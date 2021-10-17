Отзыв на: «Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника Т Татьяна 5 Огромное спасибо Дарье! Было очень интересно. Погода всячески нам пыталась помешать, но Дарью не сломить)))) Заказывала экскурсию для своих гостей - все были в восторге. Мы потом еще долго в кругу обсуждали Наталью Борисовну - вот настоящая заслуга экскурсовода: даже после экскурсии мы беседовали между собой на тему.

Отзыв на: «Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника О Ольга 5 Огромное спасибо Даше за удивительную экскурсию! Мы получили огромное удовольствие и не хотели уезжать из этого сказочного места! А когда нам предложили чай из горных трав с вкуснейшими пирожными на берегу моря, мы почувствовали такое неописуемое блаженство….. Рекомендуем всем отправиться в этот райский уголок!