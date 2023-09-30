М Маврина Шерегеш на Новый год Всё Супер!!!

А Алина Шерегеш на Новый год Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!

Н Наталия Шерегеш на Новый год Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.

В Владислав Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш Все идеально.

А Антон Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏

А Александра Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥

Н Наталья Плеханова Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми Благодарю Большую страну за предложение по такому уникальному маршруту

Е Екатерина Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми Все супер