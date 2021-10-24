Экскурсии Перми

Все экскурсии в Перми

Доступно 55 экскурсий 🚌 в Перми на 2021 год, 328 ⭐ отзывов, цены от 350₽, посетите достопримечательности: Каменный город, Белогорский монастырь, Кунгурская пещера. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Гуляем по Перми
Индивидуальная экскурсия
4.9
28
2 000
за 1-10 чел.
Гуляем по Перми
Четырёхчасовая пешеходная экскурсия по историческому центру Перми позволит вам познакомиться с...
По расписанию или по согласованию с экскурсантами
Пешеходная экскурсия по Перми
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Перми
Ежедневно
Знакомьтесь, Пермь!
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
2 500
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Пермь!
Увидеть, услышать и почувствовать старинный город на увлекательной обзорной экскурсии
Обзорная экскурсия по Перми
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 30м
4 000
за 1-40 чел.
Обзорная экскурсия по Перми
На обзорной экскурсии по городу мы увидим главные архитектурные объекты, исторические памятники и...
Смотрите свободные даты
По старинным улицам Перми
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
3ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
По старинным улицам Перми
Погулять по самым красивым улицам и скверам города и услышать о них любопытные факты
История Перми
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 800
за 1-3 чел.
История Перми
Вы пройдете через всю историческую часть города, где сосредоточено культурное наследие Перми...
По запросу
О Перми — с интересом и любовью
Индивидуальная экскурсия
4.8
20
2ч 30м
2000
1 800
за 1-15 чел.
О Перми — с интересом и любовью
Получить объемное впечатление о городе, познакомиться с его историей и послушать пермские легенды
Пермь Мистическая
Индивидуальная экскурсия
7 500
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Пермь Мистическая
"Мистическая Пермь" - это правдивые городские легенды и неожиданный взгляд на прошлое города
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Мотовилиха — «город в городе»
Индивидуальная экскурсия
5
4
3ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Мотовилиха — «город в городе»
Исследовать один из самых колоритных районов Перми в компании краеведа
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-40 чел.
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Кунгур - один из самых старых купеческих городов в Пермском Крае
Смотрите свободные даты
Пермь – история и современность
Индивидуальная экскурсия
4.9
53
3 900
за 1-4 чел.
Пермь – история и современность
Проехать по главным достопримечательностям города и проникнуться его атмосферой
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
12ч
15 000
за 1-4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Полюд и Ветлан - два богатыря красавца, два брата, две скалы, две горы, две легенды… Полюдов камень -...
По договоренности
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Индивидуальная экскурсия
5
12
10ч
12 900
за 1-3 чел.
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Посетить Каменный город, этнопарк р. Чусовой, вершины горных хребтов — и перенестись в сказы Бажова
Экскурсия по улице Сибирской
600
за 1 чел.
Экскурсия по улице Сибирской
Улица Сибирская, изначально Сибирский тракт, стала центральной артерией города во второй половине XIX...
По договоренности
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Индивидуальная экскурсия
5
20
12ч
15 000
за 1-4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми
5
2
600
за 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми
Экскурсия по городу начинается с лучшей обзорной точки - бывшей границы города
По договоренности
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Индивидуальная экскурсия
5
3
12ч
15 000
за 1-4 чел.
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Впечатлиться красотой уральской природы и найти лучшие ракурсы для ее съемки
Экскурсия в Кунгур (с обедом и лазерным шоу)
5
1
1 500
за 1 чел.
Экскурсия в Кунгур (с обедом и лазерным шоу)
В 90 километрах от Перми находится старинный купеческий город Кунгур
Смотрите свободные даты
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Индивидуальная экскурсия
5
37
6ч 30м
10 900
за 1-3 чел.
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Путешествие в купеческий город Кунгур и спуск в ледяные лабиринты
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Пермь растянулась вдоль реки Камы на 50 км и по праву считается самым длинным городом на Урале
Ежедневно
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
Индивидуальная экскурсия
5
2
13ч
10 500
за 1-4 чел.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
Полюбоваться тайгой, горными реками, причудливыми скалами и раскрыть Пермский край изнутри
Обзорная экскурсия по Кунгуру
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Кунгуру
На обзорной экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком
Ежедневно
Пермь Авиамоторная!
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 900
за 1-3 чел.
Пермь Авиамоторная!
Познакомиться с историей авиации и узнать, кто придумал слово «самолет» и что такое «Первый борт РФ»
Поездка в Белогорский монастырь и Кунгур
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-10 чел.
Поездка в Белогорский монастырь и Кунгур
В рамках обзорной экскурсии по Кунгуру вы познакомитесь с богатой историей города
Ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Перми»

