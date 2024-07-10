Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream

Групповой тур в Рязани

Скайдайвинг в Крутицах

Прыгнуть с парашютом, полетать в аэротрубе и полюбоваться закатом в свободном парении на воздушном шаре — это программа минимум, которую мы обязательно выполним. В этой программе мы предусмотрели два формата.

Развлекательный, для любителей ярких эмоций — прыжки с парашютом в тандеме, полёты в аэротрубе, на туристическом самолёте и воздушном шаре. Спортивный — для тех, кто давно мечтал о самостоятельных прыжках с парашютом.

Вы пройдёте занятия по ускоренной программе обучения свободному падению, освоите парашютную систему и совершите первые самостоятельные прыжки.
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Ближайшие даты:
10
июл
15
июл
20
июл

Что вас ожидает:

Проплывая на воздушном шаре
Проплывая на воздушном шаре
Встретим рассвет или закат в корзине воздушного шара на высоте 2000 метров. Тишина и красота!
Прыжок с парашютом в тандеме
Прыжок с парашютом в тандеме
Высота 4 км, 60 секунд свободного падения и запоминающийся полёт под крылом парашюта
Полёты в аэротрубе
Полёты в аэротрубе
Имитация свободного падения позволит вам познать аэродинамику и научиться летать!
Обучение свободному падению
Обучение свободному падению
Получите лицензию парашютиста для допуска к самостоятельным прыжкам с обучением около 5-10 дней
Полёт на туристическом самолёте
Полёт на туристическом самолёте
Осмотрите окрестности с высоты птичьего полёта, пилот выполнит для вас трюки «мёртвая петля» и «бочка»
Отдых и развлечения
Отдых и развлечения
А ещё у нас будут вечеринки, знакомства, душевные разговоры у костра, барбекю, баня и купание в озере

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обучение, знакомство с инфраструктурой

Трансфер до аэродрома из Москвы происходит на автобусе с Южного автовокзала.

Мы встречаем вас на автовокзале Шилово и заселяем в коттеджи.

Ребята, желающие стать парашютистами отправляются на обучение с самого утра.

Знакомим с инфраструктурой дропзоны, обедаем.

Далее отдых после дороги, оформление документов.

За ужином общее знакомство и обсуждение мероприятий. Согласуем индивидуальные программы и развлечения.

Приветственные подарки от организаторов.

Встреча. Обучение, знакомство с инфраструктурой
2 день

День первого прыжка

Вся группа будет разделена на две команды: спортсмены и туристы.

Команда спортсменов проходит ускоренный курс обучения свободному падению, а команда туристов развлекается в свободном режиме.

Но обе команды совершают свой первый прыжок в тандеме с инструктором.

Вы можете совершить полёт на самолёте, если не готовы к своему первому прыжку.

Вечером ужин, делимся впечатлениями.

День первого прыжкаДень первого прыжка
3 день

Полёты в аэротрубе

У вас будет 4 сеанса в аэротрубе по 15 минут каждый — по одному сеансу в день.

Из них 2 вечерних сеанса и 2 дневных.

Вы можете совершить повторные прыжки в любой день. Также можете прокатиться с инструктором на паратрайке (параплан с мотором).

Вам доступны полёты на туристическом самолёте.

Вечером барбекю, веселье, игры.

Полёты в аэротрубеПолёты в аэротрубе
4 день

Поездка в Рязань, баня

В этот день отправляемся в баньку, нас ожидает шикарный банный комплекс с двумя бассейнами. По пути осматриваем достопримечательности Рязани.

Вечером ужин, аэротруба, разговоры у костра.

Поездка в Рязань, баняПоездка в Рязань, баняПоездка в Рязань, баня
5 день

Полёт на воздушном шаре

В зависимости от погодных условий полёт на шаре сделаем утром на рассвете или вечером на закате.

День отдыха и развлечений. В течение дня полёты в аэротрубе.

На территории аэродрома есть теннисные корты, воркаут-площадка.

Если будет жарко, то вы сможете отправиться на озеро или просто почиллить.

Вечером собираемся на совместный ужин, делимся впечатлениями, играем, веселимся.

Полёт на воздушном шареПолёт на воздушном шаре
6 день

День отъезда

После завтрака прощаемся и отправляемся в Москву.

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в комфортабельных коттеджах.

В каждом коттедже есть отдельный туалет и душевая. Есть возможность выбрать спальню с двумя односпальными кроватями или большой двухспальной кроватью.

Если с вами дети, то есть коттеджи с отдельным диваном.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Крутицы»

5 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в уютном коттедже
  • Завтраки
  • Прыжок с парашютом
  • Полёт на воздушном шаре
  • Полёты в аэротрубе (60 минут)
  • Баня
  • Подарки от организаторов
  • Вечерние мероприятия
  • Сопровождение во время тура, решение всех вопросов
  • Видеосъемка и итоговый видеоролик
  • Мастер-класс по преодолению страхов
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Трансфер из Москвы и обратно
  • Видеосъёмка прыжка с парашютом
  • Обеды и ужины
  • Инструктор в аэротрубе
  • Полёт на самолёте
  • Полёт на паратрайке
  • Обучение свободному падению (лицензия парашютиста)
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Возьмите спортивную одежду и хорошее настроение, об остальном позаботимся мы!

Могу ли я заменить развлечения внутри пакета?

Да, мы настроим развлечения под вас. Например, вы не хотите летать в аэротрубе — без проблем, можете попробовать полёт на паратрайке или полетать на реактивном самолёте.

А если со мной ребёнок?

В стоимость программы включено проживание и питание одного ребёнка до 14 лет.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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