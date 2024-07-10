3 день

Полёты в аэротрубе

У вас будет 4 сеанса в аэротрубе по 15 минут каждый — по одному сеансу в день.

Из них 2 вечерних сеанса и 2 дневных.

Вы можете совершить повторные прыжки в любой день. Также можете прокатиться с инструктором на паратрайке (параплан с мотором).

Вам доступны полёты на туристическом самолёте.

Вечером барбекю, веселье, игры.