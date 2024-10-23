2 день

Обзорная экскурсия по Тюмени с элементами театрализации "Зимний разгуляй". Посещение этностойбища "Увас мир Хот"

Завтрак в отеле.

10:00-12:30 Обзорная экскурсия по Тюмени с элементами театрализации «Зимний разгуляй».

Новогодние праздники не закончились, все только начинается!

Приглашаем в необыкновенное путешествие по «сказочной» Тюмени!

Проехав по историческому центру города, узнаете его историю, как встречали Новый год в XVIII-XX веках купцы и простой люд в городе на Туре, где устраивали балы, маскарады, уличные гуляния, хороводы и пляски, фейерверки и балаганы.

В ходе экскурсии группу ожидают встречи с персонажами – цыганка Рада из Заречья (гадания из волшебного сундука на предстоящий год), купчиха Валюша Колокольникова (угощает чаем из дымящегося самовара, ягодной настойкой, тюменскими сладостями).

12:40-13:40 Обед в кафе города.

13:40 Выезд в д. Кыштырла.

14:40-16:00 Посещение этностойбища «Увас мир Хот» (Дом северных людей).

Вас ждет интерактивная экскурсия по настоящему стойбищу народов Севера, в рамках которой состоится знакомство с бытом северных народов, их материальной и духовной культурой.

Полное погружение по средствам посещения национальных жилищ, хантыйского жилого дома, ненецкого чума, сезонной охотничьей избушки с убранством.

В программу входит традиционный обряд очищения на Святом месте с семью хранителями земли и цветными лентами.

У посетителей есть уникальная возможность познакомится и игровой культурой северных этносов и самим посоревноваться в силе, выносливости и меткости в перетягивании палки на шкурах оленя, прыжках через нарты, и любимой деткой игру «Кусан юх» – «Игра с кольцами».

Посещение Дома Северных людей невозможно представить без ароматного чая из сбора таежных трав, приготовленного на костре со свежими ягодами.

16:00 Выезд на горячие источники.

17:00-19:00 Купание на источнике.

Визитной карточкой Тюмени уже давно стали горячие источники.

Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают жители других регионов.

Здесь Вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни.

19:00 Выезд в Тюмень.

20:00 Прибытие в отель.