5 дней
29 дек в 10:00
47 500₽ за человека
4 дня
Рождество по-сибирски. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
5 янв в 10:00
от 33 800₽ за человека
4 дня
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
2 янв в 10:00
от 32 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина23 октября 2024Тур был просто супер, отдых блеск, гостиница тоже очень хороша. Тур покупался в подарок маме на юбилей-юбилярша очень довольна. Организация
- ЕЕкатерина23 октября 2024Прекрасный тур, благодаря которому за 5 дней я ознакомилась с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга, и углубилась в историю этого прекрасного города.
- ГГалина23 октября 2024Тур организован блестяще!!!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Тобольске в ноябре 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 32 700 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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