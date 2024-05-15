Авторские туры в Суздале

Туры по городам России
«Суздальские потешки» для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
«Суздальские потешки» для всей семьи
Весёлая поездка с играми и русскими сладостями к старинным друзьям
Владимир, ж. - д. вокзал, 10:15
15 мая
22 мая
29 мая
12 999 за человека
По взмаху дирижёрской палочки. Изысканные выходные в Суздале под музыкальный аккомпанемент
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
По взмаху дирижёрской палочки. Изысканные выходные в Суздале под музыкальный аккомпанемент
Насладиться музыкой на природе и в исторических локациях и пообщаться со звёздами мировой сцены
Суздаль, автовокзал, 10:00
7 июня
105 000 за человека

Что посмотреть в Суздале на экскурсиях?

В Суздале и в его окрестностях достаточно много достопримечательностей, в первую очередь это средневековые памятники расположенные прямо под открытым небом, например такие, как Суздальский Кремль и живописные деревянные домики, и близлежащие сёла с красочными пейзажами и конечно же многочисленные природные красоты

Местные экскурсоводы

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Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю

Самые популярные туры в Суздале
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. «Суздальские потешки» для всей семьи
  2. По взмаху дирижёрской палочки. Изысканные выходные в Суздале под музыкальный аккомпанемент
Сколько стоит тур в Суздале в апреле 2024
Сейчас в Суздале можно забронировать 2 тура от 12 999 ₽ до 105 000 ₽.
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