с гидом подарит незабываемые впечатления и вкусные открытия
Начало: У отеля «Прикамье»
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 9263 ₽
9750 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 29 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 12:30, 14:00, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30
500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Откройте для себя уникальные природные объекты Пермского края. Вдохновляющие виды и интересные истории сделают ваш день незабываемым
Начало: Отель или квартира в городе Перми
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Семейная экскурсия на производство «Роботы. Пермский период»
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 7
Завтра в 12:00
10 авг в 17:00
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
К вершинам Северного Урала
Путешествие к Полюдову Камню и горе Тулым подарит незабываемые впечатления. Безопасность обеспечит опытный проводник, знающий каждый маршрут
10 авг в 10:30
11 авг в 08:30
от 28 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Если вы встречали человекоподобного робота, скорее всего, это наше творение. Узнайте, как мы создаем роботов, которые заменяют людей, на производстве Promobot
Начало: У входа в компанию Промобот
Расписание: в четверг в 17:00
13 авг в 17:00
14 авг в 17:00
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
17 авг в 09:00
18 авг в 14:00
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Были да былички: по музею «Хохловка» с историком
Познакомиться с бытом, народной культурой и поверьями крестьян Прикамья (из Перми)
Начало: По договорённости с организатором
5 сен в 10:00
8 сен в 10:30
от 9000 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пермь - современный город с историей
Посетить знаковые места, заглянуть в театральные закоулки и узнать, чем гордятся пермяки
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши», Комсомольский пр...
17 авг в 16:30
18 авг в 16:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 1 авг 2026
Очень интересно и познавательно. Дети слушали и смотрели с удовольствием!!!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 13 июл 2026
Экскурсия замечательная! Павел-прекрасный рассказчик. Увидели практически всю Пермь, услышали интересные факты о жизни и творчестве знаменитых и не очень людей,
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 11 июл 2026
Замечательно! Экскурсия очень понравилась, даже начавшийся сильный но короткий дождь не испортил впечатление, а на оборот, внёс элементы антуража.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 3 июл 2026
Очень здорово. Интересный рассказ по дороге. Увлекательная экскурсия в Хохловке.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 15 июн 2026
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 28 мая 2026
Приехали на форум с Дальнего Востока, свободного времени практически не было, гуляли только вечером. Решили взять экскурсию «Мистическая Пермь» и
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 17 апр 2026
Наша поездка в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» под Пермью стала одним из самых ярких и запоминающихся впечатлений за последнее время! Всё
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 8 апр 2026
Восхитительная по своей насыщенности экскурсия! Интересно с разных сторон послушать о Перми! Огромная благодарность за чудесно проведённое время!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 6 апр 2026
Отличная экскурсия с очень увлеченным экскурсоводом! Всем рекомендую, впечатления самые приятные
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Дата посещения: 10 мар 2026
Пишем отзыв с большой благодарностью Константину. Экскурсия, не смотря на минус 20, прошла замечательно. Все было продумано до мелочей. Мы
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3524 отзыва в Перми
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Перми
Самые популярные экскурсии в Перми
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2026
Сейчас в Перми можно забронировать 207 экскурсий и билетов от 500 до 55 000 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 3524 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Планируете поездку в Пермь? Наши экскурсии откроют перед вами двери в мир загадочных легенд и величественной архитектуры. С нами вы сможете путешествовать по городу и его окрестностям, открывая новые горизонты. Не упустите шанс отправиться в путешествие по Перми уже завтра – бронируйте экскурсии прямо сейчас!