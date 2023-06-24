Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Групповой тур в Усть-Куте

Групповая экскурсия на теплоходе по реке Лена в Якутск и Ленские столбы

5
3 отзыва
Круиз начинается в городе Усть-Кут Иркутской области, и проходит по течению реки Лена до города Якутск — столицы республики Саха-Якутия.

За время круиза пассажиры увидят Якутск — один из крупнейших городов Восточной Сибири, Киренск, Олёкминск, Ленские столбы, Ленские Щёки, город Мирный со знаменитым карьером Мир, где добывают алмазы открытым способом.В путешествии насладимся видами на один из самых глубоких каньонов Сибири, прогуляемся по набережной Киренска, порыбачим в устье реки Ура и совершим приветственный ритуал в национальном якутском стиле и восхождение на вершину скал на панорамную площадку.
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Ближайшие даты:
4
июн

Что вас ожидает:

Ленские столбы
Ленские столбы
Увидим необыкновенные каменные столбы, вырастающие с берегов Лены
Круиз на теплоходе
Круиз на теплоходе
Совершим круиз от Иркутской области до Якутии по одной из крупнейших рек России
Рыбалка
Рыбалка
Самостоятельно наловим речной рыбы и приготовим вкуснейшую уху

Программа тура по дням

1 день

Усть-Кут

Размещение на теплоходе (возможно с 18:00 предыдущего дня).

Отправление в рейс в 08:00.

Трансфер в этот день не предусмотрен.

Туристы самостоятельно добираются до порта.

Усть-КутУсть-КутУсть-КутУсть-Кут
2 день

Киренск

Прогулка по набережной.

Прогулка по городу.

Посещение краеведческого музея.

КиренскКиренскКиренскКиренск
3 день

Ленские Щёки

Зеленая стоянка.

Программа на берегу.

Шашлык.

Ленские ЩёкиЛенские Щёки
4 день

Посёлок Витим

Заход на реку Витим до надписи «Угрюм-река».

Автобусная экскурсия до п. Витим: школа-лицей, краеведческий музей при школе.

Посёлок ВитимПосёлок Витим
5 день

Ленск - Мирный

Есть два варианта проведения этого дня:

1) Автобусная экскурсия в г. Мирный (проводится по желанию, за дополнительную плату)

Ранний выезд.

Завтрак в ланч-боксах.

Экскурсия по городу, посещение смотровой площадки карьера «Мир».

Обед.

Выезд в Ленск.

2) Ленск

Автобусная экскурсия по городу.

Прогулка по набережной.

Посещение Православного храма Святого Иннокентия, краеведческого музея.

Ленск - МирныйЛенск - Мирный
6 день

Устье реки Ура

Зеленая стоянка.

Прогулка по берегу.

Рыбалка.

Уха.

Устье реки УраУстье реки УраУстье реки УраУстье реки Ура
7 день

Олёкминск

Автобусная экскурсия по городу (церковь, часовня, дома скопцов).

Посещение музея истории земледелия.

ОлёкминскОлёкминскОлёкминск
8 день

Ленские столбы

Приветственный ритуал в национальном якутском стиле.

Восхождение с экскурсоводом на вершину скал.

Фотопауза на панорамной площадке.

Отдых на берегу.

Ленские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбы
9 день

Соттинцы

Трансфер на автобусе в историческо-архитектурный музей под открытым небом «Дружба».

Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея.

Сувенирная лавка.

Отдых на берегу.

СоттинцыСоттинцы
10 день

Якутск

Прибытие в 04:00.

Трансфер: теплоход «Демьян Бедный» — аэропорт/гостиница.

Проживание

Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный».

Стоимость за каюту в зависимости от категории размещения и количества бронируемых мест, руб:

КаютаЧетырехместная стандартЛюкс
(мест нет)		Полулюкс
(мест нет)		Одноместная с доп. местом
(мест нет)		Трехместная стандарт
(мест нет)
Палубаглавнаяшлюпочнаяглавная и шлюпочнаяглавнаяшлюпочная
Номера кают115–133200 и 201106–113, 202–210100–105211–234
Количество кают19217624
Тип размещения1 чел*2 чел3 чел4 челдо 2 чел1 чел2 чел1 чел2 чел1 чел*2 чел3 чел
Стоимость в рублях96 215302 000345 000385 000435 700238 120338 560184 000247 600112 780301 650339 000

1 человек* — стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.

Детям от 2 до 13 лет включительно — скидка 30%.

Варианты проживания

Круизный теплоход «Демьян Бедный»

9 ночей

Круизный теплоход «Демьян Бедный» — трехпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного.

Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трех- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.

Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.

Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Трехразовое питание по системе «шведский стол»
  • Программа на борту теплохода
  • Программа на стоянках, кроме программы в г. Якутске
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Усть-Кута и от г. Якутска
  • Трансфер в порт к месту начала круиза
  • Проживания до начала тура и после его окончания
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Алкогольные напитки
  • Услуги прачечной
Место начала и завершения?
Усть-Кут
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к началу и от места окончания тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 210 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
24 июня 2023
Отличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы и настоящего эмоционального релакса. Питание на теплоходе выше всяких похвал, супер, новые и разнообразные блюда на основе местных продуктов- рыбы, оленины, есть классические. Каждый день угощали национальным якутским блюдом.
Отличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы и
В
3 июля 2022
Тур замечательный.
М
16 июня 2022
В целом все очень понравилось и экскурсии и мероприятия на теплоходе. Экскурсии были очень интересные. Питание замечательное. Единственное пожелание чтобы в будущем фитнес зал стал доступен для пассажиров, а не только для сотрудников.
ХорошоТам