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Авторская прогулка вдоль берегов Протвы

Александр Л.
Александр Л. – Гид из Протвино
Приглашаю вас в удивительные места, где прошло моё детство.

В программе — город 🏙️ в лесу 🌲 Протвино, руины огромной мельницы, живописная река и водопады, следы первых поселений времён основания Москвы, исчезающая усадьба Дашковой и целый сундук рассказов, которые я бережно собирал по воспоминаниям земляков и архивам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы

Что вы увидите

  • Мемориал «Рубеж обороны»
  • Руины пятиэтажной каменной мельницы
  • Древнее городище Спас-Городец
  • Водопад
  • Усадьба Троицкое
Неизведанные окрестности Серпухова
Долгие годы я потратил на то, чтобы собрать информацию о своем крае и понять, как все это выглядело раньше и что за жизнь здесь кипела. Вы себе и представить не можете, каким необычным и продуманным был механизм мельницы. Рядом, оказывается, жил один из изобретателей телефона. Водопады — это же фантастика для нашей широты. А какие находки мы сделали с друзьями, сопоставив старинные карты с современными. Всё это я готов показать во время неспешной прогулки. Я хорошо знаю местность, поэтому в пути возможны корректировки по вашим интересам и настроению.
Исторические фрагменты древних и недавних лет
Первым делом мы отправимся к важному памятнику Протвино — мемориалу «Рубеж обороны», некогда месту ожесточённых сражений.
Оттуда по тропинке к реке и через подвесной мост дойдем до сельца Юрятино. Здесь вы увидите старую плотину с руинами пятиэтажной мельницы 19 века в кирпичном стиле и услышите о ее создателях — купцах Бобровых.
А затем я познакомлю вас с историей 📖 древнего городища Спас-Городец, что возвышается над берегом Протвы. И покажу оставшийся от вятичей 6-метровый курган-исполин.
Природное богатство края
Я также проведу вас к калужской Ниагаре — необычно высокому для здешних мест водопаду, притаившемуся в небольшом овраге, среди просторных полей. А позже вы откроете еще два прелестных экземпляра в овражке у деревни Ершово. И, конечно, все это время вас будут сопровождать виды сказочных лесов и берега Протвы.
Усадьба Троицкое
«Моё любимое имение» — так называла Троицкое княгиня Дашкова, почти 12 лет возглавлявшая две Академии Наук России. Вы узнаете, как много усадьба значила в жизни Екатерины Романовны, познакомитесь с кропотливо спроектированными деталями оформления, увидите фрагмент настоящего подземного хода и откроете один из лучших образцов усадебной архитектуры второй половины 18 века.
Организационные детали
  • До места начала экскурсии 🧭 (автостанции Протвино) путешественники добираются самостоятельно. Возвращение в Серпухов из г. Кременки.
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер до места начала и обратно
  • Личные расходы
Начало
🚩 Протвино, ул. Ленина, 1А
Место завершения
🏁 г. Кремёнки, ул. Мира, 1А
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы
Авторская прогулка вдоль берегов Протвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Л.
Александр Л.
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