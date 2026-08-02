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ни разу не пожалели!



Нам невероятно повезло с экскурсоводом Татьяной: настоящий профессионал с огромным багажом знаний. Формат авто с остановками и прогулками по значимым местам оказался идеальным для нашего ограниченного графика и прохладного вечера.



Отдельное спасибо за легенды: от некоторых историй буквально бежали мурашки, но и находилось место для шутки. Пермь вечером раскрылась с совершенно неожиданной, таинственной стороны.



Огромная благодарность Татьяне за увлекательную атмосферу и душевность. Обязательно вернемся в Пермь уже в более спокойном режиме и снова обратимся к вам. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть город не только парадным, но и мистическим.