  • Отзыв на: Пермь – история и современность
    Е
    Евгений
    24 октября 2021
    5
    Отличная обзорная экскурсия, Петр профессиональный гид, рассказал много интересных историй про Пермь, увлечен тем что делает. Рекомендую. Спасибо большое за хорошую экскурсию!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Пермь!
    Е
    Елена
    19 октября 2021
    5
    Спасибо. Экскурсия понравилась. Соответствовала моему запросу, гид учёл все пожелания. Мне было интересно.
  • Отзыв на: Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
    Н
    Надежда
    19 октября 2021
    5
    Сегодня у нас был индивидуальный тур с гидом! Это было круто! Мало того, что тебя знакомят с краем, его красотами и интересными местами; тебе рассказывают много интересной и познавательной информации; а ещё заботятся - и чаем попоют, и ракурс для фото подберут! Вот это я называю настоящее Пермское гостеприимство! Спасибо Константину за эти незабываемые ощущения!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Пермь!
    А
    Александр
    16 октября 2021
    5
    Экскурсия прекрасна! Интересно было всё. И история, и современные моменты. И, конечно, укромные места. Спасибо
  • Отзыв на: По старинным улицам Перми
    М
    Милена
    13 октября 2021
    5
    Нам очень понравилась экскурсия! Андрей прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями по истории Перми и Пермского края. Прогулка получилась интересной и познавательной, четыре часа пролетели незаметно.
  • Отзыв на: Пермь – история и современность
    С
    Светлана
    11 октября 2021
    5
    Это наша первая офф-лайн экскурсия с гидом от Трипстера и первый блин совершенно не комом))) Петр оказался пунктуальным, располагающим к себе и знающим свою тему рассказчиком, с хорошей речью, а главное, любящим свой город со всеми его достоинствами и недостатками. За два часа экскурсии ему без проблем удалось вызвать у нас интерес к Перми, показав значимые места и поделившись историями города. Спасибо!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Пермь!
    Г
    Григорий
    4 октября 2021
    5
    Андрей, спасибо большое за интересный рассказ и за то, что показали красивые места. Совет туристам: выделяйте на экскурсию время, Пермь - ОЧЕНЬ большой город))
  • Отзыв на: Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
    Н
    Надежда
    3 октября 2021
    5
    Давно хотела посетить Чертов палец. А получилось захватить и Город камней и золотую уральскую осень. Отличный продуманный маршрут. Теплая атмосфера экскурсии. Юра увлеченный гид, влюбленый в край и свою работу - это здорово.
  • Отзыв на: Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    С
    Сергей
    1 октября 2021
    5
    Мы поднимались на две горы, а Говорливый камень оставили на следующий раз. С погодой повезло, виды завораживают: бесконечная тайга и уральские хребты с вершины Полюда и водная гладь Вишеры прямо под обрывом Ветлана. Нашим гидом был Александр — настоящий кладезь знаний обо всем Пермском крае, подсказал нам интересные места для посещения и даже посоветовал местную продукцию. Спасибо ему большое. Рекомендуем для посещения!
  • Отзыв на: Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
    А
    Анна
    21 сентября 2021
    5
    Очень насыщенная поездка на целый день, очень много локаций и вершин. Комфортный автомобиль. Плюсом к поездке куча фотографий от гида.
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