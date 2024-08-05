Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии

Река Чирко-Кемь — одна из самых динамичных и интересных сплавных карельских рек.

Множество порогов различной сложности, красивые озёра: всё это на фоне скалистых берегов, соснового леса, мха и лишайников, черники, брусники, морошки и хорошей рыбалки.
5
3 отзыва
Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча на вокзале г. Сегежи. Трансфер на реку Чирка-Кемь

Встреча поезда на вокзале г. Сегежи.

Трансфер на р. Чирка-Кемь, 120 км.

Постановка палаточного лагеря.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Встреча на вокзале г. Сегежи. Трансфер на реку Чирка-КемьВстреча на вокзале г. Сегежи. Трансфер на реку Чирка-Кемь
2 день

Сплав до озера Челгозеро

Завтрак.

Подготовка снаряжения к выходу на реку.

Инструктаж, экипировка.

Тренировочное занятие на воде, выход на маршрут.

Сплав до озера Челгозеро, 12 км.

Река Чирко-Кемь длиной около 220 км, на протяжении которых пейзажи по берегам реки меняются до неузнаваемости: то вы неторопливо проплываете по гладким как зеркало плесам, то оказываетесь в узком каньоне с 30-метровыми скалами и бурными порогами.

Обед, постановка лагеря.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Сплав до озера ЧелгозероСплав до озера ЧелгозероСплав до озера ЧелгозероСплав до озера Челгозеро
3 день

Сплав от озера Челгозеро до мыса Водникова

Завтрак.

Сплав по маршруту: оз. Челгозеро — пор. Карежка — пор. Лоухи — пор. Хауда — пор. Кривой — пор. Тахко-падун — мыс Водников, 16 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Сплав от озера Челгозеро до мыса ВодниковаСплав от озера Челгозеро до мыса ВодниковаСплав от озера Челгозеро до мыса ВодниковаСплав от озера Челгозеро до мыса Водникова
4 день

Дневка. Туристическая баня

Завтрак.

Дневка.

Обед. Отдых.

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода.

«Банные процедуры» сглаживают напряжение от пережитых эмоций, расслабляют мышцы, отлично поднимают настроение.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Дневка. Туристическая баняДневка. Туристическая баняДневка. Туристическая баняДневка. Туристическая баня
5 день

Сплав от мыса Водникова до устья реки Растас

Завтрак.

Сплав по маршруту: Мыс Водников — пор. Ледма — устье р. Растас, 14 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Сплав от мыса Водникова до устья реки РастасСплав от мыса Водникова до устья реки РастасСплав от мыса Водникова до устья реки РастасСплав от мыса Водникова до устья реки Растас
6 день

Сплав от устья реки Растас до острова Старое Сосно

Завтрак.

Сплав по маршруту: устье р. Растас — пор. Кильбо — пор. Омос — пор. Нукутт — пор. Железные ворота — пор. Вигитус — пор. Ручей — пор. Рокк — о. Старое Сосно, 15 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Сплав от устья реки Растас до острова Старое СосноСплав от устья реки Растас до острова Старое СосноСплав от устья реки Растас до острова Старое СосноСплав от устья реки Растас до острова Старое Сосно
7 день

Сплав до поселка Борового. Трансфер в Кемь

Завтрак.

Сбор лагеря.

Сплав по маршруту: о. Старое Сосно — пор. Островной — пор. Елоха — пор. Рокконен — пор. Сосновый — пор. Елисей — пор. Олений — пор. Лоухи2 — пос. Боровой, 10 км.

Трансфер от пос. Боровой в г. Кемь.

Сплав до поселка Борового. Трансфер в КемьСплав до поселка Борового. Трансфер в Кемь

Проживание

Тур предусматриваем размещение в трехместных туристических палатках, заселение по 3 человека.

Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Стоимость тура на 1 человека:

Сплав на 6-местном катамаране5 участников + инструктор29 700 руб.
Сплав на 2-местном катамаране
(без инструктора)		2 участника без инструктора
(только для готового экипажа)		23 700 руб.

Заявки на участие в туре на 2-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей.

В туре участвуют дети с 8 лет в сопровождении родителей.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: рафтов/катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до ст. Сегежи и обратно из Кеми
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0° оплачивается при бронировании тура) - 700 руб. /тур
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сегежа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/бафф;
  • комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья — «городская».

7. Личные вещи:

  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальная аптечка;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы — паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги — рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое снаряжение для сплава предоставляется?

Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Какое снаряжение для лагеря предоставляется?

Палатки — трехместные. Заселение по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Какое питание в туре?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Неустойчивый мобильный сигнал на протяжении маршрута. Лучше «ловят» операторы «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Маршрут заявлен в МЧС.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков. Не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.

Возможны ли изменения в прграмме?

Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
5 авг 2024
Высокий уровень организации тура: все мероприятия и "стыковки" были вовремя и без накладок, грамотные и опытные инструкторы, умеющие объединить и вести группу, относящиеся к работе с душой, интересные и продуманные выезды "радиалки", рассчитанные на обычных людей без подготовки. Оцениваем работу тур оператора на 5 звёзд.
Высокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытныеВысокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытныеВысокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытныеВысокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытныеВысокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытныеВысокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытныеВысокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытныеВысокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытныеВысокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытныеВысокий уровень организации тура: все мероприятия и &quot;стыковки&quot; были вовремя и без накладок, грамотные и опытные
С
2 авг 2024
Прекрасно отдохнули, слиться с природой получилось на 100%, организация тура отличная.
Прекрасно отдохнули, слиться с природой получилось на 100%, организация тура отличная.Прекрасно отдохнули, слиться с природой получилось на 100%, организация тура отличная.Прекрасно отдохнули, слиться с природой получилось на 100%, организация тура отличная.Прекрасно отдохнули, слиться с природой получилось на 100%, организация тура отличная.Прекрасно отдохнули, слиться с природой получилось на 100%, организация тура отличная.
О
1 авг 2024
Впечатление от тура просто бомбическое. Инструкторы очень грамотные, дружелюбные, с чувством юмора! По организации - никаких нареканий, все расписано четко. Порадовало питание, набрали с собой орешков, думая, что будем недоедать, но как же мы ошибались - в итоге Не открыли ни одной пачки! Очень все было вкусно и питательно! Спасибо!
ХорошоТам