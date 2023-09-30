Авторский тур
7 дней
Новый год в Шерегеше
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
75 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
100 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаврина30 сентября 2023Шерегеш на Новый годВсё Супер!!!
- ААлина28 сентября 2023Шерегеш на Новый годЕсли под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
- ННаталия28 сентября 2023Шерегеш на Новый годПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
- ВВладислав19 августа 2023Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на ШерегешВсе идеально.
- ААнтон2 августа 2023Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на ШерегешХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
- ААлександра31 июля 2023Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на ШерегешСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥
- ННаталья Плеханова15 августа 2022Чарующий Дагестан. Автопутешествие из ПермиБлагодарю Большую страну за предложение по такому уникальному маршруту
- ЕЕкатерина14 августа 2022Чарующий Дагестан. Автопутешествие из ПермиВсе супер
- ННаталья14 августа 2022Чарующий Дагестан. Автопутешествие из ПермиОтличный туроператор, это 3 тур, который я купила у них. И думаю, что не последний, претензий нет, только хорошие впечатления и воспоминания.
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу
Самые популярные туры в Шерегеше
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Шерегеше в апреле 2024
Сейчас в Шерегеше можно забронировать 2 тура от 75 500 ₽ до 100 000 ₽.
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