Экскурсии Воткинска

Все экскурсии в Воткинске

Доступно 1 экскурсия 🚌 в Воткинске на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
3 250
за 1-5 чел.
Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города

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