Неземные пейзажи и удаленность от цивилизации заставляет совершенно иначе взглянуть на окружающий мир!
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер до песков Махатта
06:00 Трансфер на микроавтобусе Хайс до г. Вилюйска.
Сбор в автовокзале (стоянка авто за магазином «Лавка Художника»).
Время в пути с остановками 8 часов.
В пути остановка для обеда.
14:00 Приезд в Вилюйск.
Пересадка на УАЗы на берегу р. Вилюй.
Переправа на пароме через Вилюй.
После переправы, переезд до Махатты.
До места стоянки 45 км, время в пути 3–4 часа.
19:00–20:00 Приезд в Махатту.
Тукулан Махатта
Экскурсия по дюнам тукулана Махатта.
Посещение подземного источника — ключа.
Переезд к озеру Дьаннах
Переезд к озеру Дьаннах.
65 км, время в пути 5–6 часов.
В пути посещение тукулана местности Мунурдах.
Озеро Дьаннах
Купание и спиннинговая рыбалка на озере.
Вода в озере кристально прозрачная.
В солнечную погоду вода в озере нагревается до +22°C.
Берега и дно озера песчаные.
Переезд к озеру Дьам
Переезд к озеру Дьам, 50 км.
В пути посещение озера Някыя, рыбалка на карася сетями.
Во время рыбалки, туристы могут заняться сбором морошки и листьев иван-чая.
Озеро Дьам
Купание и спиннинговая рыбалка.
В озере водится трофейный окунь в большом количестве.
Переезд в Вилюйск
Переезд в Вилюйск, 65 км.
Время в пути 3–4 часа.
Приезд в город Вилюйск к обеду.
Размещение в гостевом доме.
Обед в кафе города.
После обеда экскурсия по городу, посещение Вилюйского лепрозария.
Трансфер в Якутск
Трансфер в Якутск.
Приезд в Якутск к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере и одну ночь в гостевом доме.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в 1-4-местных палатках.
Гостевой дом в г. Вилюйск
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы, связанные с туром и проведением тура
- Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
- Стоимость продуктов походного питания
- Услуги инструктора-проводника
- Предоставление походного снаряжения (палатки, спальные мешки, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, костровая посуда)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер с гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств – «инструктор всегда рядом»)
- Место начала и завершения?
- Республика Саха (Якутия), Якутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Одежда и обувь:
Туристическое снаряжение:
- дождевик;
- кофта флисовая;
- рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- брюки для трекинга;
- брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- термобелье тонкое;
- бейсболка или панама;
- перчатки для трекинга;
- обувь для легкого трекинга;
- легкая лагерная обувь.
- спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины и т. п.);
- гигиеническая губная помада;
- запасные аккумуляторы, батарейки;
- зарядное устройство (Power Bank);
- индивидуальная аптечка;
- крем от солнца;
- легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
- полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
- полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
- противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
- рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
- сидушка хоба;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
- вода в дорогу (1,5-2 л.);
- перекус в дорогу
- термос 1 литр.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как будет организовано приготовление еды?
Группа делиться на дежурство по 2-3 человека. Дежурные помогают инструктору в приготовлении питания для всей группы.
- Возможна ли аренда снаряжения?
- болотные сапоги - 1500 руб. за весь период похода;
- дополнительное место в палатке - 5000 руб.;
- дополнительный гермомешок на 100 л. - 1000 руб.;
- дополнительный коврик (пенка) - 500 руб.;
- набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 5000 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.