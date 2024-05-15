Экскурсовод встречает вас на ж. -д. вокзале Владимира в 10:15.

От вашего места жительства до точки встречи вы добираетесь самостоятельно. Рекомендуем электричку «Фирменный экспресс» из Москвы во Владимир, отправляющуюся в 07:47 с Курского вокзала (необходимо заранее приобрести билеты).

На комфортабельном трансфере с увлекательной экскурсией в пути едем в Суздаль. Время в дороге пролетит незаметно — 50 минут.

Сегодня вы увидите лучшие смотровые площадки и самые значимые места города в интерактивном формате. Вас ждёт насыщенная программа! Прогуляетесь по «Ильинскому лугу» и живописной тропе по берегу реки Каменки вдоль могучих стен, осмотрите снаружи архитектурный ансамбль Покровского монастыря, подниметесь на самую высокую точку Суздаля.

Заселение в гостиницу, отдых и обед.

Продолжим узнавать город в форме квеста по кремлю, древнейшей части города. Для нас важно показать не только величественную архитектуру и тысячелетнюю историю, но и суздальский мир забав и игр, который очень любили наши предки. Повеселимся и узнаем много нового! Дополнительно можно сделать фотографии в исторических костюмах на память.

Вечером свободное время. Гид подскажет хорошие места для самостоятельной прогулки и ужина с учётом ваших пожеланий.

Встретимся в гостинице и устроим душевные посиделки со старинными русскими играми на современный лад и суздальским колоритом. Вечер дополнится ароматным чаем с традиционными сладостями.