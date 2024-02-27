Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма "Сердце Пармы" и прохождения игры "Чёрная книга". Причём мотивация от игры много выше. Чердынь, Покча, Вильгорт, Ныроб - это всё игровые локации. К сожалению, не всё удалось посмотреть. С другой стороны, самобытная природа края, солеварни, храмы с местным колоритом, съёмочные локации, много-много снега, мороз и солнце - это не оставит равнодушными никого.

Д Дмитрий

Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.