1 день

Пермь - Усьвинские столбы - Усьва

07.00 Встреча у центрального входа ДК Солдатова (г. Пермь, ул. Куйбышева, 79).

Наше путешествие по пермской земле начинается!

Отправляемся в сторону п. Усьва. По пути остановимся на завтрак в кафе «Ермак».

Усьва — совсем маленький, но очень живописный посёлок, расположенный на одноименной реке.

Окрестности поселка настолько красивы, что его облюбовали туристы и кинематографисты. Именно из Усьвы начинается путь к самым узнаваемых достопримечательностей Пермского края — Усьвинским столбам и Каменному городу.

По прибытии в поселок отправимся на пешую прогулку по сказочному заснеженному лесу до Усьвинских столбов (5 км в одну сторону).

Вдоль берега реки Усьвы мы дойдём до подножья Усьвинских столбов — скальной стены высотой более 100 метров.

Поднимемся на смотровую площадку, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых», сделаем памятные фотографии с плавным изгибом реки Усьва и панорамой уральской тайги.

Любуясь этими прекрасными видами, устроим обеденный перекус с согревающим чаем.

Но пора возвращаться. Нас ждет переезд на базу, размещение, ужин и вечер знакомств и первых впечатлений.

Авто: 200 км.

Пешком: 10 км.

Проживание: база.

Питание: обед перекусом, ужин.