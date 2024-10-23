Вас ждет
Программа тура по дням
Приезд в Тюмень
Прилёт в Тюмень.
Самостоятельное прибытие и размещение в отеле Восток 3*.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Тюмени с элементами театрализации "Зимний разгуляй". Посещение этностойбища "Увас мир Хот"
Завтрак в отеле.
10:00-12:30 Обзорная экскурсия по Тюмени с элементами театрализации «Зимний разгуляй».
Новогодние праздники не закончились, все только начинается!
Приглашаем в необыкновенное путешествие по «сказочной» Тюмени!
Проехав по историческому центру города, узнаете его историю, как встречали Новый год в XVIII-XX веках купцы и простой люд в городе на Туре, где устраивали балы, маскарады, уличные гуляния, хороводы и пляски, фейерверки и балаганы.
В ходе экскурсии группу ожидают встречи с персонажами – цыганка Рада из Заречья (гадания из волшебного сундука на предстоящий год), купчиха Валюша Колокольникова (угощает чаем из дымящегося самовара, ягодной настойкой, тюменскими сладостями).
12:40-13:40 Обед в кафе города.
13:40 Выезд в д. Кыштырла.
14:40-16:00 Посещение этностойбища «Увас мир Хот» (Дом северных людей).
Вас ждет интерактивная экскурсия по настоящему стойбищу народов Севера, в рамках которой состоится знакомство с бытом северных народов, их материальной и духовной культурой.
Полное погружение по средствам посещения национальных жилищ, хантыйского жилого дома, ненецкого чума, сезонной охотничьей избушки с убранством.
В программу входит традиционный обряд очищения на Святом месте с семью хранителями земли и цветными лентами.
У посетителей есть уникальная возможность познакомится и игровой культурой северных этносов и самим посоревноваться в силе, выносливости и меткости в перетягивании палки на шкурах оленя, прыжках через нарты, и любимой деткой игру «Кусан юх» – «Игра с кольцами».
Посещение Дома Северных людей невозможно представить без ароматного чая из сбора таежных трав, приготовленного на костре со свежими ягодами.
16:00 Выезд на горячие источники.
17:00-19:00 Купание на источнике.
Визитной карточкой Тюмени уже давно стали горячие источники.
Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают жители других регионов.
Здесь Вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни.
19:00 Выезд в Тюмень.
20:00 Прибытие в отель.
Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
08:00 Выезд в Тобольск.
12:00-13:00 Прибытие в с. Абалак.
Посещение Абалакского монастыря.
В нескольких километрах от Тобольска с незапамятных времен стоит старинное татарское село, в котором издавна происходят невероятные чудеса.
Сейчас Абалак славен Свято-Знаменским мужским монастырем, расположенным на живописном крутом берегу Иртыша.
В обители вы познакомитесь с фактами и легендами о древней чудотворной иконе «Знамение».
13:30 Прибытие в Тобольск.
13:30-14:30 Обед в кафе города.
14:40-15:40 Экскурсия в музей «Дворец Наместника».
Экспозиция Дворца Наместника раскрывает тему 300-летнего правления Сибири, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г.
15:50-16:50 Мастер-класс «Крапивная мастерская».
На мастер-классе гости познакомятся с технологией изготовления крапивной нити и уникальной коллекцией изделий из крапивного полотна, привезенной из северных экспедиций более ста лет назад.
17:00 Трансфер в отель.
Заселение.
Свободное время.
20:00 Праздничный ужин (доп. плата). Информация о банкете в отеле и новогодних гуляниях в городе будет позже.
Экскурсия по территории Тобольского кремля. «Посад сибирских старожилов»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
12:00-13:30 Экскурсия по территории Тобольского кремля, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края, его по праву называют Жемчужиной Сибири.
Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории Кремля, посещения древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора.
14:00-15:00 Экскурсия по интерактивному музею под открытым небом «Посад сибирских старожилов».
Он представляет собой отстроенный деревянный городок XVIII века с усадьбами, церковью, пристанью, ветряной мельницей.
Комплекс находится на берегу Иртыша у подножия Чувашского мыса, построен в 2017 году как съемочный объект к фильму «Тобол».
