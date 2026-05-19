Индивидуальная
до 5 чел.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Репино - место, где творили и отдыхали великие. Узнайте о жизни Репина и его гостей, прогуливаясь по историческим местам
Начало: ЖД станция «Репино»
12 авг в 14:00
14 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Расписание: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Сегодня в 12:00
12 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Групповая
Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней
Осмотреть Репино, Комарово, Зеленогорск и побывать на берегу Финского залива
Начало: В посёлке Репино
10 авг в 10:15
24 авг в 10:15
5150 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Прекрасный эксурсовод!
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В
Экскурсия очень понравилась! Дарья - замечательный рассказчик! Интеллигентная, деликатная, абсолютная петербурженка. Подкупает полная погруженность в материал. Спасибо!
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Прекрасно провели время!
Дарья очень глубоко погружена в тему, познакомила нас с неизвестными фактами из жизни художника, смогла заинтересовать настолько, что после эаскурсии пошли "гуглить" и изучать еще подробнее биографию Репинского семейства.
Дарья очень глубоко погружена в тему, познакомила нас с неизвестными фактами из жизни художника, смогла заинтересовать настолько, что после эаскурсии пошли "гуглить" и изучать еще подробнее биографию Репинского семейства.
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Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию и замечательное проведенное время! Однозначно рекомендую данного экскурсовода и программу погружения в эпоху Репина!
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Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво познакомила нас с Репино, что даже не хотелось расставаться! А вкуснейший чай и булочки - это особый шик с фарфоровыми чашечками!
+3
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Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и узнать историю бывшей рыбацкой
+2
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Е
Спасибо большое за экскурсию! С большой любовью и уважением к Репину и местам была проведена экскурсия. Очень рекомендую,
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Д
Замечательная экскурсия. Дарья прекрасный экскурсовод, мы получили удовольствие.
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Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
+2
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Экскурсию проводила Дарья, было очень интересно и увлекательно! Я полностью почувствовала себя во времена Репина и Чуковского. Время пролетело как одна минута! Спасибо большое!
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Всего 140 отзывов в Репино
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Ответы на вопросы от путешественников по Репино
Самые популярные экскурсии в Репино
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Репино в августе 2026
Сейчас в Репино можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 8500. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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