Авторские туры в Соликамске

Туры по городам России
Пермь Великая. Автотур по северу края
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Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пермь Великая. Автотур по северу края
г. Пермь
3 янв
49 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Пермь Великая. Автотур по северу края
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Пермь Великая. Автотур по северу края
    Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма "Сердце Пармы" и прохождения игры "Чёрная книга". Причём мотивация от игры много выше. Чердынь, Покча, Вильгорт, Ныроб - это всё игровые локации. К сожалению, не всё удалось посмотреть. С другой стороны, самобытная природа края, солеварни, храмы с местным колоритом, съёмочные локации, много-много снега, мороз и солнце - это не оставит равнодушными никого.
    Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Пермь Великая. Автотур по северу края
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Соликамску и его окрестностям. Откройте для себя исторические сокровища Чердыня и Усолья, узнайте о прошлом соляных шахт и их значении для региона. Туры из Перми в Соликамск — это шанс прикоснуться к уникальной культуре и природе Пермского края. Бронируйте сейчас и станьте частью этого захватывающего путешествия!
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