На территории музейного комплекса воссозданы деревянные мостовые, казацкие струги, палаты первого главы Сибирской губернии Матвея Гагарина, усадьба архитектора, летописца и картографа Семена Ремезова.
15:20-16:20 Обед в кафе города Тобольска.
16:30-17:30 Свободное время на территории Кремля.
17:30 Выезд в Тюмень.
21:30 Ориентировочное прибытие в Тюмень.
Заселение в отель.
Мастер-класс «Тамле». Завершение тура
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
12:00 Выезд на экскурсию.
12:30-15:30 Мастер-класс «Тамле»
Приветственное чаепитие с традиционной выпечкой.
Вас встретят в татарском доме с теплом и уютом, как давнего друга.
Перед мастер-классом за чаепитием вы откроете историю бухарских юрт, узнаете о быте и традициях татар.
А на столе для вас будет аппетитная национальная выпечка, приготовленная самой хозяйкой: урама, балан бялеш, кякяш — и это не всё!
Татарская кухня как зеркало культуры.
На кулинарном мастер-классе вы откроете, какой удивительный этнос, словно слоеный пирог, составили сибирские татары, бухарцы и поволжские татары.
И в процессе приготовления традиционного блюда поймете, как ярко национальная кухня отражает историю, нравы, обычаи и взаимопроникновение культур народов Сибири.
Чтобы узнать татар Сибири, непременно нужно попробовать их гастрономические изделия, ну а еще лучше их, конечно, приготовить самим!
На выбор вам предложат сделать:
- эчпочмак (татарские пирожки треугольной формы с куриным филе);
- токмач (тонкая татарская лапша);
- вак бялеш (круглые пирожки с картошкой и мясом);
- или ураму (праздничный татарский хворост).
Забытая история Западной Сибири.
Бухарцы 700 лет назад принесли в Сибирь ислам, значительно повлияли на развитие образования, кожевенного промысла и ковроткачества. А потом исчезли, и сейчас о них помнят разве что тюркологи.
В старинном квартале Янавыл с этой самобытной гранью Тюмени вас познакомит госпожа Альмира.
В гостях у нее вы услышите о происхождении бухарцев, их сложном этническом составе, истории миграции в Сибирь, вкладе в местную культуру и причинах исчезновения в переписи населения в 20 веке.
Душевный прием Альмиры уже оценили многие путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Перми, Абакана и других городов.
Участниками мастер-классов хозяйки были и высокие гости — Фёкла Толстая и Михаил Кожухов.
16:00-17:00 Посещение рынка местной продукции для покупки гастрономических сувениров.
17:00 Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Тюмени и Тобольске.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Отели Восток 3* г. Тюмень, Азимут 3* г. Тобольск
|2-местынй стандартный
|47 500
|1-местный стандартный
|52 900
Варианты проживания
Отель Восток Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
AZIMUT Отель Тобольск
Отель «AZIMUT Отель Тобольск» располагается в Тобольске. Этот отель находится в 3 км от центра города.
Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована бесплатная парковка. Здесь рады животным. Допускается размещение с питомцами за дополнительную плату.
Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельном отеле
- Питание: 4 завтрака, 3 обеда
- Ежедневное транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание во всех музеях: обзорная экскурсия по Тюмени с элементами театрализации "Зимний разгуляй"посещение этностойбища "Увас мир Хот" (Дом северных людей) посещение Абалакского монастыряэкскурсия в музей "Дворец Наместника"мастер-класс "Крапивная мастерская"экскурсия по территории Тобольского Кремляэкскурсия по интерактивному музею под открытым небом - "Посад сибирских старожилов"мастер-класс "Тамле"
- Обзорная экскурсия по Тюмени с элементами театрализации «Зимний разгуляй»
- Посещение этностойбища «Увас мир Хот» (Дом северных людей)
- Посещение Абалакского монастыря
- Экскурсия в музей «Дворец Наместника»
- Мастер-класс «Крапивная мастерская»
- Экскурсия по территории Тобольского Кремля
- Экскурсия по интерактивному музею под открытым небом - «Посад сибирских старожилов»
- Мастер-класс «Тамле»
- Ежедневное сопровождение аккредитованного экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию:
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер
- Новогодний банкет (стоимость уточняется)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.