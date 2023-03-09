2 день

Старт экспедиции. Манси

8:00 Подъём, утренние сборы.

9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

По желанию участников экспедиции время завтрака может быть спланировано заблаговременно.

Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ).

Увязка снаряжения на багажник квадроциклов.

Инструктаж, тестовые проезды, проверка квадроциклов.

11:00 Старт экспедиции по направлению к Перевалу Дятлова – в национальный мансийский поселок Ушма.

В пути группа квадроциклистов пересекает вброд несколько горных рек: Вижай, Тошемка, Ушма.

В дождливые дни переправы представляют собой серьезное испытание — и течение быстрое, и уровень воды бывает высоким.

В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы техники по наиболее оптимальному пути или используют вспомогательные средства — надувные гондолы.

Нитка маршрута ATV-тура на перевал Дятлова проходит по глухой таёжной вездеходной дороге.

Первая часть маршрута заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма (в 60 км от точки старта), который представляет собой становище из нескольких жилых домов, расположенных по обоим берегам таёжной реки Лозьвы, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными «избушками на курьих ножках».

В Ушме нет заборов и огородов.

Манси не занимаются сельским хозяйством, а живут исключительно за счет охоты.

Мужчины заняты в лесу на промысле в поисках дичи, а женщины — воспитанием детей, выделкой шкур, изготовлением изделий и сувениров, обуви (унты и бурки), корзин (туяски), одежды (малица, шапки) и других предметов для домашнего обихода, промысла и охоты (куклы, ложки, тарелки, камусовые лыжи).

Также манси преуспели в обработке и выделке шкур ценных животных (норка, куница, соболь).

Одна из достопримечательностей этого места — это останки первой в СССР колонии-поселения, где проживали расконвоированные заключенные.

В советские времена здесь работала лесопилка, баня, хлебопекарня, а также разбит парк с детскими качелями и клумбами.

С конца 70-х годов колония прекратила свое существование, жители поселка покинули эти места из-з отсутствия работы и перспектив.

На данный момент останки поселка производят угнетающее впечатление: разрушенные и заброшенные дома, остатки скотного двора и груды искореженного металла.

Лучше прочих построек хорошо сохранился деревянный карцер с тремя камерами для заключенных — верхние нары на огромных цепях, большие, амбарного типа замки, ни света, ни умывальника, ни туалета.

В соседней одиночной камере даже и нар нет: только стены и бетонный пол.

15:00-16:00 Отдых и обед на полянке в излучине реки.

В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню).

После короткого перерыва команда продолжает движение на север к базовому лагерю, расположенного в начале подъема на перевал.

Заключительная часть дороги проходит по старым путикам, набитым вездеходами.

19:00 (20:00) Прибытие на стоянку под названием «изба Ильича» или «база Ильича».

Ранее, во времена госпромхозов, это была орехо-промысловая база. Кедровый орех заготавливали в могучем старом кедраче в километрах в пяти от нее.

База расположена в живописном месте: вокруг высокоствольный сосновый бор, на реке обширный плес, где когда-то рыбачил сторож геологической партии Ильич.

Геологи давно уж покинули эти места, а название места осталось.

20:00-22:00 Распаковка личных вещей, обустройство мобильного лагеря для ночевки (установка палаток и кострового тента), коллективная заготовка дров для вечернего костра и ночной нодьи.

22:00 Таежный ужин на берегу реки.

Отдых.

Общение путешественников у вечернего костра, планирование дальнейшего маршрута экспедиции.

24:00 Отбой.

Ночь на берегу реки Лозьва, Северный Урал, Свердловская область.

Участники экспедиции отдыхают в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.

Расстояние внедорожной части маршрута: от 90 до 120 км.