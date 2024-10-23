Семейные развлекательные туры Тобольска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Тобольске, цены от 32 700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Новый год по-сибирски. Праздничный тур в Тюмень на 5 дней
3 отзыва
5 дней
Новый год по-сибирски. Праздничный тур в Тюмень на 5 дней
Начало: Тюмень
29 дек в 10:00
47 500 за человека
Рождество по-сибирски. Тур в Тюмень на 4 дня
3 отзыва
4 дня
Рождество по-сибирски. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
5 янв в 10:00
от 33 800 за человека
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
2 янв в 10:00
от 32 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    23 октября 2024
    Новый год по-сибирски. Праздничный тур в Тюмень на 5 дней
    Тур был просто супер, отдых блеск, гостиница тоже очень хороша. Тур покупался в подарок маме на юбилей-юбилярша очень довольна. Организация
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    экскурсий и транспорт выше всяких похвал(имеется немалый опыт экскурсионных туров зарубежных) соседи и родственники в дикой зависти от нашего отдыха даже по фоткам.

  • Е
    Екатерина
    23 октября 2024
    Новый год по-сибирски. Праздничный тур в Тюмень на 5 дней
    Прекрасный тур, благодаря которому за 5 дней я ознакомилась с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга, и углубилась в историю этого прекрасного города.
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    Предлагаемое размещение к туру в гостинице Октябрьская очень оказалось удачным, так как данная гостиница находится в самом центре исторического Петербурга и мы могли в пешей доступности насладиться его красотами. Спасибо большое организаторам тура только за положительные эмоции😊

  • Г
    Галина
    23 октября 2024
    Новый год по-сибирски. Праздничный тур в Тюмень на 5 дней
    Тур организован блестяще!!!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Тобольске в ноябре 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 32 700 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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