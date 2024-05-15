Весёлая поездка с играми и русскими сладостями к старинным друзьям
Увидите самую настоящую ветряную мельницу, колодцы, амбары и душевно проведёте время со сладостями и чаепитием в хорошей компании. Будем веселиться и узнавать новое вместе!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 999 ₽
Описание
Организационные детали
Участие с детьми от 6 лет.
Проживание. Размещение в 2-3-местных номерах со всеми удобствами в отеле в Суздале. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость тура включен завтрак. Обеды и ужины оплачиваются по чеку в кафе.
Программа тура по дням
Квест и старинные русские игры с суздальским колоритом
Экскурсовод встречает вас на ж. -д. вокзале Владимира в 10:15.
От вашего места жительства до точки встречи вы добираетесь самостоятельно. Рекомендуем электричку «Фирменный экспресс» из Москвы во Владимир, отправляющуюся в 07:47 с Курского вокзала (необходимо заранее приобрести билеты).
На комфортабельном трансфере с увлекательной экскурсией в пути едем в Суздаль. Время в дороге пролетит незаметно — 50 минут.
Сегодня вы увидите лучшие смотровые площадки и самые значимые места города в интерактивном формате. Вас ждёт насыщенная программа! Прогуляетесь по «Ильинскому лугу» и живописной тропе по берегу реки Каменки вдоль могучих стен, осмотрите снаружи архитектурный ансамбль Покровского монастыря, подниметесь на самую высокую точку Суздаля.
Заселение в гостиницу, отдых и обед.
Продолжим узнавать город в форме квеста по кремлю, древнейшей части города. Для нас важно показать не только величественную архитектуру и тысячелетнюю историю, но и суздальский мир забав и игр, который очень любили наши предки. Повеселимся и узнаем много нового! Дополнительно можно сделать фотографии в исторических костюмах на память.
Вечером свободное время. Гид подскажет хорошие места для самостоятельной прогулки и ужина с учётом ваших пожеланий.
Встретимся в гостинице и устроим душевные посиделки со старинными русскими играми на современный лад и суздальским колоритом. Вечер дополнится ароматным чаем с традиционными сладостями.
Загадки Кидекши и в гости к бабушке на 200 лет назад
После завтрака в отеле отправляемся в древнее село Кидекшу к древнейшему русскому белокаменному храму. Сможем прикоснуться к 9 векам истории! Когда-то именно здесь была резиденция Юрия Долгорукого. Представьте, в каком богатом историей и значимом месте вы побываете! Увидите фрески 12 века.
Выезд из гостиницы, обед с дегустацией кваса (по желанию).
Завершим путешествие интерактивной экскурсией по Музею деревянного зодчества под открытым небом в Суздале. Почувствуем себя в гостях у бабушки с дедушкой, вернёмся в прошлое, увидим, где мололи муку, как жили дети и подростки много лет назад. Если повезёт, встретим домашних животных.
Приедем во Владимир на ж. -д. вокзал к 16:00.
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Что включено
- Все переезды по программе
- Завтрак
- Работа и сопровождение гидом
- Проживание в отеле в 2-3-местных номерах
- Интерактивные экскурсии и входные билеты на объекты по программе
- Квест по кремлю
- Вечерняя развлекательная программа
Что не входит в цену
- Дегустация кваса во время обеда
- Ужин и 2 обеда
- Одноместное размещение (1550 рублей с человека)
- Фотосессия в исторических костюмах