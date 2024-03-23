Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте

Групповой тур в Вилюйске
5
3 отзыва
Вас ждет автопутешествие по самым песчаным дюнам Вилюя, купание в озерах, отличная рыбалка и рыбная гастрономия! Пустыня Махатта занимает площадь более двухсот квадратных километров и окружена системой пресноводных озер.

Неземные пейзажи и удаленность от цивилизации заставляет совершенно иначе взглянуть на окружающий мир!
Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
Ближайшие даты:
1
июл

Что вас ожидает:

Якутская рыбалка
Якутская рыбалка
Порыбачим и продегустируем свой улов, приготовленный на костре
Дары севера
Дары севера
Соберем полезные северные ягоды - морошку и листья иван-чая
Прогулка по пустыне
Прогулка по пустыне
Путешествие по песчаным дюнам подарит яркие эмоции и памятные снимки

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до песков Махатта

06:00 Трансфер на микроавтобусе Хайс до г. Вилюйска.

Сбор в автовокзале (стоянка авто за магазином «Лавка Художника»).

Время в пути с остановками 8 часов.

В пути остановка для обеда.

14:00 Приезд в Вилюйск.

Пересадка на УАЗы на берегу р. Вилюй.

Переправа на пароме через Вилюй.

После переправы, переезд до Махатты.

До места стоянки 45 км, время в пути 3–4 часа.

19:00–20:00 Приезд в Махатту.

Трансфер до песков МахаттаТрансфер до песков Махатта
2 день

Тукулан Махатта

Экскурсия по дюнам тукулана Махатта.

Посещение подземного источника — ключа.

Тукулан МахаттаТукулан МахаттаТукулан МахаттаТукулан Махатта
3 день

Переезд к озеру Дьаннах

Переезд к озеру Дьаннах.

65 км, время в пути 5–6 часов.

В пути посещение тукулана местности Мунурдах.

Переезд к озеру ДьаннахПереезд к озеру Дьаннах
4 день

Озеро Дьаннах

Купание и спиннинговая рыбалка на озере.

Вода в озере кристально прозрачная.

В солнечную погоду вода в озере нагревается до +22°C.

Берега и дно озера песчаные.

Озеро ДьаннахОзеро Дьаннах
5 день

Переезд к озеру Дьам

Переезд к озеру Дьам, 50 км.

В пути посещение озера Някыя, рыбалка на карася сетями.

Во время рыбалки, туристы могут заняться сбором морошки и листьев иван-чая.

Переезд к озеру ДьамПереезд к озеру ДьамПереезд к озеру ДьамПереезд к озеру Дьам
6 день

Озеро Дьам

Купание и спиннинговая рыбалка.

В озере водится трофейный окунь в большом количестве.

Озеро ДьамОзеро Дьам
7 день

Переезд в Вилюйск

Переезд в Вилюйск, 65 км.

Время в пути 3–4 часа.

Приезд в город Вилюйск к обеду.

Размещение в гостевом доме.

Обед в кафе города.

После обеда экскурсия по городу, посещение Вилюйского лепрозария.

Переезд в Вилюйск
8 день

Трансфер в Якутск

Трансфер в Якутск.

Приезд в Якутск к 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палаточном лагере и одну ночь в гостевом доме.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Проживание в 1-4-местных палатках.

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Гостевой дом в г. Вилюйск

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с туром и проведением тура
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (палатки, спальные мешки, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств - «инструктор всегда рядом»)
Место начала и завершения?
Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
  • дождевик;
  • кофта флисовая;
  • рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • брюки для трекинга;
  • брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • термобелье тонкое;
  • бейсболка или панама;
  • перчатки для трекинга;
  • обувь для легкого трекинга;
  • легкая лагерная обувь.
Туристическое снаряжение:
  • спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины и т. п.);
  • гигиеническая губная помада;
  • запасные аккумуляторы, батарейки;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • индивидуальная аптечка;
  • крем от солнца;
  • легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • сидушка хоба;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • вода в дорогу (1,5-2 л.);
  • перекус в дорогу
  • термос 1 литр.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как будет организовано приготовление еды?

Группа делиться на дежурство по 2-3 человека. Дежурные помогают инструктору в приготовлении питания для всей группы.

Возможна ли аренда снаряжения?
  • болотные сапоги - 1500 руб. за весь период похода;
  • дополнительное место в палатке - 5000 руб.;
  • дополнительный гермомешок на 100 л. - 1000 руб.;
  • дополнительный коврик (пенка) - 500 руб.;
  • набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 5000 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 мар 2024
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
Н
27 фев 2024
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Е
26 фев 2024
Надежно, качественно, безопасно!
Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
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