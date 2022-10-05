Как приятно проводить экскурсии по местам, которые отзываются в душе. Рассказывать о таких людях как Репин! На прогулке по берегу Финского залива вы откроете историю деревни Куоккала, узнаете о здешних дачах и насладитесь медитативными видами. Конечно, мы прогуляемся по парку усадьбы «Пенаты»: вспомним гостей Репина и почувствуем взгляд художника на жизнь и творчество.

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Описание

Что вас ожидает

Место, вдохновлявшее художника

В 1899 году Илья Ефимович Репин уже был в зените славы, уже написал «Ивана Грозного» и «Бурлаков на Волге», уже поездил по Европе, много знал и мог — почему же он решил поселиться в деревне Куоккала на берегу Финского залива? Разберемся вместе на экскурсии, поговорим об истории поселка и ощутим дух его курортной жизни.

Водные просторы

Гуляя по песчаному пляжу, вы полюбуетесь пейзажами и погрузитесь в хроники создания полотен, изображающих водную стихию. Узнаете, что удалось Репину, но не удалось Айвазовскому. Услышите легенды и последние открытия о картине «Парижское кафе».

О «Пенатах» Репина — на прогулке по тенистому парку усадьбы

Эти тропинки помнят прелюбопытные сюжеты: например, вы узнаете, какое увлечение хозяйки усадьбы помогло Репину выполнить работу, содержащую 81 портрет. Мы постараемся ответить на вопросы: могли бы мы прийти в гости к Репину? Если да, то в какой день? Стал бы он писать наши портреты? Чем еще любил заниматься художник, помимо живописи?

После экскурсии рекомендую вам самостоятельно посетить само здание усадьбы «Пенаты» (там работают только музейные гиды). Билеты нужно бронировать заранее на сайте.

Организационные детали