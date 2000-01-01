Экскурсии Протвино

Все экскурсии в Протвино

Доступно 2 экскурсии 🚌 в Протвино на 2021 год, цены от 5625₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Индивидуальная экскурсия
5 625
за 1-20 чел.
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Приглашаю вас в удивительные места, где прошло моё детство
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Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Индивидуальная экскурсия
5 845
за 1-20 чел.
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Открыть историческое и природное богатство края на пешеходной экскурсии в окрестностях Протвина
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