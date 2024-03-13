Авторский тур
7 дней
Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
Республика Карелия, Сегежа
14 июля
21 июля
28 июля
от 23 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ККирилл17 января 2024Оценка говорит сама за себя =)
- ИИнета16 января 2024Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.
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