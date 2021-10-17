Все экскурсии в Репино
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Репино на 2021 год, 36 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-5 чел.
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
Посетить усадьбу именитого художника, узнать о завсегдатаях «репинских сред» и местных традициях
Последние отзывы «Экскурсии Репино»
- ТТатьяна17 октября 2021Огромное спасибо Дарье! Было очень интересно. Погода всячески нам пыталась помешать, но Дарью не сломить)))) Заказывала экскурсию для своих гостей - все были в восторге. Мы потом еще долго в кругу обсуждали Наталью Борисовну - вот настоящая заслуга экскурсовода: даже после экскурсии мы беседовали между собой на тему.
- ООльга6 октября 2021Огромное спасибо Даше за удивительную экскурсию! Мы получили огромное удовольствие и не хотели уезжать из этого сказочного места! А когда нам предложили чай из горных трав с вкуснейшими пирожными на берегу моря, мы почувствовали такое неописуемое блаженство….. Рекомендуем всем отправиться в этот райский уголок!
- ДДиана3 октября 2021Дарья- это просто чудо! Рассказ был интересным, с ней легко и приятно! Много интересного узнали про Репина! Возила нас на хорошем авто. Свозила нас на пикник, чашечки лежали в красивой корзинке, душистый чай, пирожные! Спасибо, Дарья, от всей нашей группы. 💋💋💋