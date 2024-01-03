Новый год в Шерегеше

Новогодний тур в Шерегеше
Перезагрузиться, оторваться от рутины и встретить самый главный праздник в тёплой компании — наша основная миссия и цель этого тура! Мы не только раскатаем пухляк и поставим тебя на борд или лыжи.

Ещё погоняем на снегоходах, полетаем на параплане, заглянем в пещеру Йети и увидим самые живописные места горной Шории.

А также попаримся в баньке, отдохнем в SPA и по вечерам будем дружно тусить в караоке, барах или отдыхать за настолками!
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Новый год в компании друзей
Новый год в компании друзей
Шумно ворвемся в 2024 год и отпразднуем в новой яркой компании
Поездки на снегоходах
Поездки на снегоходах
Покатаемся на снегоходах до самой высокой точки Шерегеша — Поклонный Крест, откуда открываются великолепные виды на Горную Шорию
Русская баня и СПА
Русская баня и СПА
Что может быть лучше, чем жаркая русская банька с вениками и чаем после каталки? В другой вечер расслабимся в СПА комплексе
Пещера Йети и Шорский Национальный Парк
Пещера Йети и Шорский Национальный Парк
В санях и на снегоходах совершим путешествие с гидом по самым живописным местам, сделаем красивые фото, а напоследок исследуем пещеру Йети

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Шерегеш

Прибытие в аэропорт Новокузнецка и командный сбор.

Прилететь нужно до 7:00 утра.

К 12:00 приедем в Шерегеш.

Размещаемся в отеле.

После обеда прогуляемся по территории курорта.

С теми, кому необходимо взять в аренду лыжи или сноуборд, мы зайдем в прокат и поможем подобрать подходящее снаряжение.

Катнем пару трасс.

Вечером будет совместный приветственный ужин во фрирайд-баре и знакомство друг с другом.

Пробуем сибирские блюда и горячие напитки.

Свободное время и отдых.

По желанию можем пойти в бар или караоке!

Добро пожаловать в ШерегешДобро пожаловать в ШерегешДобро пожаловать в Шерегеш
2 день

Катаемся и отмечаем Новый год

После завтрака дружно отправляемся на склон.

Начинающие осваивают лыжи или сноуборд с инструкторами, а с ребятами с опытом идем кататься на трассы. Можем пофрирайдить в лесу с подъемников.

Обедаем командой в ресторане на горе, фотографируемся и пьем глинтвейн.

В течение дня снимаем желающих на камеру телефона во время спуска.

Возвращаемся со склона в 17:00.

Готовимся, собираемся к встрече Нового года.

А вечером нас ждет праздничный ужин, танцы до упаду, веселье и кураж!

Катаемся и отмечаем Новый годКатаемся и отмечаем Новый годКатаемся и отмечаем Новый год
3 день

Катаемся. Вечер в баньке

Отдыхаем, отсыпаемся после праздника.

Днем катаемся, фоткаемся.

Желающие могут полетать на параплане и любоваться сибирскими пейзажами с высоты птичьего полета

Вечером паримся в баньке и релаксируем.

Катаемся. Вечер в банькеКатаемся. Вечер в банькеКатаемся. Вечер в баньке
4 день

Катаемся, едем на снегоходах к Поклонному кресту, вечер в SPA. Возможен фрирайд на ратраках

С утра раскатываем вельвет на трассах.

Начинающие продолжают занятия с инструкторами. Для опытных по желанию можем организовать фрирайд на ратраках или снегоходах.

Затем вас ждет часовая поездка к Поклонному Кресту на снегоходах на 1560 м.

Вернуться можно пассажиром либо пофрирайдить и спуститься вниз с тур лидером.

Возвращаемся в отель к 17 часам, переодеваемся и отдыхаем.

Вечером идем ужинать в тематический ресторан и пробовать местную кухню.

После ужина едем отдыхать в термы (СПА-комплекс).

Катаемся, едем на снегоходах к Поклонному кресту, вечер в SPA. Возможен фрирайд на ратракахКатаемся, едем на снегоходах к Поклонному кресту, вечер в SPA. Возможен фрирайд на ратракахКатаемся, едем на снегоходах к Поклонному кресту, вечер в SPA. Возможен фрирайд на ратраках
5 день

Катаемся, вечер с танцами в клубе. При желании посещение зоопарка

После завтрака идем раскатывать склоны.

Новички уже покоряют зеленые трассы!

А с опытными поедем на фрирайд.

Днем по желанию можем посетить классный зоопарк «Оленегеш» и посмотреть северных обитателей Сибири.

Вечером идем танцевать и веселиться в клуб.

Катаемся, вечер с танцами в клубе. При желании посещение зоопаркаКатаемся, вечер с танцами в клубе. При желании посещение зоопаркаКатаемся, вечер с танцами в клубе. При желании посещение зоопарка
6 день

Поездка в Шорский Национальный Парк и пещеру Йети

С утра выезжаем на экскурсию в Шорский Национальный Парк: на месте пересаживаемся на снегоходы и в сани и начинаем эко путешествие по самым живописным местам!

Увидим заснеженные леса, реки, долины, а местный гид расскажет об этом удивительном месте.

Затем нас ждет походный обед с шикарными видами на снежные леса.

В завершении заедем в Азасскую пещеру, где по преданиям обитал Йети, и узнаем ее тайну!

Вечером возвращаемся обратно в Шерегеш. Ужинаем в баре и делимся впечатлениями о дне.

Поездка в Шорский Национальный Парк и пещеру ЙетиПоездка в Шорский Национальный Парк и пещеру ЙетиПоездка в Шорский Национальный Парк и пещеру Йети
7 день

День отъезда

В 3:00 ночи выселяемся из отеля, едем в аэропорт Новокузнецка и уже думаем о том, когда вернемся в это прекрасное место вновь!

День отъездаДень отъездаДень отъезда

Проживание

В туре предусмотрено проживание в уютном современном коттедже.

Расположен в 800 м от подъемника Sky way. Мы организуем трансфер до горы.

Коттедж новый, после ремонта 2022.

В 1 части дома: 2 изолированные спальни с раздельными кроватями, 2 санузла с душевыми с стиральной машиной, 2 ТV, сушилка для обуви и место для снаряжения, теплый пол, полностью оборудованная кухня-гостиная.

Во 2 части дома: 2 спальни с двуспальными кроватями, 2 спальни с раздельными кроватями. 2 санузла с душевыми с стиральной машиной, сушилка для обуви и место для снаряжения, теплый пол, полностью оборудованная кухня-гостиная.

Есть сауна.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Коттедж недалеко от подъёмника

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Новогодний стол и вечеринка на НГ / приветственный ужин в первый вечер (тур 3-9 января)
  • Поездка на снегоходах к Поклонному Кресту за панорамными видами
  • Дневная экскурсия на снегоходах и санях в Шорский Национальный Парк и в пещеру Йети с гидом
  • Посещение SPA (3 часа)
  • Отдых в бане (2 часа)
  • Сопровождение группы самым душевным и заботливым тур-лидером
  • Встреча в аэропорту
  • Групповой трансфер от Новокузнецка до Шерегеша и обратно
  • Групповой трансфер до горы и обратно (только в определенное время)
  • Полноценная организация отдыха и развлечений
  • Услуги организатора
Что не входит
  • Билеты до Новокузнецка и обратно
  • Ски-пассы (в каждом секторе свой ски-пасс с различными вариантами пополнения, мы подскажем и расскажем, как выгодно приобретать ски-пасс, учитывая ваш уровень катания и пожелания)
  • Питание (кроме НГ стола / приветственного ужина в 1 день)
  • Полёт на параплане (4000 р.)
  • Страховка (прим. 800 р.)
  • Аренда снаряжения (для наших участников действует скидка в партнерском прокате)
  • Заброски на ратраках в зоны фрирайда / инструктора для начинающих (2500 р. /занятие)
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье (1 шт.). Мы катаем без всяких подкладок и слоев, в обычном тонком, не мёрзнем;
  • хорошая теплая флисовая кофта/худи (1 шт.);
  • горнолыжные носки (пара или две);
  • горнолыжный костюм — куртка с мембраной и штаны или комбинезон (достаточно 10000, в Геше сухой климат), не должны сковывать движения;
  • рекомендую приобрести защиту — шорты и наколенники;
  • горнолыжная маска;
  • шлем (обязательно!!);
  • бафф. Есть разные варианты, подойдет обычная, тонкая. Цель — чтобы не задувало на склоне;
  • горнолыжные перчатки. для сноуборда лучше с пальцами, так удобнее застегиваться;
  • некоторые под шлем берут шапку, но если он с подкладкой, то можно в одном шлеме кататься, холодно не будет;
  • еще рекомендую приобрести химические грелки для ног. Они клеятся на носки и сверху надеваете ботинок. ноги могут подмерзать.

Что можно взять в аренду:

  • снаряжение: лыжи и палки / сноуборд, горнолыжные ботинки (1000-1200 р. /день);
  • шлем (от 250 р. /день);
  • костюм (от 400 р. /день);
  • аксессуары: маска, перчатки (от 250 р. /день).
Каким рейсом лететь в Новокузнецк?

Рекомендованные рейсы из Москвы: Аэрофлот (SU 1458 - SU 1459), S7 (S7 2625 - S7 2628).

Рекомендованные рейсы из Санкт-Петербурга: Nordwind N4-321 - Аэрофлот SU 1459 / S7 2628.

Если вы летите из другого города, напишите мне, и я помогу выбрать оптимальный вариант перелёта.

Когда и где встречаемся в первый день тура?

Мы встречаем вас в аэропорту г. Новокузнецка в зоне прилёта:)

Я хочу поехать один/одна, мне будет комфортно в туре?

Конечно!:) Ведь у нас почти все приезжают по одному и находят новых друзей. Миссия нашей компании —объединять единомышленников в классных местах!

Как организован фрирайд в туре?

Для желающих пофрирайдить мы организуем заброски на ратраках в зоны фрирайда: на полдня (4500 р.) и на день (9000 р.).

Туда включено: 2 сопровождающих гида на группу, инструктаж, заброска если на полдня, то 3-4 спуска, если на полный день, то 8-10 спусков и противоловинная снаряга.

Также мы можем пофрирайдить с вами с подъемников, знаем места, сопроводим и заснимем ваши спуски)

Как организовано обучение, если я никогда не катался/мало опыта?

С вами будут заниматься профессиональные проверенные инструктора по борду и лыжам. Они поставят вас и технику, к концу недели будете гонять сами по зеленым трассам!

Также мы помогаем и консультируем по выбору экипировки, одежды. В Геше у нас есть партнерский прокат - на месте поможем подобрать снарягу с хорошей скидкой.

Я хочу только покататься, без доп. активностей и экскурсий. Это возможно?

Да! Мы понимаем ваше желание раскатывать склоны:)

Для этого у нас действует второй тариф «Мне только покататься и классную компанию».

Стоимость тура без экскурсий, СПА и бани составляет 67.500 руб.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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