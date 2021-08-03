Все экскурсии в Воткинске
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Воткинске на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 250₽
за 1-5 чел.
Воткинск — город-завод и родина Чайковского
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города
Последние отзывы «Экскурсии Воткинска»
- ЕЕлена3 августа 2021Экскурсия по Воткинску очень понравилась, большое спасибо экскурсоводу! Доступно, понятно, интересно.