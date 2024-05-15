«Суздальские потешки» для всей семьи
Авторский тур в Суздале

Весёлая поездка с играми и русскими сладостями к старинным друзьям

Соединить веселье с пользой? Легко! Суздаль - не только церкви и история, но и мир забав и игр. Вы приедете в гости к старинным друзьям и в резиденцию Юрия Долгорукого. Узнаете, как жили люди много лет назад, что делали на досуге. Погрузитесь в русские игры и пройдёте интереснейший квест по кремлю.

Увидите самую настоящую ветряную мельницу, колодцы, амбары и душевно проведёте время со сладостями и чаепитием в хорошей компании. Будем веселиться и узнавать новое вместе!
«Суздальские потешки» для всей семьи
«Суздальские потешки» для всей семьи
«Суздальские потешки» для всей семьи
Ближайшие даты:
15
мая
22
мая
29
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие с детьми от 6 лет.

Проживание. Размещение в 2-3-местных номерах со всеми удобствами в отеле в Суздале. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость тура включен завтрак. Обеды и ужины оплачиваются по чеку в кафе.

Программа тура по дням

1 день

Квест и старинные русские игры с суздальским колоритом

Экскурсовод встречает вас на ж. -д. вокзале Владимира в 10:15.
От вашего места жительства до точки встречи вы добираетесь самостоятельно. Рекомендуем электричку «Фирменный экспресс» из Москвы во Владимир, отправляющуюся в 07:47 с Курского вокзала (необходимо заранее приобрести билеты).

На комфортабельном трансфере с увлекательной экскурсией в пути едем в Суздаль. Время в дороге пролетит незаметно — 50 минут.

Сегодня вы увидите лучшие смотровые площадки и самые значимые места города в интерактивном формате. Вас ждёт насыщенная программа! Прогуляетесь по «Ильинскому лугу» и живописной тропе по берегу реки Каменки вдоль могучих стен, осмотрите снаружи архитектурный ансамбль Покровского монастыря, подниметесь на самую высокую точку Суздаля.

Заселение в гостиницу, отдых и обед.

Продолжим узнавать город в форме квеста по кремлю, древнейшей части города. Для нас важно показать не только величественную архитектуру и тысячелетнюю историю, но и суздальский мир забав и игр, который очень любили наши предки. Повеселимся и узнаем много нового! Дополнительно можно сделать фотографии в исторических костюмах на память.

Вечером свободное время. Гид подскажет хорошие места для самостоятельной прогулки и ужина с учётом ваших пожеланий.

Встретимся в гостинице и устроим душевные посиделки со старинными русскими играми на современный лад и суздальским колоритом. Вечер дополнится ароматным чаем с традиционными сладостями.

Квест и старинные русские игры с суздальским колоритомКвест и старинные русские игры с суздальским колоритомКвест и старинные русские игры с суздальским колоритомКвест и старинные русские игры с суздальским колоритомКвест и старинные русские игры с суздальским колоритомКвест и старинные русские игры с суздальским колоритомКвест и старинные русские игры с суздальским колоритомКвест и старинные русские игры с суздальским колоритомКвест и старинные русские игры с суздальским колоритом
2 день

Загадки Кидекши и в гости к бабушке на 200 лет назад

После завтрака в отеле отправляемся в древнее село Кидекшу к древнейшему русскому белокаменному храму. Сможем прикоснуться к 9 векам истории! Когда-то именно здесь была резиденция Юрия Долгорукого. Представьте, в каком богатом историей и значимом месте вы побываете! Увидите фрески 12 века.

Выезд из гостиницы, обед с дегустацией кваса (по желанию).

Завершим путешествие интерактивной экскурсией по Музею деревянного зодчества под открытым небом в Суздале. Почувствуем себя в гостях у бабушки с дедушкой, вернёмся в прошлое, увидим, где мололи муку, как жили дети и подростки много лет назад. Если повезёт, встретим домашних животных.

Приедем во Владимир на ж. -д. вокзал к 16:00.

Загадки Кидекши и в гости к бабушке на 200 лет назадЗагадки Кидекши и в гости к бабушке на 200 лет назадЗагадки Кидекши и в гости к бабушке на 200 лет назадЗагадки Кидекши и в гости к бабушке на 200 лет назадЗагадки Кидекши и в гости к бабушке на 200 лет назадЗагадки Кидекши и в гости к бабушке на 200 лет назад

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Завтрак
  • Работа и сопровождение гидом
  • Проживание в отеле в 2-3-местных номерах
  • Интерактивные экскурсии и входные билеты на объекты по программе
  • Квест по кремлю
  • Вечерняя развлекательная программа
Что не входит в цену
  • Дегустация кваса во время обеда
  • Ужин и 2 обеда
  • Одноместное размещение (1550 рублей с человека)
  • Фотосессия в исторических костюмах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, ж. - д. вокзал, 10:15
Завершение: Владимир, ж. - д. вокзал, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Суздаля

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыВладимирВыездныеСуздальский кремльПопулярные местаПокровский монастырьСвятые местаКидекша
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Суздале
Все туры из Суздаля
All Airlines
ХорошоТам