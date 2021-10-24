Отзыв на: Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город

Н Надежда 5

Сегодня у нас был индивидуальный тур с гидом! Это было круто! Мало того, что тебя знакомят с краем, его красотами и интересными местами; тебе рассказывают много интересной и познавательной информации; а ещё заботятся - и чаем попоют, и ракурс для фото подберут! Вот это я называю настоящее Пермское гостеприимство! Спасибо Константину за эти незабываемые ощущения!