Скайдайвинг в Крутицах
Развлекательный, для любителей ярких эмоций — прыжки с парашютом в тандеме, полёты в аэротрубе, на туристическом самолёте и воздушном шаре. Спортивный — для тех, кто давно мечтал о самостоятельных прыжках с парашютом.
Вы пройдёте занятия по ускоренной программе обучения свободному падению, освоите парашютную систему и совершите первые самостоятельные прыжки.
июл
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Обучение, знакомство с инфраструктурой
Трансфер до аэродрома из Москвы происходит на автобусе с Южного автовокзала.
Мы встречаем вас на автовокзале Шилово и заселяем в коттеджи.
Ребята, желающие стать парашютистами отправляются на обучение с самого утра.
Знакомим с инфраструктурой дропзоны, обедаем.
Далее отдых после дороги, оформление документов.
За ужином общее знакомство и обсуждение мероприятий. Согласуем индивидуальные программы и развлечения.
Приветственные подарки от организаторов.
День первого прыжка
Вся группа будет разделена на две команды: спортсмены и туристы.
Команда спортсменов проходит ускоренный курс обучения свободному падению, а команда туристов развлекается в свободном режиме.
Но обе команды совершают свой первый прыжок в тандеме с инструктором.
Вы можете совершить полёт на самолёте, если не готовы к своему первому прыжку.
Вечером ужин, делимся впечатлениями.
Полёты в аэротрубе
У вас будет 4 сеанса в аэротрубе по 15 минут каждый — по одному сеансу в день.
Из них 2 вечерних сеанса и 2 дневных.
Вы можете совершить повторные прыжки в любой день. Также можете прокатиться с инструктором на паратрайке (параплан с мотором).
Вам доступны полёты на туристическом самолёте.
Вечером барбекю, веселье, игры.
Поездка в Рязань, баня
В этот день отправляемся в баньку, нас ожидает шикарный банный комплекс с двумя бассейнами. По пути осматриваем достопримечательности Рязани.
Вечером ужин, аэротруба, разговоры у костра.
Полёт на воздушном шаре
В зависимости от погодных условий полёт на шаре сделаем утром на рассвете или вечером на закате.
День отдыха и развлечений. В течение дня полёты в аэротрубе.
На территории аэродрома есть теннисные корты, воркаут-площадка.
Если будет жарко, то вы сможете отправиться на озеро или просто почиллить.
Вечером собираемся на совместный ужин, делимся впечатлениями, играем, веселимся.
День отъезда
После завтрака прощаемся и отправляемся в Москву.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в комфортабельных коттеджах.
В каждом коттедже есть отдельный туалет и душевая. Есть возможность выбрать спальню с двумя односпальными кроватями или большой двухспальной кроватью.
Если с вами дети, то есть коттеджи с отдельным диваном.
Варианты проживания
Отель «Крутицы»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в уютном коттедже
- Завтраки
- Прыжок с парашютом
- Полёт на воздушном шаре
- Полёты в аэротрубе (60 минут)
- Баня
- Подарки от организаторов
- Вечерние мероприятия
- Сопровождение во время тура, решение всех вопросов
- Видеосъемка и итоговый видеоролик
- Мастер-класс по преодолению страхов
- Что не входит
- Авиабилеты
- Трансфер из Москвы и обратно
- Видеосъёмка прыжка с парашютом
- Обеды и ужины
- Инструктор в аэротрубе
- Полёт на самолёте
- Полёт на паратрайке
- Обучение свободному падению (лицензия парашютиста)
- Место начала и завершения?
- Россия, Москва
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите спортивную одежду и хорошее настроение, об остальном позаботимся мы!
- Могу ли я заменить развлечения внутри пакета?
Да, мы настроим развлечения под вас. Например, вы не хотите летать в аэротрубе — без проблем, можете попробовать полёт на паратрайке или полетать на реактивном самолёте.
- А если со мной ребёнок?
В стоимость программы включено проживание и питание одного ребёнка до 14 лет.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.