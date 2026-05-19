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деревеньки, побывать в Пенатах и поклониться Илье Ефимовичу Репину, поймать улыбку местного почти Чеширского кота)

Замечательный, очень приятный и эрудированный экскурсовод Дарья расскажет вам о необыкновенных людях, бывавших здесь до вас. И если вы будете внимательны и вежливы, то вас обязательно угостят ароматным чаем на побережье Финского залива! Однозначно рекомендую, пять звезд!)