Множество порогов различной сложности, красивые озёра: всё это на фоне скалистых берегов, соснового леса, мха и лишайников, черники, брусники, морошки и хорошей рыбалки.
Программа тура по дням
Встреча на вокзале г. Сегежи. Трансфер на реку Чирка-Кемь
Встреча поезда на вокзале г. Сегежи.
Трансфер на р. Чирка-Кемь, 120 км.
Постановка палаточного лагеря.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав до озера Челгозеро
Завтрак.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Инструктаж, экипировка.
Тренировочное занятие на воде, выход на маршрут.
Сплав до озера Челгозеро, 12 км.
Река Чирко-Кемь длиной около 220 км, на протяжении которых пейзажи по берегам реки меняются до неузнаваемости: то вы неторопливо проплываете по гладким как зеркало плесам, то оказываетесь в узком каньоне с 30-метровыми скалами и бурными порогами.
Обед, постановка лагеря.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав от озера Челгозеро до мыса Водникова
Завтрак.
Сплав по маршруту: оз. Челгозеро — пор. Карежка — пор. Лоухи — пор. Хауда — пор. Кривой — пор. Тахко-падун — мыс Водников, 16 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка. Туристическая баня
Завтрак.
Дневка.
Обед. Отдых.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают напряжение от пережитых эмоций, расслабляют мышцы, отлично поднимают настроение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав от мыса Водникова до устья реки Растас
Завтрак.
Сплав по маршруту: Мыс Водников — пор. Ледма — устье р. Растас, 14 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав от устья реки Растас до острова Старое Сосно
Завтрак.
Сплав по маршруту: устье р. Растас — пор. Кильбо — пор. Омос — пор. Нукутт — пор. Железные ворота — пор. Вигитус — пор. Ручей — пор. Рокк — о. Старое Сосно, 15 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав до поселка Борового. Трансфер в Кемь
Завтрак.
Сбор лагеря.
Сплав по маршруту: о. Старое Сосно — пор. Островной — пор. Елоха — пор. Рокконен — пор. Сосновый — пор. Елисей — пор. Олений — пор. Лоухи2 — пос. Боровой, 10 км.
Трансфер от пос. Боровой в г. Кемь.
Проживание
Тур предусматриваем размещение в трехместных туристических палатках, заселение по 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура на 1 человека:
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников + инструктор
|29 700 руб.
|Сплав на 2-местном катамаране
(без инструктора)
|2 участника без инструктора
(только для готового экипажа)
|23 700 руб.
Заявки на участие в туре на 2-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей.
В туре участвуют дети с 8 лет в сопровождении родителей.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: рафтов/катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Сегежи и обратно из Кеми
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0° оплачивается при бронировании тура) - 700 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/бафф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
7. Личные вещи:
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы — паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги — рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое снаряжение для сплава предоставляется?
Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое снаряжение для лагеря предоставляется?
Палатки — трехместные. Заселение по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Какое питание в туре?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Неустойчивый мобильный сигнал на протяжении маршрута. Лучше «ловят» операторы «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков. Не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Возможны ли изменения в прграмме?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.