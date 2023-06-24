Отличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы и настоящего эмоционального релакса. Питание на теплоходе выше всяких похвал, супер, новые и разнообразные блюда на основе местных продуктов- рыбы, оленины, есть классические. Каждый день угощали национальным якутским блюдом.

М Мария

В целом все очень понравилось и экскурсии и мероприятия на теплоходе. Экскурсии были очень интересные. Питание замечательное. Единственное пожелание чтобы в будущем фитнес зал стал доступен для пассажиров, а не только для сотрудников.