Авторский тур
8 дней
Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
Республика Саха (Якутия), Якутск
1 июля
67 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Надежно, качественно, безопасно!
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