Все экскурсии в Перми
Доступно 55 экскурсий 🚌 в Перми на 2021 год, 328 ⭐ отзывов, цены от 350₽, посетите достопримечательности: Каменный город, Белогорский монастырь, Кунгурская пещера. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
2 000₽
за 1-10 чел.
Гуляем по Перми
Четырёхчасовая пешеходная экскурсия по историческому центру Перми позволит вам познакомиться с...
По расписанию или по согласованию с экскурсантами
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Пермь!
Увидеть, услышать и почувствовать старинный город на увлекательной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 000₽
за 1-40 чел.
Обзорная экскурсия по Перми
На обзорной экскурсии по городу мы увидим главные архитектурные объекты, исторические памятники и...
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
2 000₽
за 1-10 чел.
По старинным улицам Перми
Погулять по самым красивым улицам и скверам города и услышать о них любопытные факты
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 800₽
за 1-3 чел.
История Перми
Вы пройдете через всю историческую часть города, где сосредоточено культурное наследие Перми...
По запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
20001 800₽
за 1-15 чел.
О Перми — с интересом и любовью
Получить объемное впечатление о городе, познакомиться с его историей и послушать пермские легенды
Индивидуальная экскурсия
2ч
7 500₽
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Пермь Мистическая
"Мистическая Пермь" - это правдивые городские легенды и неожиданный взгляд на прошлое города
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
2 000₽
за 1-10 чел.
Мотовилиха — «город в городе»
Исследовать один из самых колоритных районов Перми в компании краеведа
Индивидуальная экскурсия
7ч
10 000₽
за 1-40 чел.
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Кунгур - один из самых старых купеческих городов в Пермском Крае
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-4 чел.
Пермь – история и современность
Проехать по главным достопримечательностям города и проникнуться его атмосферой
Индивидуальная экскурсия
12ч
15 000₽
за 1-4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Полюд и Ветлан - два богатыря красавца, два брата, две скалы, две горы, две легенды… Полюдов камень -...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 900₽
за 1-3 чел.
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Посетить Каменный город, этнопарк р. Чусовой, вершины горных хребтов — и перенестись в сказы Бажова
2ч
600₽
за 1 чел.
Экскурсия по улице Сибирской
Улица Сибирская, изначально Сибирский тракт, стала центральной артерией города во второй половине XIX...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
12ч
15 000₽
за 1-4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
2ч
600₽
за 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми
Экскурсия по городу начинается с лучшей обзорной точки - бывшей границы города
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
12ч
15 000₽
за 1-4 чел.
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Впечатлиться красотой уральской природы и найти лучшие ракурсы для ее съемки
8ч
1 500₽
за 1 чел.
Экскурсия в Кунгур (с обедом и лазерным шоу)
В 90 километрах от Перми находится старинный купеческий город Кунгур
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
10 900₽
за 1-3 чел.
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Путешествие в купеческий город Кунгур и спуск в ледяные лабиринты
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Пермь растянулась вдоль реки Камы на 50 км и по праву считается самым длинным городом на Урале
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
13ч
10 500₽
за 1-4 чел.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
Полюбоваться тайгой, горными реками, причудливыми скалами и раскрыть Пермский край изнутри
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Кунгуру
На обзорной экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 900₽
за 1-3 чел.
Пермь Авиамоторная!
Познакомиться с историей авиации и узнать, кто придумал слово «самолет» и что такое «Первый борт РФ»
Индивидуальная экскурсия
9ч
11 000₽
за 1-10 чел.
Поездка в Белогорский монастырь и Кунгур
В рамках обзорной экскурсии по Кунгуру вы познакомитесь с богатой историей города
Ежедневно
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Последние отзывы «Экскурсии Перми»
- Отзыв на: Пермь – история и современностьЕЕвгений24 октября 2021Отличная обзорная экскурсия, Петр профессиональный гид, рассказал много интересных историй про Пермь, увлечен тем что делает. Рекомендую. Спасибо большое за хорошую экскурсию!
- ЕЕлена19 октября 2021Спасибо. Экскурсия понравилась. Соответствовала моему запросу, гид учёл все пожелания. Мне было интересно.
- ННадежда19 октября 2021Сегодня у нас был индивидуальный тур с гидом! Это было круто! Мало того, что тебя знакомят с краем, его красотами и интересными местами; тебе рассказывают много интересной и познавательной информации; а ещё заботятся - и чаем попоют, и ракурс для фото подберут! Вот это я называю настоящее Пермское гостеприимство! Спасибо Константину за эти незабываемые ощущения!
- ААлександр16 октября 2021Экскурсия прекрасна! Интересно было всё. И история, и современные моменты. И, конечно, укромные места. Спасибо
- Отзыв на: По старинным улицам ПермиММилена13 октября 2021Нам очень понравилась экскурсия! Андрей прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями по истории Перми и Пермского края. Прогулка получилась интересной и познавательной, четыре часа пролетели незаметно.
- Отзыв на: Пермь – история и современностьССветлана11 октября 2021Это наша первая офф-лайн экскурсия с гидом от Трипстера и первый блин совершенно не комом))) Петр оказался пунктуальным, располагающим к себе и знающим свою тему рассказчиком, с хорошей речью, а главное, любящим свой город со всеми его достоинствами и недостатками. За два часа экскурсии ему без проблем удалось вызвать у нас интерес к Перми, показав значимые места и поделившись историями города. Спасибо!
- ГГригорий4 октября 2021Андрей, спасибо большое за интересный рассказ и за то, что показали красивые места. Совет туристам: выделяйте на экскурсию время, Пермь - ОЧЕНЬ большой город))
- ННадежда3 октября 2021Давно хотела посетить Чертов палец. А получилось захватить и Город камней и золотую уральскую осень. Отличный продуманный маршрут. Теплая атмосфера экскурсии. Юра увлеченный гид, влюбленый в край и свою работу - это здорово.
- Отзыв на: Каменные богатыри Полюд и ВетланССергей1 октября 2021Мы поднимались на две горы, а Говорливый камень оставили на следующий раз. С погодой повезло, виды завораживают: бесконечная тайга и уральские хребты с вершины Полюда и водная гладь Вишеры прямо под обрывом Ветлана. Нашим гидом был Александр — настоящий кладезь знаний обо всем Пермском крае, подсказал нам интересные места для посещения и даже посоветовал местную продукцию. Спасибо ему большое. Рекомендуем для посещения!
- ААнна21 сентября 2021Очень насыщенная поездка на целый день, очень много локаций и вершин. Комфортный автомобиль. Плюсом к поездке куча фотографий от гида.