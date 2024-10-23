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Предлагаемое размещение к туру в гостинице Октябрьская очень оказалось удачным, так как данная гостиница находится в самом центре исторического Петербурга и мы могли в пешей доступности насладиться его красотами. Спасибо большое организаторам тура только за положительные эмоции😊