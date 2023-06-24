Авторский тур
10 дней
4 июня
от 96 215₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена24 июня 2023Отличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы и настоящего эмоционального релакса. Питание на теплоходе выше всяких похвал, супер, новые и разнообразные блюда на основе местных продуктов- рыбы, оленины, есть классические. Каждый день угощали национальным якутским блюдом.
- ВВера3 июля 2022Тур замечательный.
- ММария16 июня 2022В целом все очень понравилось и экскурсии и мероприятия на теплоходе. Экскурсии были очень интересные. Питание замечательное. Единственное пожелание чтобы в будущем фитнес зал стал доступен для пассажиров, а не только для сотрудников.
Забронируйте тур в Усть-Куте на 2024 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 96215₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь