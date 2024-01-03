1 день

Добро пожаловать в Шерегеш

Прибытие в аэропорт Новокузнецка и командный сбор.

Прилететь нужно до 7:00 утра.

К 12:00 приедем в Шерегеш.

Размещаемся в отеле.

После обеда прогуляемся по территории курорта.

С теми, кому необходимо взять в аренду лыжи или сноуборд, мы зайдем в прокат и поможем подобрать подходящее снаряжение.

Катнем пару трасс.

Вечером будет совместный приветственный ужин во фрирайд-баре и знакомство друг с другом.

Пробуем сибирские блюда и горячие напитки.

Свободное время и отдых.

По желанию можем пойти в бар или караоке!