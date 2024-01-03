Ещё погоняем на снегоходах, полетаем на параплане, заглянем в пещеру Йети и увидим самые живописные места горной Шории.
А также попаримся в баньке, отдохнем в SPA и по вечерам будем дружно тусить в караоке, барах или отдыхать за настолками!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Шерегеш
Прибытие в аэропорт Новокузнецка и командный сбор.
Прилететь нужно до 7:00 утра.
К 12:00 приедем в Шерегеш.
Размещаемся в отеле.
После обеда прогуляемся по территории курорта.
С теми, кому необходимо взять в аренду лыжи или сноуборд, мы зайдем в прокат и поможем подобрать подходящее снаряжение.
Катнем пару трасс.
Вечером будет совместный приветственный ужин во фрирайд-баре и знакомство друг с другом.
Пробуем сибирские блюда и горячие напитки.
Свободное время и отдых.
По желанию можем пойти в бар или караоке!
Катаемся и отмечаем Новый год
После завтрака дружно отправляемся на склон.
Начинающие осваивают лыжи или сноуборд с инструкторами, а с ребятами с опытом идем кататься на трассы. Можем пофрирайдить в лесу с подъемников.
Обедаем командой в ресторане на горе, фотографируемся и пьем глинтвейн.
В течение дня снимаем желающих на камеру телефона во время спуска.
Возвращаемся со склона в 17:00.
Готовимся, собираемся к встрече Нового года.
А вечером нас ждет праздничный ужин, танцы до упаду, веселье и кураж!
Катаемся. Вечер в баньке
Отдыхаем, отсыпаемся после праздника.
Днем катаемся, фоткаемся.
Желающие могут полетать на параплане и любоваться сибирскими пейзажами с высоты птичьего полета
Вечером паримся в баньке и релаксируем.
Катаемся, едем на снегоходах к Поклонному кресту, вечер в SPA. Возможен фрирайд на ратраках
С утра раскатываем вельвет на трассах.
Начинающие продолжают занятия с инструкторами. Для опытных по желанию можем организовать фрирайд на ратраках или снегоходах.
Затем вас ждет часовая поездка к Поклонному Кресту на снегоходах на 1560 м.
Вернуться можно пассажиром либо пофрирайдить и спуститься вниз с тур лидером.
Возвращаемся в отель к 17 часам, переодеваемся и отдыхаем.
Вечером идем ужинать в тематический ресторан и пробовать местную кухню.
После ужина едем отдыхать в термы (СПА-комплекс).
Катаемся, вечер с танцами в клубе. При желании посещение зоопарка
После завтрака идем раскатывать склоны.
Новички уже покоряют зеленые трассы!
А с опытными поедем на фрирайд.
Днем по желанию можем посетить классный зоопарк «Оленегеш» и посмотреть северных обитателей Сибири.
Вечером идем танцевать и веселиться в клуб.
Поездка в Шорский Национальный Парк и пещеру Йети
С утра выезжаем на экскурсию в Шорский Национальный Парк: на месте пересаживаемся на снегоходы и в сани и начинаем эко путешествие по самым живописным местам!
Увидим заснеженные леса, реки, долины, а местный гид расскажет об этом удивительном месте.
Затем нас ждет походный обед с шикарными видами на снежные леса.
В завершении заедем в Азасскую пещеру, где по преданиям обитал Йети, и узнаем ее тайну!
Вечером возвращаемся обратно в Шерегеш. Ужинаем в баре и делимся впечатлениями о дне.
День отъезда
В 3:00 ночи выселяемся из отеля, едем в аэропорт Новокузнецка и уже думаем о том, когда вернемся в это прекрасное место вновь!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в уютном современном коттедже.
Расположен в 800 м от подъемника Sky way. Мы организуем трансфер до горы.
Коттедж новый, после ремонта 2022.
В 1 части дома: 2 изолированные спальни с раздельными кроватями, 2 санузла с душевыми с стиральной машиной, 2 ТV, сушилка для обуви и место для снаряжения, теплый пол, полностью оборудованная кухня-гостиная.
Во 2 части дома: 2 спальни с двуспальными кроватями, 2 спальни с раздельными кроватями. 2 санузла с душевыми с стиральной машиной, сушилка для обуви и место для снаряжения, теплый пол, полностью оборудованная кухня-гостиная.
Есть сауна.
