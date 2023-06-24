Групповая экскурсия на теплоходе по реке Лена в Якутск и Ленские столбы
За время круиза пассажиры увидят Якутск — один из крупнейших городов Восточной Сибири, Киренск, Олёкминск, Ленские столбы, Ленские Щёки, город Мирный со знаменитым карьером Мир, где добывают алмазы открытым способом.В путешествии насладимся видами на один из самых глубоких каньонов Сибири, прогуляемся по набережной Киренска, порыбачим в устье реки Ура и совершим приветственный ритуал в национальном якутском стиле и восхождение на вершину скал на панорамную площадку.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Усть-Кут
Размещение на теплоходе (возможно с 18:00 предыдущего дня).
Отправление в рейс в 08:00.
Трансфер в этот день не предусмотрен.
Туристы самостоятельно добираются до порта.
Киренск
Прогулка по набережной.
Прогулка по городу.
Посещение краеведческого музея.
Ленские Щёки
Зеленая стоянка.
Программа на берегу.
Шашлык.
Посёлок Витим
Заход на реку Витим до надписи «Угрюм-река».
Автобусная экскурсия до п. Витим: школа-лицей, краеведческий музей при школе.
Ленск - Мирный
Есть два варианта проведения этого дня:
1) Автобусная экскурсия в г. Мирный (проводится по желанию, за дополнительную плату)
Ранний выезд.
Завтрак в ланч-боксах.
Экскурсия по городу, посещение смотровой площадки карьера «Мир».
Обед.
Выезд в Ленск.
2) Ленск
Автобусная экскурсия по городу.
Прогулка по набережной.
Посещение Православного храма Святого Иннокентия, краеведческого музея.
Устье реки Ура
Зеленая стоянка.
Прогулка по берегу.
Рыбалка.
Уха.
Олёкминск
Автобусная экскурсия по городу (церковь, часовня, дома скопцов).
Посещение музея истории земледелия.
Ленские столбы
Приветственный ритуал в национальном якутском стиле.
Восхождение с экскурсоводом на вершину скал.
Фотопауза на панорамной площадке.
Отдых на берегу.
Соттинцы
Трансфер на автобусе в историческо-архитектурный музей под открытым небом «Дружба».
Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея.
Сувенирная лавка.
Отдых на берегу.
Якутск
Прибытие в 04:00.
Трансфер: теплоход «Демьян Бедный» — аэропорт/гостиница.
Проживание
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный».
Стоимость за каюту в зависимости от категории размещения и количества бронируемых мест, руб:
|Каюта
|Четырехместная стандарт
|Люкс
(мест нет)
|Полулюкс
(мест нет)
|Одноместная с доп. местом
(мест нет)
|Трехместная стандарт
(мест нет)
|Палуба
|главная
|шлюпочная
|главная и шлюпочная
|главная
|шлюпочная
|Номера кают
|115–133
|200 и 201
|106–113, 202–210
|100–105
|211–234
|Количество кают
|19
|2
|17
|6
|24
|Тип размещения
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|4 чел
|до 2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|Стоимость в рублях
|96 215
|302 000
|345 000
|385 000
|435 700
|238 120
|338 560
|184 000
|247 600
|112 780
|301 650
|339 000
1 человек* — стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.
Детям от 2 до 13 лет включительно — скидка 30%.
Варианты проживания
Круизный теплоход «Демьян Бедный»
Круизный теплоход «Демьян Бедный» — трехпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного.
Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансферы по программе
- Трехразовое питание по системе «шведский стол»
- Программа на борту теплохода
- Программа на стоянках, кроме программы в г. Якутске
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Усть-Кута и от г. Якутска
- Трансфер в порт к месту начала круиза
- Проживания до начала тура и после его окончания
- Питание, не указанное в программе тура
- Алкогольные напитки
- Услуги прачечной
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к началу и от места окончания тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.