Авторские туры в Усть-Куте

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Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
⛴ На теплоходе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Усть-Кут
4 июня
от 96 215 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
    Отличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы и настоящего эмоционального релакса. Питание на теплоходе выше всяких похвал, супер, новые и разнообразные блюда на основе местных продуктов- рыбы, оленины, есть классические. Каждый день угощали национальным якутским блюдом.
    Отличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы иОтличный, необычный, фантастический круиз. Для тех людей, кто уже много где бывал. Для ценителей природы и
  • В
    Вера
    3 июля 2022
    Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
    Тур замечательный.
  • М
    Мария
    16 июня 2022
    Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
    В целом все очень понравилось и экскурсии и мероприятия на теплоходе. Экскурсии были очень интересные. Питание замечательное. Единственное пожелание чтобы в будущем фитнес зал стал доступен для пассажиров, а не только для сотрудников.
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