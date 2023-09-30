Авторские туры в Шерегеше

Туры по городам России
Новый год в Шерегеше
Авторский тур
7 дней
Новый год в Шерегеше
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
75 500 за человека
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Авторский тур
6 дней
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
100 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маврина
    30 сентября 2023
    Шерегеш на Новый год
    Всё Супер!!!
    Всё Супер!!!
  • А
    Алина
    28 сентября 2023
    Шерегеш на Новый год
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
  • Н
    Наталия
    28 сентября 2023
    Шерегеш на Новый год
    Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
    Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура
  • В
    Владислав
    19 августа 2023
    Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
    Все идеально.
    Все идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеально
  • А
    Антон
    2 августа 2023
    Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
    Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
    Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался
  • А
    Александра
    31 июля 2023
    Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
    Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥
    Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а
  • Н
    Наталья Плеханова
    15 августа 2022
    Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
    Благодарю Большую страну за предложение по такому уникальному маршруту
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2022
    Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
    Все супер
  • Н
    Наталья
    14 августа 2022
    Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
    Отличный туроператор, это 3 тур, который я купила у них. И думаю, что не последний, претензий нет, только хорошие впечатления и воспоминания.

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу

Самые популярные туры в Шерегеше
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Новый год в Шерегеше
  2. Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сколько стоит тур в Шерегеше в апреле 2024
Сейчас в Шерегеше можно забронировать 2 тура от 75 500 ₽ до 100 000 ₽.
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