Варианты проживания
Коттедж недалеко от подъёмника
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Новогодний стол и вечеринка на НГ / приветственный ужин в первый вечер (тур 3-9 января)
- Поездка на снегоходах к Поклонному Кресту за панорамными видами
- Дневная экскурсия на снегоходах и санях в Шорский Национальный Парк и в пещеру Йети с гидом
- Посещение SPA (3 часа)
- Отдых в бане (2 часа)
- Сопровождение группы самым душевным и заботливым тур-лидером
- Встреча в аэропорту
- Групповой трансфер от Новокузнецка до Шерегеша и обратно
- Групповой трансфер до горы и обратно (только в определенное время)
- Полноценная организация отдыха и развлечений
- Услуги организатора
- Что не входит
- Билеты до Новокузнецка и обратно
- Ски-пассы (в каждом секторе свой ски-пасс с различными вариантами пополнения, мы подскажем и расскажем, как выгодно приобретать ски-пасс, учитывая ваш уровень катания и пожелания)
- Питание (кроме НГ стола / приветственного ужина в 1 день)
- Полёт на параплане (4000 р.)
- Страховка (прим. 800 р.)
- Аренда снаряжения (для наших участников действует скидка в партнерском прокате)
- Заброски на ратраках в зоны фрирайда / инструктора для начинающих (2500 р. /занятие)
- Место начала и завершения?
- Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье (1 шт.). Мы катаем без всяких подкладок и слоев, в обычном тонком, не мёрзнем;
- хорошая теплая флисовая кофта/худи (1 шт.);
- горнолыжные носки (пара или две);
- горнолыжный костюм — куртка с мембраной и штаны или комбинезон (достаточно 10000, в Геше сухой климат), не должны сковывать движения;
- рекомендую приобрести защиту — шорты и наколенники;
- горнолыжная маска;
- шлем (обязательно!!);
- бафф. Есть разные варианты, подойдет обычная, тонкая. Цель — чтобы не задувало на склоне;
- горнолыжные перчатки. для сноуборда лучше с пальцами, так удобнее застегиваться;
- некоторые под шлем берут шапку, но если он с подкладкой, то можно в одном шлеме кататься, холодно не будет;
- еще рекомендую приобрести химические грелки для ног. Они клеятся на носки и сверху надеваете ботинок. ноги могут подмерзать.
Что можно взять в аренду:
- снаряжение: лыжи и палки / сноуборд, горнолыжные ботинки (1000-1200 р. /день);
- шлем (от 250 р. /день);
- костюм (от 400 р. /день);
- аксессуары: маска, перчатки (от 250 р. /день).
- Каким рейсом лететь в Новокузнецк?
Рекомендованные рейсы из Москвы: Аэрофлот (SU 1458 - SU 1459), S7 (S7 2625 - S7 2628).
Рекомендованные рейсы из Санкт-Петербурга: Nordwind N4-321 - Аэрофлот SU 1459 / S7 2628.
Если вы летите из другого города, напишите мне, и я помогу выбрать оптимальный вариант перелёта.
- Когда и где встречаемся в первый день тура?
Мы встречаем вас в аэропорту г. Новокузнецка в зоне прилёта:)
- Я хочу поехать один/одна, мне будет комфортно в туре?
Конечно!:) Ведь у нас почти все приезжают по одному и находят новых друзей. Миссия нашей компании —объединять единомышленников в классных местах!
- Как организован фрирайд в туре?
Для желающих пофрирайдить мы организуем заброски на ратраках в зоны фрирайда: на полдня (4500 р.) и на день (9000 р.).
Туда включено: 2 сопровождающих гида на группу, инструктаж, заброска если на полдня, то 3-4 спуска, если на полный день, то 8-10 спусков и противоловинная снаряга.
Также мы можем пофрирайдить с вами с подъемников, знаем места, сопроводим и заснимем ваши спуски)
- Как организовано обучение, если я никогда не катался/мало опыта?
С вами будут заниматься профессиональные проверенные инструктора по борду и лыжам. Они поставят вас и технику, к концу недели будете гонять сами по зеленым трассам!
Также мы помогаем и консультируем по выбору экипировки, одежды. В Геше у нас есть партнерский прокат - на месте поможем подобрать снарягу с хорошей скидкой.
- Я хочу только покататься, без доп. активностей и экскурсий. Это возможно?
Да! Мы понимаем ваше желание раскатывать склоны:)
Для этого у нас действует второй тариф «Мне только покататься и классную компанию».
Стоимость тура без экскурсий, СПА и бани составляет 67.500 руб.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору