Авторские туры в Рязани

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Город Рыбное Рязанской области, утро
9 мая
29 июня
27 июля
24 авг
10 900 за человека
Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
2 дня
Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
Ж. - д. вокзал Рязани, 10:15
16 500 за человека
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Авторский тур
6 дней
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Россия, Москва
10 июля
15 июля
20 июля
72 000 за человека
Масленичный разгуляй по Рязани и области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
ж/д вокзалы Рязань I и II
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
от 10 900 за человека
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
18 мая
15 июня
13 июля
10 авг
от 10 600 за человека
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
1 июня
29 июня
27 июля
24 авг
от 10 300 за человека
Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
Рязань
1 июня
29 июня
27 июля
24 авг
от 10 300 за человека
На байдарках по реке Пра за 8 дней
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На байдарках по реке Пра за 8 дней
г. Рязань
13 июля
21 июля
23 150 за человека
На байдарках по реке Пра за 4 дня
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На байдарках по реке Пра за 4 дня
г. Рязань и г. Воронеж
29 июня
9 авг
17 500 за человека
Земля воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Земля воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
Россия, Рязань
8 мая
3 июля
7 авг
от 30 100 за человека
В гостях у Рождественской Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В гостях у Рождественской Рязани
Россия, Рязань
6 янв
от 19 350 за человека
Новогодние каникулы в Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Рязани
Россия, Рязань
2 янв
4 янв
6 янв
от 12 150 за человека
В гости к известным рязанцам
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к известным рязанцам
Россия, Рязань
5 окт
2 ноя
30 ноя
от 1200010 600 за человека
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Россия, Рязань
3 янв
5 янв
от 12 150 за человека
Рождественские приключения в Рязани
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Рождественские приключения в Рязани
Рязань
7 янв
от 11 700 за человека
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Рязань
31 дек
от 10 500 за человека
В гости к известным рязанцам. Летний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к известным рязанцам. Летний тур
Россия, Рязань
18 мая
15 июня
13 июля
10 авг
от 10 600 за человека
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Москва
18 мая
29 июня
3 авг
28 сен
от 13 300 за человека
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Москва
10 мая
8 июня
6 июля
10 авг
от 12 390 за человека

Что посмотреть в Рязани на экскурсиях?

Среди достопримечательностей Рязани стоит отметить обилие объектов историко-культурного наследия. Приезжие могут увидеть здесь музеи, церкви, старинные дома, памятники. По всем этим местам проводятся многочисленные экскурсии. Кроме того, Рязань славится своими народными художественными промыслами, например, здесь проводится международный фестиваль гончаров. Однако город не живет прошлым. Разнообразить погружение в историю региона можно в современных торговых центрах, ресторанах, барах и ночных клубах

Местные экскурсоводы

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Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани

Самые популярные туры в Рязани
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19
  1. Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
  2. Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
  3. Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
  4. Масленичный разгуляй по Рязани и области
  5. В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
Что посмотреть в Рязани
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Рязанский Кремль
  2. Кремль
  3. Солотча
Сколько стоит тур в Рязани в апреле 2024
Сейчас в Рязани можно забронировать 19 авторских туров от 10 300 ₽ до 72 000 ₽ со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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