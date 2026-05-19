Мои заказы

Экскурсии в Репино

Найдено 3 экскурсии в Репино, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Пешая
2 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Репино - место, где творили и отдыхали великие. Узнайте о жизни Репина и его гостей, прогуливаясь по историческим местам
Начало: ЖД станция «Репино»
12 авг в 14:00
14 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Пешая
3 часа
30 отзывов
Групповая
до 20 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Расписание: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Сегодня в 12:00
12 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней
На автобусе
5.5 часов
Групповая
Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней
Осмотреть Репино, Комарово, Зеленогорск и побывать на берегу Финского залива
Начало: В посёлке Репино
10 авг в 10:15
24 авг в 10:15
5150 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Прекрасный эксурсовод!
Вам был полезен этот отзыв?
В
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Экскурсия очень понравилась! Дарья - замечательный рассказчик! Интеллигентная, деликатная, абсолютная петербурженка. Подкупает полная погруженность в материал. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Наиля
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Прекрасно провели время!
Дарья очень глубоко погружена в тему, познакомила нас с неизвестными фактами из жизни художника, смогла заинтересовать настолько, что после эаскурсии пошли "гуглить" и изучать еще подробнее биографию Репинского семейства.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию и замечательное проведенное время! Однозначно рекомендую данного экскурсовода и программу погружения в эпоху Репина!
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию и замечательное проведенное время! Однозначно рекомендую данного экскурсовода и
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво познакомила нас с Репино, что даже не хотелось расставаться! А вкуснейший чай и булочки - это особый шик с фарфоровыми чашечками!
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво+3
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и узнать историю бывшей рыбацкой
читать дальшеуменьшить

деревеньки, побывать в Пенатах и поклониться Илье Ефимовичу Репину, поймать улыбку местного почти Чеширского кота)
Замечательный, очень приятный и эрудированный экскурсовод Дарья расскажет вам о необыкновенных людях, бывавших здесь до вас. И если вы будете внимательны и вежливы, то вас обязательно угостят ароматным чаем на побережье Финского залива! Однозначно рекомендую, пять звезд!)

Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и+2
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Спасибо большое за экскурсию! С большой любовью и уважением к Репину и местам была проведена экскурсия. Очень рекомендую,
Вам был полезен этот отзыв?
Д
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Замечательная экскурсия. Дарья прекрасный экскурсовод, мы получили удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)+2
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Экскурсию проводила Дарья, было очень интересно и увлекательно! Я полностью почувствовала себя во времена Репина и Чуковского. Время пролетело как одна минута! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 140 отзывов в Репино

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Репино

Самые популярные экскурсии в Репино
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника;
  2. "Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино;
  3. Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней.
Сколько стоит экскурсия по Репино в августе 2026
Сейчас в Репино можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 8500. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Подарите себе незабываемое путешествие с экскурсиями в Репино. Усадьба Пенаты и окрестности города ждут вас, чтобы показать свои сокровища. Начните своё исследование прямо сейчас, отправившись из СПб в мир истории и природы