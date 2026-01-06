Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Начало: На ул. Орджоникидзе
Завтра в 15:00
10 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборХрамы, которые мы потеряли
Откройте для себя историю исчезнувших храмов Сыктывкара. Прогулка по паркам и площадям города с рассказами о судьбах святынь
Начало: В районе Кировского парка
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
Познакомьтесь с уникальными коми орнаментами и советскими панно в Сыктывкаре. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4250 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Современное искусство в Сыктывкаре
Исследуйте уникальные арт-пространства Сыктывкара, где современное искусство живёт и дышит. Погрузитесь в атмосферу творчества и неожиданных открытий
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4250 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сыктывкар: от погоста до столицы
Начало: Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 2. Куратовский музей
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Г
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсию проводил Дмитрий Замечательный экскурсовод Мы услышали интересный рассказ об украшении в городе, орнаменте, архитектуре Было очень холодно, но мы и не заметили как прошли 3 часа Рекомендуем
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Е
Были на экскурсии с ребёнком 6 лет, очень интересно, нетривиально, узнали много нового о городе, его основании и жизни, Дмитрий
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В
Лучшая экскурсия по городу Сыктывкар!!! От зачатка до современности за 3 часа на одном дыхании. Спасибо огромное!
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Благодарю Игоря за прекрасно проведенное время! Экскурсия на высшем уровне! Не смотря на огромное количество информации, не было ощущения перезагруженности. Много юмора, интересных историй и самое главное, большой любви к городу и Республики. Всем рекомендую
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Е
Отличная пешеходная экскурсия! Интересный маршрут, компетентный гид, комфортная продолжительность. Узнали много нового о городе и его истории. Рекомендую:)
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Е
Дмитрий - прекрасный экскурсовод, знает и любит и своё дело, и город! Мы попросили провести для нас обзорную экскурсию по
+3
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Е
Нам понравилась экскурсия, всё было интересно и познавательно. Много нового узнали о Республике Коми и о городе Сыктывкар.
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Н
Дмитрий провёл интересную экскурсию.
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Большое спасибо Игорю за потрясающую экскурсию «Добро пожаловать в Сыктывкар!». Это было не просто знакомство с городом, а настоящее путешествие
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Как архитектор, я искал экскурсию, которая позволила бы глубже понять историческую застройку Сыктывкара и утраченную храмовую архитектуру. Экскурсия Игоря полностью
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Всего 101 отзыв в Сыктывкаре
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Ответы на вопросы от путешественников по Сыктывкару
Самые популярные экскурсии в Сыктывкаре
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Сколько стоит экскурсия по Сыктывкару в августе 2026
Сейчас в Сыктывкаре можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4250 до 5000. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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