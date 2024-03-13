Авторские туры в Сегеже

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Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
Республика Карелия, Сегежа
14 июля
21 июля
28 июля
от 23 700 за человека

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