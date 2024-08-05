3 день

Сплав от озера Челгозеро до мыса Водникова

Завтрак.

Сплав по маршруту: оз. Челгозеро — пор. Карежка — пор. Лоухи — пор. Хауда — пор. Кривой — пор. Тахко-падун — мыс Водников, 16 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.